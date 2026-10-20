De la Espriella da un giro en relación con Nicaragua con la estrategia de aislar al régimen

Esa línea que asumió el Gobierno fue confirmada por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE),…

El presidente Abelardo de la Espriella no mencionó ni una sola vez a Nicaragua en la alocución en la que selló su intención de definir las líneas de base del archipiélago de San Andrés. Pero en esos 13 minutos dejó claro que estaría dispuesto a defender la soberanía colombiana frente a la dictadura que dirige Daniel Ortega y que se encuentra enfrentado con el aliado al que se quiere seguir acercando: Estados Unidos.

Esa línea que asumió el Gobierno fue confirmada por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), Germán Calderón, en diálogo con El Espectador: “El decreto no va a incluir diálogos con Nicaragua”. Ahora, amparados en el derecho internacional y una orden que demoró casi 50 años en completarse, Colombia buscará cerrar terminantemente cualquier duda sobre su control en esa región y, de paso, darle una advertencia al régimen orteguista de los términos de su relación de ahora en adelante.

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El giro en los lazos con el Estado que comanda Ortega es una orden directa que el mandatario estableció por primera vez antes de llegar al poder. En los días previos al 7 de agosto, aseguró que en su gobierno “no habrá vínculo alguno con tiranías” y eso significaba el rompimiento definitivo de los lazos con ese país y el cierre de la embajada en Managua. El mismo tratamiento recibiría la Cuba de Miguel Díaz-Canel. Pero estos pasos no se han dado, ya que el único país con el que se han roto relaciones es con el régimen ayatola de Irán.

¡SAN ANDRÉS ES COLOMBIA Y NUESTRA SOBERANÍA NO SE NEGOCIA! 🇨🇴



Desde un buque de nuestra gloriosa Armada Nacional, en aguas colombianas, le hablé al país con absoluta claridad: ¡Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a un pescador!



La Patria… pic.twitter.com/wWa32YjD9m — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 19, 2026

Una posición contraria es la del Ejecutivo colombiano con Venezuela. Desde que Estados Unidos le dio su guiño a quien fue la vicepresidenta de Nicolás Maduro y hoy está a la cabeza, Delcy Rodríguez, la orden de De la Espriella es ampliar la relación comercial.

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Ahora, este enfrentamiento directo con las pretensiones de Nicaragua —desestimadas por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en un fallo de 2023— abre otro capítulo a nivel internacional. En su anuncio de este domingo, De la Espriella aseguró, desde “la frontera más lejana de Colombia”, que con la definición de ese decreto se “buscará el acuerdo bilateral preferente entre Estados soberanos para cerrar lo que deba cerrarse”. Pero el país está lejos de abrirle la puerta a un diálogo de tú a tú con Managua, que además le dio el asilo a Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, prófugo por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

Lo cierto es que no sería necesario tampoco ese encuentro entre funcionarios colombianos y nicaragüenses para la construcción del articulado que el presidente firmará el próximo 30 de noviembre, el día de San Andrés. Con la Ley 10° de 1978, firmada por el entonces presidente Alfonso López Michelsen, se le otorgó al Gobierno la potestad para señalar las líneas de base en el archipiélago de San Andrés. Eso no se concretará sino hasta la emisión de ese decreto, pero esa acción, aunque unilateral, está regida por la Convención sobre el Derecho del Mar.

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La Armada Nacional tiene en sus manos la labor de ejecutar el trazado de las líneas de base, un trabajo exhaustivo que ya había sido realizado hace más de 15 años. Y ese decreto se sostendrá, de acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, en el argumento de que “el fallo de 2012 es inaplicable en su literalidad”. Es decir, que no se aplicará la visión de que los cayos colombianos son enclaves en aguas nicaragüenses, sino que se tratará como un territorio que Colombia administra y defiende como un solo conjunto.

Hoy el presidente @ABDELAESPRIELLA anunció que Colombia trazará por fin las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y lo defenderá como un conjunto inalienable.



Es la decisión que debimos tomar hace 48 años.



Las líneas de base son aquellas… — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) October 19, 2026

“La idea es declararlo archipiélago de Estado, porque es territorio colombiano. Al trazar esas líneas, se hace tácitamente una declaratoria de archipiélago de Estado. Es un acto de soberanía, porque, de hecho, la soberanía sobre todo el archipiélago con el fallo de La Haya quedó más que ratificada”, apuntó Calderón en entrevista con este diario.

Con esa decisión de 2023, la CIJ determinó que se había agotado su jurisdicción sobre ese tema. Eso significa, como explicaron expertos consultados por El Espectador, que Colombia no está obligada a asistir a ese tribunal si llega a presentarse otra demanda por el mismo caso. No se le cierra la puerta a un “acuerdo bilateral preferente”, como ha sido el caso con países caribeños como Panamá y República Dominicana, y a esto se suma que Colombia, con el fallo adverso de 2012, denunció el Pacto de Bogotá para que La Haya no tenga jurisdicción sobre Colombia.

“La Corte Internacional de Justicia le cerró a Nicaragua todas sus pretensiones sobre el Caribe Occidental. Y Colombia quedó con una jurisdicción marítima muy importante en esa zona”, dijo el excanciller Julio Londoño a este diario.

También será poco probable que vuelva a abrir una disputa por terrenos marítimos con países con los que ahora quiere entablar otro tipo de diálogos. En el gobierno de Gustavo Petro, el entonces mandatario afirmó que “Colombia no [reconocía] la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y [desconocía] a las autoridades de facto”. Aunque ese enfrentamiento atizó una disputa que comenzó en 1970 y que toca la pelea por el límite que fija el río Amazonas, no pasó del nivel verbal. Eso se mantendría en reposo, especialmente cuando De la Espriella y la hoy presidenta de Perú, Keiko Fujimori, tienen una relación en buenos términos.

El pasado 7 de agosto de 2025, el entonces presidente Gustavo Petro aseguró desde Leticia (Amazonas) que no reconocía la soberanía peruana sobre Santa Rosa. Foto: Presidencia de la República - Juan Cano

Algo similar ocurre con Venezuela. Desde hace décadas ninguno de los dos países ha insistido en la definición de Golfo de Coquivacoa y con las relaciones que tienen actualmente el Palacio de Miraflores, la Casa de Nariño y la Casa Blanca, es poco probable que esa disputa se reavive. Hoy, Colombia ya tiene embajador designado para Caracas, Jorge Jaller —quien además tiene asiento en la junta directiva de Ecopetrol—, y entre sus tareas está impulsar el comercio entre ambos Estados.

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La adhesión al Escudo de las Américas respalda esa decisión de De la Espriella. Mientras Estados Unidos llamó a consultas al embajador encargado en ese país después de que Ortega no le diera el beneplácito a quien había designado como el jefe de la misión diplomática, Colombia ahora será la punta de lanza para ampliar la presencia militar sobre el mar Caribe y, de paso, reforzar el mensaje de un adversario común entre los integrantes de esa iniciativa de seguridad liderada por el presidente Donald Trump.

La integridad de ese decreto se conocerá en los próximos días, pero se trata de una movida clave con la que De la Espriella sella sus alianzas, y también sus diferencias. Especialmente, cuando Estados Unidos vuelve a acercarse a Latinoamérica teniendo a su favor el péndulo hacia la derecha. Previamente, su posición con respecto a Israel iba en línea con sus pares en otros países, pero se sigue acercando a Estados Unidos en un momento en el que los dos tienen un opositor común en Daniel Ortega.

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