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De la Espriella da un giro en relación con Nicaragua con la estrategia de aislar al régimen

El presidente Abelardo de la Espriella afirmó que la delimitación del archipiélago de San Andrés es una “deuda histórica” con la que se reafirma que no hay “un metro en disputa”. Sin mencionar al régimen que encabeza Daniel Ortega, anunció que firmará un decreto que sella la soberanía colombiana sobre esa región y se acerca a Estados Unidos en un momento clave.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que en su gobierno “no habrá vínculo alguno con tiranías”.
El presidente Abelardo de la Espriella ha dicho que en su gobierno “no habrá vínculo alguno con tiranías”. Crédito: Presidencia
Foto: Archivo

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El presidente Abelardo de la Espriella no mencionó ni una sola vez a Nicaragua en la alocución en la que selló su intención de definir las líneas de base del archipiélago de San Andrés. Pero en esos 13 minutos dejó claro que estaría dispuesto a defender la soberanía colombiana frente a la dictadura que dirige Daniel Ortega y que se encuentra enfrentado con el aliado al que se quiere seguir acercando: Estados Unidos.

Esa línea que asumió el Gobierno fue confirmada por el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE),…

María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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Comentarios
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 6 minutos
    Esperemos que este Ganster de Abelardo no nos meta en una guerra contra Nicaragua. Que horror!!!. Saquen este fanático de la presidencia que utilizaría la guerra para tapar sus fechorías
  • REFLEXIONE(94518)Hace 37 minutos
    Recuerden que la playa mosquitos (hoy de Nicaragua) era territorio colombiano, si ortega protesta hay que empezar por reclamarla
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