“No representa la posición oficial”: sector de la CUT habla de “mayoría abelardista”

La nueva conformación de la cúpula y el recambio en la presidencia de la organización para darle…

El gobierno de Abelardo de la Espriella logró poner en evidencia las diferencias políticas que hay en los órganos decisorios de algunos de los sindicatos más importantes del país. En el caso de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), una nueva configuración del Comité Ejecutivo puso en tela de juicio la oposición al nuevo Ejecutivo que había declarado esta organización, que hasta hace poco estuvo dirigida por Fabio Arias, excandidato al Senado.

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La nueva conformación de la cúpula y el recambio en la presidencia de la organización para darle paso a Nelson Alarcón hacen parte de una reorganización interna que ya muestra fisuras públicas. “En el nuevo acuerdo de solo 11 integrantes se manifiestan posiciones políticas abelardistas, anti Pacto Histórico, antipetristas”, afirma un texto firmado por la minoría del Comité de la CUT, liderado por Arias.

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Alarcón, que también intentó llegar al Legislativo, señaló después de su elección que quería “reafirmar nuestra oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella y, por supuesto, a todas sus políticas de corte fascista que van en contravía de la ciudadanía del pueblo colombiano y de los trabajadores y trabajadoras de Colombia”.

Del otro lado, Arias y su facción señalan que la posición mayoritaria está intentando “conjurar la cooptación que viene adelantando De la Espriella (…) especialmente en el movimiento sindical”. Y en esa línea, advierte que la nueva configuración “no representa la posición oficial que democráticamente definió la CUT”.

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Declaración política de los 10 miembros del ejecutivo de la @cutcolombia frente a la nueva mayoría de 11. pic.twitter.com/8pit3utUNM — Fabio Arias Giraldo (@fabioariascut) October 19, 2026

De los 21 integrantes de los cuadros directivos de esa agrupación, 11 plantearon diferencias que llevaron al cambio que se materializó este viernes. La narrativa oficial es oposición, pero al interior de este organismo se discutió lo que el grupo minoritario llamó “acuerdos con sectores ‘abelardistas’”. Incluso, el sector minoritario señaló que se trata de la “CUT milagro”, haciendo juego con la “Patria Milagro” del gobierno De la Espriella. Por su lado, Alarcón, nuevo presidente del sindicato, reiteró que buscará seguir “forjando la unidad en medio de discrepancias y diferencias”.

Hoy más que nunca desde la CUT @cutcolombia REAFIRMAMOS NUESTRA OPOSICIÓN UNÁNIME al Gobierno de Abelardo De La Espriella https://t.co/f3tA1fSbRv — El Profe Nelson Alarcón (@Nelsonalarcon74) October 18, 2026

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La división interna se vio en las calles en la jornada de protestas del pasado jueves, especialmente en Bogotá. Aunque públicamente hay una declaración de oposición y en la jornada de protestas hubo un llamado a asistir por parte de los sindicatos, la convocatoria sindical fue más baja que en las ocasiones en las que las protestas estaban apoyando a la administración de Gustavo Petro.

En el seno del partido de oposición, Pacto Histórico, que bajo el liderazgo del exmandatario fueron los principales convocantes de las marchas, hubo un balance de “poca participación” de los sectores sindicales. En esa línea, integrantes de esta colectividad destacaron que aun con las convocatorias públicas, estas marchas serían más de “ciudadanía en contra de un gobierno” que de “coordinación de sindicatos y organizaciones similares”.

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De fondo, hay una intención del gobierno De la Espriella de incidir en las convocatorias a movilizaciones callejeras, como las que se vivieron en Bogotá y otras capitales. Para esto, tiene que abrir canales de diálogo directo con las fuerzas menos cercanas al progresismo. Abrirle la puerta a la CUT, o a representantes de otros sindicatos obreros, inicia el proceso de quitarle a la izquierda la fidelidad de los sindicatos.

Esta discusión interna, en la que la posición sobre el nuevo gobierno es protagonista, llega en el marco del inicio del debate sobre el aumento del salario mínimo, escenario en el que los sindicatos juegan un papel clave. Fabio Arias lanzó este pasado viernes una primera propuesta del 38,5 %, lo cual fue rechazado de inmediato por voces gobiernistas.

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