El presidente Abelardo de la Espriella dijo que la Fiscalía y los organismos de control recibirán los informes que detallan lo encontrado tras realizar una “visita de verificación”. Las conductas denunciadas apuntan, de acuerdo con el mandatario, a supuestamente favorecer una posible red irregular.

Luego de verificar las actuaciones administrativas del Sena de Córdoba y encontrar presuntos actos de corrupción, el Gobierno anunció este domingo que el mismo proceso se hará a nivel nacional con todas las sedes de esa entidad.

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De la Espriella anuncia revisión de toda la contratación del Sena a nivel nacional

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“Pliegos direccionados para favorecer a los mismos contratistas durante años, ausencia de estudios de mercado, pagos por servicios no prestados, fraccionamiento de contratos y supervisores que autorizaron desembolsos sin verificar su cumplimiento”, son parte de las conductas halladas.

Uno de los contratos con esas características es por COP 933 millones, sobre el cual se encontró la entrega de refrigerios que estarían en mal estado y el pago de eventos que terminaban sin los aforos completos. Otro más es por COP 765 millones, del cual se detallaron entregas parciales o tardías de medicamentos que estarían próximos a vencerse.

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De la Espriella detalló que esas presuntas irregularidades tendrían detrás a políticos de Córdoba, por lo que también se pedirán más investigaciones penales.

Debido a los hallazgos en ese departamento, el jefe de Estado aseguró que las mismas revisiones son necesarias en todas las sedes del Sena. De hecho, advirtió que comenzarán en cuestión de días para destapar otros casos de corrupción que, según su mensaje, es posible que estén activos.

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“Anuncio que esta revisión se extenderá a todas las regionales y centros del Sena en Colombia. Vamos a examinar la contratación, los pagos, la infraestructura, los programas de formación y la destinación de cada peso”, precisó el presidente De la Espriella.

El mandatario tiene prevista para la noche de este 25 de octubre una alocución, en la cual se espera que dé algunos detalles de los movimientos de una semana en la que —entre otras cosas— se removió a Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, se expidió el presupuesto de 2027 por decreto y se confirmó el ingreso de Alejandro Ordóñez al gabinete.

¡EN EL SENA DE CÓRDOBA DESTAPAMOS UNA VERGONZOSA TRAMA DE CORRUPCIÓN, DESGREÑO ADMINISTRATIVO Y DESPILFARRO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS!



Una visita de verificación dejó al descubierto graves irregularidades en contratos por miles de millones de pesos: pliegos direccionados para… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 25, 2026

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