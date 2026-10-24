Quien llegará a ocupar ese cargo es Ricardo Arias Macías, quien en las pasadas elecciones legislativas se quemó buscando un cupo en la Cámara con el aval del partido cristiano Colombia Justa y Libres.

La Casa de Nariño ya hizo público el nombre de quien fue designado para liderar la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos. Se trata de una persona que, al igual que otros funcionarios del Ejecutivo, acompañó al presidente Abelardo de la Espriella desde la campaña y tiene una marcada filiación religiosa.

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De la Espriella designó a Ricardo Arias Macías en consejería de Derechos Humanos: ¿quién es?

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Su hoja de vida fue publicada este fin de semana en el portal de aspirantes en la Presidencia, lo cual es un paso previo y legal al nombramiento en firme.

Arias Macías ya trabajó con el Estado durante el paso por la Defensoría del Pueblo de Carlos Camargo, actual magistrado de la Corte Constitucional, y el Ministerio del Interior de Nancy Patricia Gutiérrez durante el gobierno del presidente Iván Duque.

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Colombia Justa y Libres, colectividad a la que ha estado ligado, tiene entre sus cuadros directivos a Ricardo Arias Mora, quien además es el padre del ahora designado consejero de Derechos Humanos.

Este tipo de designaciones con alta carga confesional se reflejó también con la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior. El ahora saliente embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) hace parte de la corriente católica lefebvrista.

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De hecho, cuando se confirmó la llegada de Ordóñez al gabinete, Arias Macías lo celebró en sus redes y destacó que, en otras oportunidades, ya han trabajado juntos.

En este bloque, entre otros, también está la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, del ala católica llamada Opus Dei, al igual que la recién nombrada consejera comisionada de Paz, Viviane Morales, con una fe cristiana ligada a la Iglesia Casa sobre la Roca.

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Para la administración de De la Espriella es necesario reducir las instancias estatales dedicadas a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, por lo que parte del trabajo de Arias Macías y de Morales estará encaminado en esa ruta.

Además, el propio mandatario hizo explícita su intención de “enterrar” la llamada “paz total”, que fue una política que la administración anterior impulsó para acercarse a grupos criminales. Sin embargo, no tuvo resultados y sí permitió, de acuerdo con fuentes oficiales del anterior cuatrienio, incrementar la militancia ilegal de esas organizaciones ligadas al narcotráfico.

Conozco a @A_OrdonezM desde hace muchos años. Trabajamos sin descanso, junto a un equipo extraordinario, por las víctimas del conflicto armado. Después representamos a Colombia ante la CIDH, enfrentando las narrativas perversas de los grupos armados ilegales frente al asesinato… pic.twitter.com/EDsqOnMFhQ — Ricardo Arias Macías (@Arias_Ricardo) October 22, 2026

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