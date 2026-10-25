Piden investigación penal por acciones del consejo directivo del Ministerio de Igualdad

Lo que se le pidió al ente investigador es que indague el papel de Juliana Guerrero y de su hermana Verónica, a quienes —según Rodríguez— se les encontró el rastro en varias de las decisiones tomadas en el FonIgualdad sin presuntamente tener la potestad normativa para participar en esos procesos.

El liquidador del ministerio de la Igualdad, Jhon Milton Rodríguez, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía para que se investiguen presuntas irregularidades que se habrían registrado en varias de las reuniones del consejo directivo de la entidad.

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“Radicamos la denuncia penal para que la justicia investigue su presencia en el Consejo Directivo y por qué presuntamente ejerció un poder de facto e influyó directamente en el rumbo de la sesión ante ministros y viceministros”, precisó el liquidador de la entidad al referirse al papel de Juliana Guerrero.

Uno de los delitos que se solicitó investigar, de acuerdo con el documento que el liquidador del Ministerio de la Igualdad radicó ante la Fiscalía, es el de presunto fraude procesal. Pidió que se realicen los procedimientos necesarios para esclarecer todos los hechos.

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“En este Gobierno no somos cómplices por omisión. La ley se respeta y Colombia sabrá toda la verdad”, precisó Rodríguez.

La cartera de Igualdad genero polémica desde su mismo comienzo cuando se le asignó, durante la administración del expresidente Gustavo Petro a la entonces vicepresidenta Francia Márquez. La ejecución de recursos fue una las aristas más criticadas por diversos sectores.

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Esta entidad terminó en este proceso de liquidación luego de que la Corte Constitucional encontrara inconsistencias en su génesis, las cuales no se subsanaron en el Congreso.

Denunciamos a Juliana Guerrero ante la @FiscaliaCol por su presunta intervención irregular en FonIgualdad ⚖️📄



Ayer a primera hora radicamos la denuncia penal para que la justicia investigue su presencia en el Consejo Directivo y por qué presuntamente ejerció un poder de facto e… pic.twitter.com/oZGezNyJZe — Ministerio de Igualdad y Equidad en Liquidación (@MinIgualdad_Col) October 24, 2026

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