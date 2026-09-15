De la Espriella entregó primera vivienda y subsidios en Buenaventura: también visitó Chocó

El presidente Abelardo de la Espriella adelantó su agenda de este martes 15 de septiembre en el departamento del Chocó y en la Buenaventura, Valle del Cauca. En el primero se concentró en una visita de seguimiento sobre las labores que se están llevando a cabo tras el sismo para ayudar a las personas damnificadas. Por su parte, en Buenaventura, entregó la primera vivienda para una familia afectada en esa ciudad y aseguró que también se inició con las entregas de los subsidios de arrendamiento. Durante su intervención el presidente también…

El presidente Abelardo de la Espriella adelantó su agenda de este martes 15 de septiembre en el departamento del Chocó y en la Buenaventura, Valle del Cauca. En el primero se concentró en una visita de seguimiento sobre las labores que se están llevando a cabo tras el sismo para ayudar a las personas damnificadas. Por su parte, en Buenaventura, entregó la primera vivienda para una familia afectada en esa ciudad y aseguró que también se inició con las entregas de los subsidios de arrendamiento. Durante su intervención el presidente también dio directivas para los funcionarios del gobierno, nuevas advertencias contra los criminales y anunció más donaciones por parte de empresarios.

«Los recursos tienen que llegar a la familias, las viviendas tienen que construirse, las máquinas tienen que llegar a los territorios y la reconstrucción tiene que sentirse en cada uno de los lugares», expresó el mandatario. Y agregó: «Hoy iniciamos en Buenaventura los pagos del apoyo económico temporal para las familias damnificadas por el terremoto, con una inversión superior a los COP 4.062 millones. Son cerca de 3.867 beneficiarios, este apoyo corresponde al primer mes de ayuda para los hogares que perdieron su vivienda o cuya casa fue registrada como no habitable, como consecuencia del terremoto. Y mañana continuamos, vamos a comenzar la entrega de este apoyo en el resto del departamento de Roldanillo, donde destinamos más de COP 772 millones para los para los hogares beneficiarios». El jefe de Estado aseguró que ahora, Buenaventura y Roldanillo, se suman al departamento del Choco y a la ciudad de Cali donde ya iniciaron las entregas de los subsidios.

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Según De la Espriella, los hogares beneficiarios fueron inscritos por las entidades territoriales, por las gobernaciones y las alcaldías en el Registro Único de Damnificados y posteriormente verificados por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD). Además, podrán reclamar el beneficio en los puntos de Supergiros presentando la cédula original. «No quiero recursos quietos mientras existen familias colombianas esperando solución. Cada peso destinado a la emergencia tiene que convertirse en una ayuda real para nuestra gente», dijo el mandatario.

Por otro lado, se refirió a Tatiana Quiñones, quien es la primera persona del territorio en recibir una vivienda nueva luego del terremoto. «Esta entrega significa mucho más que reemplazar una infraestructura que no era la mejor, estaba deteriorada, no vamos a decir mentiras aquí. Estamos entregando seguridad, dignidad y una oportunidad para construir futuro. Y eso se lo debemos a la solidaridad de los empresarios, a la decisión del Gobierno y, por supuesto, a la bendición de Dios», expresó De la Espriella.

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En ese sentido, también dio a conocer que «la Fundación Argos ha donado para el Valle del Cauca 235 viviendas para municipios como Argelia, El Águila y El Cairo y el 70 % de los gastos lo ha asumido la gobernación [de Dilian Francisca Toro]». Respecto a la recuperación de vías afectadas y en general de infraestructura, De la Espriella sostuvo que el empresario Jorge Domínguez, hizo una donación de COP 60.000 millones en un banco de maquinaria y equipo. «Queremos maquinaria abriendo vías, maquinaria recuperando infraestructura y maquinaria llegando a los municipios que necesitan respuesta y que necesitan nuestra ayuda y compromiso», puntualizó.

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Y aseguró que junto a Eternit, se llevarán a cabo las entregas de 30 casas adicionales en la región. «Esto es pasar de la emergencia a la reconstrucción: recursos, viviendas, maquinaria, ayuda humanitaria, capacidad logística y, sobre todo, presencia en el territorio […]. A todos aquellos que tienen capacidad de ayudar, súmense. No importa si pueden aportar una vivienda, una máquina, materiales, recursos, conocimiento, trabajo, un abrazo. Necesitamos de todos, porque esta patria milagro la reconstruimos entre todos los colombianos abrazados bajo una misma bandera que es Colombia», dijo.

Por otro lado, el mandatario dio la instrucción al IMPEC de que traslade de cárcel a 120 presos que «tienen azotada la región. Los voy a trasladar de cárcel. Se les acabó esa vaina con el Tigre».

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