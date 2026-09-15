Pacto Histórico prepara congreso en medio de choques y hará consulta para escoger delegados

El Pacto Histórico está trazando la ruta para agrupar a la izquierda en las elecciones regionales de 2027. El primer paso para hacerlo, al menos internamente, será el congreso de la colectividad que tendrá que ocurrir en los próximos meses y ya tiene al menos una instrucción definida: los delegados que representen a la militancia en ese encuentro tendrán que ser escogidos «a voto limpio», a través de otro proceso de consulta que se concertará con la organización electoral.

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«Las elecciones de delegados al congreso del partido Pacto Histórico deben ser abiertas a toda la población. El voto y la firma se convierten, el día de las elecciones de delegados, en la afiliación ciudadana al partido», aseguró el expresidente Gustavo Petro, quien lidera la colectividad.

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Las elecciones de delegados al congreso del partido Pacto Histórico deben ser abiertas a toda la población y el voto y firma se convierte el día de las elecciones de delegados en la afiliación ciudadana al partido.



El Pacto Histórico debe representar al máximo, los 13 millones… https://t.co/NARotbI4vw — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 15, 2026

Actualmente, el partido enfrenta divisiones internas por cuenta de la misma inscripción ciudadana. Un sector que lidera la senadora Carolina Corcho solicita que sea posible que la militancia pueda identificarse con «tendencias» dentro de la misma agrupación, lo que le daría, bajo su óptica, mayor pluralidad a la colectividad. Sin embargo, desde un sector mayoritario indican que esto podría contribuir a la fragmentación en el interior del Pacto.

«Aquí, a diferencia de otros partidos a los que simplemente los une la componenda, todo genera una pasión y un ímpetu importante. Lo importante es catalizar esos escenarios dentro de un espacio como el congreso, para que todo se resuelva democráticamente. Pero yo no creo que existan mayores divisiones internas. Habrá diferencias conceptuales y de interpretación del momento político, y hay que surtirlas internamente», indicó el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras y articulador político del Pacto, Felipe Harman, a El Espectador.

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La discusión, por lo pronto, no está zanjada y permearía las mismas discusiones que se den en el congreso. Allí, como lo han dicho la misma Corcho y el representante Gabriel Becerra, se planteará que las candidaturas a los concejos, asambleas, edilatos, alcaldías y gobernaciones sean elegidas por voto popular. Esta propuesta incorporaría parte de lo que ya se dio en las elecciones legislativas y para la candidatura presidencial del Pacto Histórico. Ambas se decidieron «a voto limpio» en octubre de 2025 y definieron la integración de las listas cerradas y de los tarjetones.

«Sus delegados al primer congreso, direcciones territoriales y candidaturas serán elegidos mediante consultas populares con quienes voten y se afilien. En diálogo con el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría se espera concertar las fechas, la organización y las garantías de transparencia. Así lo acordamos y así lo establece el capítulo V de nuestros Estatutos, que son ley para todas y todos los que hacemos parte del Pacto», apuntó Becerra.

El @PactoCol no solo es la principal fuerza política del país, con la bancada más numerosa y cerca de 13 millones de votos. Será también el partido con más afiliados y con una democracia interna ejemplar.



Sus delegados al 1er Congreso, direcciones territoriales y candidaturas… https://t.co/UaHOFD5pu5 — Gabriel Becerra – Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) September 15, 2026

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El pasado sábado hubo un encuentro de la dirigencia del Pacto en Santa Marta. Allí estuvieron presentes, entre otros, los senadores Iván Cepeda, Patricia Caicedo y Kevin Gómez, y orientaron la discusión en torno a trazar rutas para enfrentar las elecciones de 2027. El excandidato presidencial señaló que la unidad del Pacto es necesaria y que su consolidación les permitirá a estas fuerzas que ahora son oposición intentar recuperar el poder vía urnas: “Forjar un frente muy amplio y una convergencia de todas las fuerzas políticas y sociales que quieren oponerse al gobierno”.

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