“Yo mañana voy para allá a reunirme con ustedes y hacer un plan de choque a ver cómo recuperamos eso rápido”, aseguró el jefe de Estado en esa comunicación. Y agregó: "Los bandidos están asustados porque los estamos combatiendo como…

El presidente Abelardo de la Espriella aterrizará en Villavicencio (Meta) en las próximas horas tras el atentado que ocurrió en horas de la noche de este lunes en la Gobernación. El mandatario se comunicó telefónicamente con la gobernadora Rafaela Cortés, quien aseguró que no hay víctimas mortales por el momento.

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“Yo mañana voy para allá a reunirme con ustedes y hacer un plan de choque a ver cómo recuperamos eso rápido”, aseguró el jefe de Estado en esa comunicación. Y agregó: "Los bandidos están asustados porque los estamos combatiendo como nunca".

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Acabo de hablar con el presidente Abelardo De La Espriella, @ABDELAESPRIELLA. Su respaldo siempre ha sido total y hoy, más que nunca, en el Meta sentimos su apoyo, su solidaridad y el compromiso de todo su gabinete. Ante un ataque de esta gravedad, la respuesta del Estado debe y… pic.twitter.com/cHfPqSqMpm — Rafaela Gobernadora (@RafaelaCortesZ) November 24, 2026

El mandatario afirmó que trabajarán con "toda la determinación" para que el departamento esté seguro y que "no los dejarán solos". La gobernadora, a su vez, respondió que se trata de un evento "muy doloroso".

La Secretaría de Salud del Meta confirmó que 22 personas resultaron lesionadas, entre ellas cinco vigilantes de las instalaciones de la Gobernación. Además, se registraron múltiples daños en edificaciones aledañas, sobre la calle de las Talabarterías en el parque de Los Libertadores.

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"La Policía Nacional desplegará todas las capacidades operativas, investigativas y de inteligencia necesarias para esclarecer estos hechos, identificar, capturar y poner a disposición de la justicia a los responsables de este atentado terrorista", indicó la institución a través de un comunicado este mismo lunes.

A través de sus redes sociales, el mandatario insistió en que "en este gobierno no habrá diálogo con el narcoterrorismo". En esa línea, señaló que "cada gota de sangre que derramen del pueblo colombiano tendrá una respuesta contundente e implacable del Estado": "Los vamos a perseguir y enfrentar con toda la capacidad de nuestra Fuerza Pública".

Acaban de perpetrar un atentado con explosivos contra la Gobernación del Meta. Estoy a la espera de los reportes oficiales. Dios quiera que no haya víctimas mortales.



El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) November 24, 2026

"El narcoterrorismo está desesperado porque lo estamos enfrentando de manera decidida. Pretende intimidarnos y obligarnos a retroceder para buscar otro falso proceso de paz", agregó.

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En las últimas 24 horas también se reportó un ataque en Cúcuta, Norte de Santander. Un comando de Policía fue atacado con dos drones y marcó la primera vez que una capital es sujeta a este tipo de golpes criminales. De acuerdo con la institución, estos impactaron el área de oficinas y en los alojamientos de los uniformados. No se reportaron personas heridas, aunque sí hubo afectaciones materiales.

El mandatario había visitado esa zona en medio de la ola de violencia que todavía afecta a esa región. A inicios de noviembre, había anunciado la militarización de la capital nortesantandereana con el despliegue de más de 500 uniformados y viajó para liderar un consejo de seguridad con la cúpula militar y de la Policía.

De la Espriella tenía previsto aterrizar en San José del Guaviare este martes en la mañana. Desde la capital del Guaviare, el jefe de Estado liderará un consejo de seguridad y la instalación del "Milagro de las regiones", el evento que realiza el mandatario con altos mandos regionales de cada departamento.

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