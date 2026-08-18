“No significa olvidar”: De la Espriella pide investigar posible corrupción en gobierno Petro

El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo presentaron el libro blanco con supuestas denuncias de corrupción en gobierno Petro.

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El presidente Abelardo de la Espriella presentó ante la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría el “Libro Blanco” en el que presenta una serie de denuncias sobre supuesta corrupción en la administración de Gustavo Petro. El mandatario se acompañó de su vicepresidente, José Manuel Restrepo, e indicó que “mirar hacia adelante no significa olvidar”.

El evento realizado en la Universidad del Externado tuvo como fin la exposición de algunos de estos casos y se ratificó la coordinación que tendrán desde el Ejecutivo con los órganos de control y el Ministerio Público. “Es mi deber irrenunciable entregar a la justicia y a los órganos de control aquellos hechos que por su gravedad implican la responsabilidad de quienes tuvieron a su cargo la administración de los bienes que le pertenecen al pueblo colombiano”, dijo el presidente.

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El mandatario remarcó que “no me corresponde declarar la responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal, esa función le pertenece exclusivamente a la administración de justicia y el Ministerio Público”, aunque insistió que “aquello no me arrebata el derecho y la obligación que tengo de hacer la entrega de dicha información”.

En ese sentido el presiente enumeró algunos casos de supuesta corrupción de los que pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo y al procurador General, Gregorio Eljach, poner la lupa sobre el manejo de esos recursos. Allí también estuvieron presentes tanto el Contralor saliente Carlos Hernán Rodríguez, como Jorge Eliécer Laverde, quien tomará ese cargo el próximo 27 de agosto.

“Ungrd giró COP 856.000 millones sin urgencia manifiesta y perdió el rastro de COP 1,38 billones. Se estableció una nómina paralela en el Ejecutivo de COP 900.000 millones. Esas corbatas causaron un pasivo de más de COP 5 billones a las finanzas. Recuerden que antes de salir del poder el régimen declaró los sábados, domingo y festivos como días hábiles para continuar con el festín de la contratación”, dijo De la Espriella.

Con esas palabras ratificó su apuesta de atacar la corrupción de raíz. “Mi gobierno será implacable contra la corrupción y quiero que sea entendida en todo su alcance y toda su dimensión: cada ministro, cada director, cada alto funcionario y cada servidor que hace parte de mi administración conocer perfectamente la instrucción que he impartido identificar los focos de corrupción, cerrarlos, documentar rigurosamente lo ocurrido y poner la información a conocimiento de las autoridades correspondientes”, dijo De la Espriella.

En esa instancia remarcó que existe un fuerte déficit fiscal impulsado desde la saliente administración. Según su denuncia, “El régimen anterior utilizó entre enero y agosto el 97 % de endeudamiento anual de la nación. El festín fue de tal tamaño que el nivel de endeudamiento llegó al 61 % del PIB, el más alto de nuestra historia. Y buena parte de esos recursos fueron dilapidados y robados desvergonzadamente y tal como puede comprobarse en este libro blanco, fueron objeto de toda suerte de anomalías”.

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Dijo, además, que los procesos de paz significaron “un déficit de COP 23 billones”. También habló de la iniciativa bandera de la administración Petro que buscó aumentar los subsidios a adultos mayores del cual dijo, “está completamente desfinanciado y hoy necesita para seguir funcionando alrededor de COP 630.000 millones al mes”.

Por otro lado, su vicepresidente, José Manuel Restrepo, indicó que “cuando existe un manejo desordenado, irresponsable o poco íntegro, o cuando hay un uso indebido de los recursos públicos lo que se pone en riesgo es la nación. El desmadre en la Ungrd por mala capacidad de ejecución, recursos inmovilizados, fallas en la trazabilidad contractual aparte del censo de integridad ponen en riesgo a sus ciudadanos para enfrentar una tragedia como la que tristemente hemos vivido en estos días”.

Lo que sigue es la tarea de identifica casos de estos patrones de comportamiento corrupto u otro patrón nuevo en la cabeza de los ministros y ministras actuales y de los directores y las instancias en las que designe para hacerle seguimiento y seguir poniendo de presente los caso ante las autoridades judiciales y órganos de control.

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