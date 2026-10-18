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Esta es la estrategia con la que De la Espriella develó diferencias internas en sindicatos

Las más grandes organizaciones sindicales enfrentan posiciones divididas frente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Aunque con una línea de hacer “la más radical oposición”, hay figuras que buscan una interlocución directa con la Casa de Nariño. La movilización del pasado 14 de octubre mostró las primeras fracturas.

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Redacción Política
El presidente Abelardo de la Espriella junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo.
El presidente Abelardo de la Espriella junto al vicepresidente, José Manuel Restrepo.
Foto: Joel_Gonzalez

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Casi 48 horas después de las marchas que citaron la oposición y parte de los sindicatos contra el gobierno de Abelardo de la Espriella, una de las agremiaciones más grandes cambió a su presidente. Fabio Arias, quien había estado en la cabeza de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) desde 2023 y que fracasó en su intento de llegar al Senado en este 2026, salió de su puesto. Allí quedó Nelson Alarcón, quien también está curtido en el campo sindical y asumirá el liderazgo de la unión que –al menos en el discurso público– se declaró en…

Por Redacción Política

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