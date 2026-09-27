"No existe pelea entre lo que opino y lo que opina el Centro Democrático": Germán Rodríguez

Te lo digo como Germán Rodríguez: yo me la llevo muy bien con el Centro Democrático, tengo muy buenos amigos ahí. En las plenarias me agrada acercarme a ellos, me río mucho con ellos, mamamos mucho gallo, tanto con los senadores como unas senadoras muy amables. Para mí no existe ninguna pelea entre lo que yo opino y lo que opina el Centro Democrático.

Se ha hablado mucho de los choques entre el Centro Democrático y Salvación Nacional, el partido al que usted pertenece. ¿Cómo está eso en este momento?

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Usted ha dicho que Salvación Nacional es "el único partido de derecha derecha en Colombia". El Centro Democrático se disputa un sector de la derecha para el 2027. ¿Qué pasará en las regionales?

Yo creo que el Centro Democrático es un partido de centroderecha. Fue el partido de oposición más duro del gobierno de Petro, hay que decirlo, y tenemos que estar agradecidos con el Centro Democrático. Pero con esta polarización, vemos que el centro está desapareciendo y eso podría poner en problemas al Centro Democrático. Ahorita, viendo los resultados operacionales que está dando el presidente Abelardo de la Espriella, se evidencia que las políticas de la derecha sí están dando resultados. No la extrema derecha, porque yo no soy de extrema derecha.

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Estoy de acuerdo con los bombardeos y con que a esos criminales hay que neutralizarlos. Estoy feliz con las extradiciones, con la mano dura a los casi 400 reclusos y con las 10 megacárceles que van a construir. La ciudadanía está viendo eso. Yo creo que está repitiendo el efecto de Nayib Bukele. Traer esa tranquilidad, más o menos lo que hizo Álvaro Uribe en su plan de seguridad democrática, es lo que está haciendo Abelardo de la Espriella. Sí va a haber mucho apoyo, y vamos a ver que, en sitios donde la izquierda estaba dominando, se van a empezar a voltear hacia la derecha. Lo mismo que pasó en Bogotá.

Se aprobó la personería jurídica de Defensores de la Patria. Salvación Nacional es el brazo legislativo del Gobierno actual. ¿Qué va a pasar entre Defensores de la Patria y Salvación Nacional? ¿Va a haber integración o no?

Lo que se espera es que sí haya una integración, que yo la celebro. ¿Cómo va a ser el nombre? No sé. No sé si se va a llamar Defensores de la Patria, si se va a llamar Salvación Nacional, si se van a integrar los nombres. Lo que sea, yo lo celebro. A pesar de que yo soy del partido de Salvación Nacional, lo que sea por apoyar al país.

El Meta rompe récord. 🇨🇴🐅



Más de 500 nuevas militancias en un solo día demuestran que Salvación Nacional sigue creciendo y llegando a más territorios.



Desde el Meta seguimos construyendo, con fuerza y convicción, el proyecto que quiere transformar a Colombia. 💛💙❤️ pic.twitter.com/RM5wwFm8Jt — Salvación Nacional (@MovSalvacionNal) September 16, 2026

Faltaría ver qué va a pasar con el partido Creemos, que también es uno de los partidos orgánicos de Abelardo de la Espriella. No sé si jurídicamente se hubiese podido, pero si se hubiese pegado Creemos con Salvación, la actual ministra de Deporte, Juliana Gutiérrez, hubiese sido senadora y la sumatoria de todos hubiese traído otro senador más. Yo lo celebro y me gustaría que no se nos olvidara quiénes fuimos los congresistas originales de esa unión.

Se ha dicho que en este Gobierno el Congreso no va a tener tanto protagonismo. ¿Ustedes, como congresistas, han podido hablar con el presidente?

Se quiera o no se quiera, el Congreso es el Congreso. Las leyes las vamos a sacar nosotros. Entonces, el protagonismo se va a dar. Veo unas fuerzas, unos choques muy fuertes, pero el protagonismo va a ser de nosotros y que sea por el bien de Colombia.

¿Qué piensa de la moción de censura contra el ministro de Defensa, Jorge Mora?

Es el ministro mejor rankeado de todos. La aprobación de él es demasiado alta y los resultados operacionales hablan por él: las bajas en combate, el abatimiento de alias “Bendito menor” y muchos cabecillas del Ejército de Liberación Nacional (Eln), las Farc y el Clan del Golfo, las extradiciones también se las están sumando al Ministerio de Defensa. Yo sí veo al ministro de Defensa demasiado fuerte y, si sigue así, es un posible candidato para el 2030.

Les duele que Colombia vuelva a enfrentar al crimen con resultados



Mientras el ELN, Calarcá, Mordisco y las estructuras del narcotráfico reciben golpes operativos, algunos en el Congreso siguen intentando frenar al ministro de Defensa y a la cúpula militar con debates y… pic.twitter.com/I9yXrE3lZO — Germán Rodríguez (@GermanRSenador) September 23, 2026

En la Comisión Segunda se dan los debates en torno a los resultados operacionales y las Fuerzas Militares. ¿Cómo está el ambiente teniendo en cuenta el giro de política de este gobierno?

Está influenciada en su mayoría por la izquierda. Hay personas que atacan por atacar, que no ven el desastre de los casi 30.000 terroristas que nos deja Gustavo Petro. Desde el tercer día ya estaban citando a control político al ministro de Defensa por los bombardeos y los tres jóvenes menores de edad de 15 y 16 años, pero se les olvida que Gustavo Petro hizo también bombardeos y ellos se quedaron callados. Hubo 62 menores que cayeron en los bombardeos y los que están llamando a moción de censura son los mismos. Entonces, los del Pacto Histórico están intentando continuar el juego de los congelados no dejando trabajar a los ministros.

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La Comisión Segunda también debate temas de inteligencia, de seguridad e internacionales. ¿En este momento hay algún debate próximo sobre estas cuestiones?

Sí, claro que sí. Yo soy el presidente de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia. Ya se citaron miembros de la comunidad de inteligencia, falta llamar a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y que nos acompañe en persona la directora de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Martha Luz Reyes Ferro. Colombia no tiene una ley clara en la comunidad de inteligencia y a esto hay que meterle la ficha. Se va a hacer de la mano con el Ministerio de Defensa y, aunque no he hablado con el director de la DNI [Didier Blanco], la intención es que sea por medio de la dirección también.

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¿Cuál es su perspectiva sobre lo que falta en la estructura de inteligencia colombiana?

Lo que no se quiere es que venga un gobernante y termine utilizando la inteligencia como lo hizo Gustavo Petro; se debe respetar sin importar el gobernante que haya. Colombia no tiene una política de seguridad y estamos hablando con el Ministerio de Defensa para proponerlo. Nosotros tenemos ya unos borradores, el Mindefensa tiene otros, incluso hay aproximadamente unos cuatro o cinco que estamos integrando para poder pasar la Ley de Seguridad Nacional, que cada cuatro años se cambia.

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También vamos a hacer trabajos conjuntos, por ejemplo, con la instrucción que dio el señor presidente [Abelardo de la Espriella] para cambiar el nombre de la Fuerza Aérea. En eso están trabajando en este momento asesores míos. A nosotros nos corresponde también todo lo que tenga que ver con la seguridad nacional, con el armamento, con el problema con los drones, con el Escudo de las Américas y con el plan Patriota 2.0, que sin duda nosotros lo vamos a apoyar.

El ministro Mora fue a la Comisión Segunda a mostrar las implicaciones de la adhesión al Escudo de las Américas. ¿Qué se sabe de eso? ¿Se presentará un proyecto para aprobar las operaciones conjuntas con Estados Unidos aquí en territorio colombiano?

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Hay que aclarar que el apoyo va a ser técnico, tecnológico y de inteligencia. No van a venir tropas, no va a venir un portaviones a atacar desde el espacio interno marítimo de nosotros, no van a venir aviones de combate de los Estados Unidos a bombardear, no va a venir el Ejército estadounidense, no vamos a ver una brigada helicoportada o una brigada de un batallón de fuerzas especiales, no van a venir los Marines a invadir. Eso se ha hecho por muchas décadas, incluso cuando cogieron a Pablo Escobar fue con apoyo de inteligencia de países extranjeros.

¿Cómo se distribuirá la inversión que viene con el llamado "Plan Patriota 2.0″?

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Toca que el señor ministro lo diga en su momento, pero sin duda va a estar gran porcentaje a la aviación. También van a venir apoyos de los UAS, que son los drones. ¿Qué pasó con el caso de los drones? El exministro de Defensa Pedro Sánchez, junto con su viceministra Angélica Verbel, obligaron a los oficiales expertos en drones a firmar unos conceptos técnicos para que apoyaran los drones chinos y turcos. Muchos de ellos prefirieron decir que no los firmaban porque eso no es correcto. Íbamos a comprar unos drones turcos que no han sido probados en combate, unos drones chinos que presentan muchísimas fallas.

Viene el apoyo para capacitación: cursos en Fort Benning, en la Escuela de las Américas, en Estados Unidos y, sin duda, vamos a ver apoyo aquí en Colombia también con algunos instructores. ¿Por qué? Las Fuerzas Militares, sobre todo las unidades especiales, tienen entrenamiento muy técnico. Entonces, como esos cuatro años nos obligaron a jugar congelados, esa práctica se ha perdido. Gracias a los Estados Unidos vamos a volver a recuperar lo que en estos cuatro años, y más que ahorita es pura tecnología.

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Colombia fortalecerá su relación con Israel para ampliar la cooperación en seguridad e inteligencia.



El canciller Omar Bula explicó ante el Congreso que esta decisión responde a la necesidad de proteger los intereses nacionales y enfrentar amenazas transnacionales que afectan al… pic.twitter.com/ha0vXRlh4i — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) September 17, 2026

El canciller habló de la nueva relación que habrá con Israel de ciberseguridad y de inteligencia. ¿Qué se sabe de eso en concreto? ¿Hay acuerdos?

Con Israel es la mejor de las relaciones. Es probable que a fin de año yo vaya a Israel por una semana para mirar cómo seguimos mejorando las relaciones. Hubo una pausa porque el expresidente Gustavo Petro rompe completamente relaciones con nuestra potencia militar. Con Israel tenemos los fusiles Galil, que son los segundos mejores del mundo. Se pueden caer en el lodo y no se encasquillan, se pueden caer en la arena del mar y en el agua salada, y no se traba.

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Con Israel vienen los apoyos en inteligencia junto con Estados Unidos. Ellos estaban peleados con el gobierno de Petro, más no con Colombia. ¿Qué tenemos de Israel? El sistema de comunicaciones, incluso los radios Tadiran, los radios con seguridad en voz, radios con explosivos y muchos software de inteligencia como Pegasus, que en su momento fue muy criticado. La tecnología de Israel es muy bárbara.

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Sobre el tema Pegasus: el expresidente Gustavo Petro hizo unas denuncias sobre el uso de ese instrumento en Colombia. ¿Qué se ha hablado en la Comisión de Inteligencia, que recibió el caso?

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Yo sé que en Colombia, en este momento, no hay ningún Pegasus. Eso es lo que he escuchado por los medios oficiales. Nosotros no compramos, como dijo Petro, en una bolsa de dinero con no sé cuántos millones de dólares, el software, sino que fue un apoyo por parte de los Estados Unidos. Pero aquí hay algo claro: el software lo necesitamos y lo necesitamos desde que esté en buenas manos. Permite hacer una inteligencia no solo en el interior de Colombia, sino en la inteligencia estratégica.

Nosotros tuvimos, cuando nuestra inteligencia era de las mejores del mundo y no nos la habían destruido, la capacidad de escuchar las amenazas de los países vecinos, de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Y perdimos esa capacidad.

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¿Usted entonces cree que necesitamos volver a adquirir el software Pegasus?

No, ahora hay mucho software. Lo que el Estado necesita son herramientas para controlar, vigilar, interceptar a los terroristas y a los enemigos de la patria, pero todo por las vías legales. De una vez lo aclaro, yo estoy en contra de las interceptaciones ilegales, las famosas "chuzadas". Nadie puede "chuzar" a nadie por fines políticos.

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