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En solo cuatro expedientes limítrofes engavetados en el Congreso se disputan 7.000 hectáreas

En estos procesos aparecen Norte de Santander y varios pesos pesados de la política regional. Boyacá y Cesar entran en el mapeo. Están en juego billonarios recursos por impuestos, regalías y de hidrocarburos. ¿Qué tiene que ver el Capitolio?

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Johan Sebastián Pérez Pinilla
Johan Sebastián Pérez Pinilla
Procesos iniciaron o se reactivaron durante mandatos de Didier Tavera (Santander), Franco Ovalle (Cesar), William Villamizar (Norte de Santander) y Carlos Amaya (Boyacá).
Procesos iniciaron o se reactivaron durante mandatos de Didier Tavera (Santander), Franco Ovalle (Cesar), William Villamizar (Norte de Santander) y Carlos Amaya (Boyacá).
Foto: Archivo

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Dos de los personajes con más poder en la política regional se encuentran inmersos en una serie de litigios fronterizos que compromete parte del control fiscal y energético en el nororiente del país y toca directamente la finanzas de sus departamentos. Se trata de William Villamizar Laguado (de origen conservador), gobernador de Norte de Santander, y su par de Boyacá, Carlos Amaya (Alianza Verde), cuyas regiones emprendieron desde 2017 una disputa por la definición de los límites que comparten. Pero este tan solo es uno de los 13 expedientes…

Johan Sebastián Pérez Pinilla

Por Johan Sebastián Pérez Pinilla

Comunicador Social y periodista con énfasis político y deportivo. Cuento con más de cinco años de experiencia en medios digitales y tradicionales. Durante el último año me he dedicado a la reportería en el espectro político, especialmente en el Congreso de la República alrededor del análisis de la coyuntura nacional. SebastianPP21 jsperez@elespectador.com
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