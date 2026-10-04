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Monitoreo De la Espriella: ¿por qué regular protestas, censar guardias y supervisar redes?

Desde la Presidencia y el Ministerio del Interior se adelantan acciones para supervisar las manifestaciones, ubicar a las guardias indígenas e identificar las emociones en redes frente al Gobierno. La campaña anticipada por las regionales se metió en este debate.

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Nicolás Torres García
Nicolás Torres García
El gobierno de Abelardo de la Espriella puso a discusión hasta 26 posibles ajustes para la regulación de la protesta en Colombia.
El gobierno de Abelardo de la Espriella puso a discusión hasta 26 posibles ajustes para la regulación de la protesta en Colombia.
Foto: El Espectador

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Un borrador de decreto que plantea regular la protesta social, otro que busca censar a las guardias indígenas y el reencauche de un software de escucha digital son parte de las primeras pinceladas de la política de supervisión estatal y de datos planteada por la administración del presidente Abelardo de la Espriella. Es una ruta que muestra el nivel de detalle con el que la Casa de Nariño quiere determinar la percepción que se tiene sobre su gestión en las calles y en el universo digital.

Este cóctel se sirve desde Presidencia para que el jefe…

Nicolás Torres García

Por Nicolás Torres García

Politólogo de la Universidad Nacional. Cuenta las historias de los pasillos del Congreso de la República y del poder desde las regiones. Ha colaborado con medios como La Silla Vacía o Context by Reuters. Interesado en el análisis de datos e inteligencia artificial. Premio Vallecaucano de Periodismo 2025. nitorresg ntorres@elespectador.com
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