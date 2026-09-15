De la Espriella visitará el Chocó para revisar avances del Plan Marshall de reconstrucción

Esta sería la cuarta visita que hace al departamento chocoano desde que asumió la Presidencia. El primer viaje lo hizo el mismo día del terremoto y la última vez que llegó a la…

Un recorrido por algunas de las zonas afectadas por el terremoto está en la agenda del presidente Abelardo de la Espriella para este martes. El jefe de Estado llegará a Quibdó (Chocó) después de las 10:00 a. m. y después se desplazará hacia Buenaventura (Valle del Cauca) para supervisar las labores de reconstrucción tras el terremoto de 7,4 del pasado 10 de agosto.

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Esta sería la cuarta visita que hace al departamento chocoano desde que asumió la Presidencia. El primer viaje lo hizo el mismo día del terremoto y la última vez que llegó a la capital fue para reunirse con un grupo de «cacaos» empresariales que ayudarán a poner en marcha el llamado «Plan Marshall» que funcionará como el laboratorio de la estrategia de reconstrucción del Gobierno.

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Allí, el Ejecutivo enfrenta críticas por la falta de avances de ese proceso, especialmente por la llegada de ayudas y la reubicación a las personas que perdieron sus viviendas por el sismo. Por su lado, la gobernadora Nubia Carolina Córdoba ha respaldado el trabajo de la Casa de Nariño y ha enfatizado en que «ha acompañado en todo momento al departamento del Chocó en la gestión de esta emergencia». A renglón seguido, resaltó «la estructuración de un ‘Plan Chocó’, que con la convocatoria del Gobierno nacional al sector empresarial, ha planteado una ruta de transformación de fondo que no busca solo reconstruir lo que había; sino potenciar el desarrollo integral del territorio y jalonar la inversión».

«Las acciones de ley que le corresponden al Estado han estado lideradas por el sr. presidente de la República y han sido ejecutadas en el nivel territorial con la mayor presteza», apuntó. Y agregó: «No hay emergencias sencillas. Mucho menos para un departamento con tantas precariedades de base que no permitirían que todo pueda resolver en un mes. Hay mucho por hacer. Sin embargo, avanzamos con paso sólido hacia una recuperación que no busca solo reconstruir, sino además cerrar brechas históricas».

El gobierno nacional ha acompañado en todo momento al departamento del Chocó en la gestión de esta emergencia. Y este no ha sido un camino fácil.

En lo territorial hemos tenido que articular el apoyo de todos los actores que han aprestado su diligencia para administrar una… pic.twitter.com/RNVsgZO33O — Nubia Carolina Córdoba-Curi (@NubiaCarolinaCC) September 15, 2026

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En su último paso por Chocó, De la Espriella hizo varios anuncios en materia de proyectos que buscarán saldar la «deuda histórica» con el departamento. Entre ellos, están la financiación del Malecón de Quibdó; COP 5.000 millones de capital semilla para 1.000 emprendedores damnificados; COP 1 billón para infraestructura vial y conectividad aérea; y los estudios para avanzar en el Canal Interoceánico. Además, indicó que se abrirán 100 becas para jóvenes chocoanos.

Una de las figuras que estará encargada de supervisar eso es José Leonidas Tobón, viceministro de Desarrollo Rural y designado como gerente para el Chocó. Será el funcionario quien coordine las acciones a nivel territorial con los mandatarios regionales y con Jaime Uribe, quien funge como el gerente del llamado «Fondo Milagro».

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El Chocó lleva décadas acumulando diagnósticos, estudios archivados y promesas que nunca salieron del papel.



Hoy vine a Quibdó a cambiar esa historia. No vamos a responder a la tragedia del sismo con un programa asistencialista que reparta subsidios y después abandone el… pic.twitter.com/KMakvG8BNd — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 8, 2026

Según la agenda del presidente, primero estará en la Catedral de Quibdó y luego se desplazará a la zona de la entrega de la vivienda. A Valle del Cauca llegará cerca de las 2:00 p. m. y en ambos lugares se espera que dé una declaración a la ciudadanía.

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