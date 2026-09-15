Uribismo y abelardismo llegan a punto en común para limitar afirmación de género en menores

En medio de las peleas que dividen al oficialismo, las bancadas de Salvación Nacional y el Centro Democrático encontraron un punto de acuerdo con un proyecto que busca prohibir los bloqueadores de pubertad y las terapias hormonales en procesos de afirmación de género de menores de edad. La iniciativa, bajo el nombre de Ley Laura, también cuenta con el apoyo de congresistas del Partido Conservador e iría en contravía con fallos de la Corte Constitucional que protegen el acceso a estos procedimientos.

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El articulado presentado establece que los médicos que practiquen y ordenen alguno de estos procedimientos incurrirían en «falta grave contra la ética médica» y serían investigados y sancionados a través de los mecanismos establecidos en la Ley 23 de 1981. Se enfrentarían, de acuerdo con la «gravedad de la conducta y la reincidencia», hasta a la suspensión del ejercicio por cinco años máximo. Además, las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que «autoricen, financien, faciliten o toleren» estos procedimientos podrían ser «sancionadas administrativamente por la Superintendencia Nacional de Salud».

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El Gobierno ya se ha pronunciado a favor de la iniciativa. El presidente Abelardo de la Espriella, aunque no la mencionó directamente, hizo un llamado al Congreso para «legislar sobre los límites y prohibiciones de estos procedimientos en menores». El ministro del Interior, Rodrigo Lara, sí respaldó el proyecto como tal y respondió directamente al expresidente Álvaro Uribe, quien aseguró que el articulado «coincide con las válidas preocupaciones» del jefe de Estado.

«Celebramos el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado —Ley Laura, Niños No Experimento— del senador [Andrés] Forero, suscrito por la bancada del Centro Democrático, con los congresistas Baute, Cuello, Lozano, López, López, Castellanos y Borda. Compartimos plenamente su espíritu y su contenido. El Gobierno lo apoyará con determinación», afirmó el jefe de la cartera encargada de la política.

Presidente @ABDELAESPRIELLA lo propuso en campaña: los niños no son un experimento.



Hoy ese compromiso ya está radicado en el Congreso.



Celebramos el Proyecto de Ley 211 de 2026 Senado —Ley Laura, Niños No Experimento— del Senador Forero, suscrito por la bancada del Centro… https://t.co/EbAQTKf2Xy — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 14, 2026

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Sin embargo, existen varias críticas contra el articulado. El representante Mauricio Toro (Alianza Verde) citó un derecho de petición respondido por el Ministerio de Salud de De la Espriella, en el que se detalla que «las cirugías de afirmación genital irreversibles están reservadas exclusivamente para personas mayores de 18 años» y que solo existe registro de un procedimiento «de transformación de genitales externos» en el departamento de Antioquia en 2025.

Pastorcitos mentirosos:



En Colombia no hay cirugías de cambio de sexo en menores de edad. No lo digo yo, lo dice el mismo @MinSaludCol del Gobierno de @ABDELAESPRIELLA en respuesta a derecho de petición



El 27 de agosto, el MinSalud de Abelardo me responde que *las cirugías de… https://t.co/sSPqLw1Pgl pic.twitter.com/3T9VBD24y0 — Mauricio Toro 🌻 (@MauroToroO) September 15, 2026

Además, de acuerdo con la normativa vigente, los menores de edad solo tienen acceso a bloqueadores de pubertad y terapias de reemplazo hormonal , todo bajo el acompañamiento médico profesional. Incluso, se establece que quienes quieran acceder a estos servicios tienen que ser referidos a psicología o psiquiatría y endocrinología pediátrica, así como firmar un consentimiento informado «donde participan el menor y su representante» en el que se explican «los efectos y los cuidados del tratamiento».

«El modelo afirmativo de género solamente contempla el uso de tecnologías farmacéuticas a partir de la pubertad y la adolescencia, y en casos muy específicos valorados por un comité médico multidisciplinar. Además, en esa edad, los tratamientos farmacéuticos son reversibles y siempre deben respetar su capacidad de consentir o de interrumpir el proceso si así lo desea la persona», señala la Liga de Salud Trans.

¿Qué ha dicho la Corte Constitucional sobre la afirmación de género en menores de edad?

Más allá de eso, existen dudas en torno a ese proyecto por las sentencias de la Corte Constitucional que han respaldado el derecho a la identidad de género. La sentencia T-218 de 2022, en la que el alto tribunal reconoce que niños, niñas y adolescentes tienen autonomía para tomar decisiones sobre el libre desarrollo de su personalidad.

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«Es claro que los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo cual comprende el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género. Este reconocimiento también corresponde con el hecho de que el momento de ese autorreconocimiento de la identidad de género ocurre desde temprana edad», se lee en ese fallo.

La sala también señaló que al derecho de identidad de género «son titulares todas las personas con independencia de su edad» y su protección tiene que ver con que las personas pueden definirse a sí mismas y «obliga al Estado y a la sociedad a responder a esa concepción de la persona, a brindarle un trato acorde con esa identidad de género y a respetar sus distintas manifestaciones». Además, indica que «esta obligación de respeto, el reconocimiento y la protección de las manifestaciones de la identidad de género son independientes del sexo biológico y la orientación sexual y no pueden supeditarse a pruebas físicas, médicas o psicológicas».

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