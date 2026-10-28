La cita es sobre las 11:30 de la mañana en el Palacio de Liévano, sede del poder distrital, donde la Espriella planteará la ruta que considera es necesaria para los siguientes cuatro…

El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, tienen previsto encontrarse en la mañana de este miércoles con el fin de analizar cuáles son los retos que se tienen en la relación entre ambos poderes y el futuro de varias iniciativas que pasan por asuntos de seguridad, fenómeno del Niño y megaobras como el metro de la ciudad.

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De la Espriella y Galán se encontrarán en el Palacio de Liévano: esta es la agenda

La cita es sobre las 11:30 de la mañana en el Palacio de Liévano, sede del poder distrital, donde la Espriella planteará la ruta que considera es necesaria para los siguientes cuatro años, más allá de quién asuma la alcaldía en las elecciones regionales del próximo año.

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Uno de los temas sobre los cuales hay expectativa es el futuro de las partidas destinadas por la Nación para el metro de Bogotá.

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La razón es que la administración del expresidente Gustavo Petro había aplazado algunos de estos recursos —previo acuerdo con la capital— para impulsar otros proyectos. Pero, de acuerdo con el Gobierno actual, ese dinero nunca se ejecutó y ahora es necesario que se use para asuntos de emergencia y prioritarios en la costa Caribe.

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Esta explicación la realizó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, durante una reciente intervención en el Congreso.

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De la Espriella también informó que, junto con Galán, entregará detalles de unos operativos contra la criminalidad que lideró en la capital y, de paso, dará los detalles de otro bombardeo que dijo autorizó.

El jefe de Estado y el alcalde de Bogotá ya se han reunido en otras oportunidades y la relación fluye, aunque la figura de gerente para la ciudad, que la Casa de Nariño creó para darle el cargo a la exconcejal Clara Lucía Sandoval, ha generado ciertos ruidos que, hasta ahora, se han controlado.

Madrugada movida: hace unas pocas horas autoricé un bombardeo muy importante y estratégico. En el transcurso de la mañana daré los respectivos detalles. Y acabo de terminar la exitosa operación BOSUR-KRATOS. En un rato, publicaré vídeo de la misma.



¡Bienvenidos a la Patria… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 28, 2026

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