Thomas Greg vuelve a expedir pasaportes con De la Espriella tras "reversazo" de nuevo modelo

Una controversia jurídica que inició por la orden del expresidente Gustavo Petro de sacar a Thomas Greg & Sons de la contratación del Estado finalizó en el retorno de esa misma empresa a la nuez de la pelea: la expedición de pasaportes. La urgencia manifiesta que declaró el gobierno de Abelardo de la Espriella el pasado 18 de septiembre concluyó este martes con la firma de un contrato por COP 240.000 millones con un plazo de ejecución de 13 meses con la compañía que había estado encargada de ese proceso por casi 20 años.

El Espectador pudo establecer que los acercamientos que finalizaron en la firma del convenio con fecha de este 27 de octubre comenzaron hace un mes, después de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca suspendiera temporalmente el modelo que había implementado Petro y en el que participaban la Imprenta Nacional, la Casa de la Moneda de Portugal y la Cancillería. A partir de ese momento, el Ministerio de Exteriores comenzó a hacer una revisión de la decisión de esa sala y concluyó que sería Thomas la única empresa que podría asumir la labor garantizando la producción sin contratiempos: “Cuenta en el país con la planta de producción y personalización en operación, con personal capacitado y proveedores de insumos ya vinculados”.

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“El inventario de libretas se agota en noviembre de 2026. Vincular un operador que deba certificar una planta y registrar un nuevo diseño ante la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) toma meses; este operador reinicia la operación en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles”, señaló el Palacio de San Carlos en un comunicado.

¡EL GOBIERNO NACIONAL GARANTIZA LA CONTINUIDAD EN LA EXPEDICIÓN DE PASAPORTES!



Los colombianos pueden tener la tranquilidad de que el servicio de expedición de pasaportes continuará prestándose con normalidad, seguridad y sin interrupciones, tanto en Colombia como en el… pic.twitter.com/XDhmvznTlF — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) October 27, 2026

Funcionarios cercanos al proceso concuerdan en que se trata de un “golpe” a la administración anterior, que enfrentó, entre otras cosas, la suspensión de su primer canciller —Álvaro Leyva—, por las licitaciones para la implementación de un nuevo modelo. Sin embargo, la determinación que ahora toma el Palacio de San Carlos, liderado por Omar Bula, ya tiene un precedente en el Ejecutivo pasado: en dos ocasiones se firmó una urgencia manifiesta con esa misma compañía para garantizar la expedición de las libretas mientras se implementaba el nuevo esquema.

Además, El Espectador pudo conocer que el plazo de 13 meses fue acordado como un lapso “prudente” para evitar tener que declarar otra urgencia manifiesta en caso de que en ese tiempo el Tribunal no hubiera tomado una decisión de fondo. La misma Cancillería señala que esta “se mantendrá hasta que [se] levante la medida cautelar o cuando entre en operación el contratista que resulte del proceso de selección ordinario”.

¿Qué se espera? En los próximos meses, el Estado colombiano volvería a abrir una licitación pública “con todas las de la ley” para contratar en firme a una empresa que asuma la expedición. Ahí se abre la puerta para que se deje de lado por completo el modelo en el que están la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal, firmado por Petro bajo la bandera de que Colombia tuviera la soberanía de la producción de estas libretas, con un costo de COP 1,3 billones aproximadamente y un lapso de ejecución de 10 años.

“En la estructuración de una nueva licitación y en la definición de un cronograma que nos permita asegurar esa continuidad una vez concluido este contrato, cada etapa será informada oportunamente y se desarrollará con sujeción a la ley y los principios de transparencia que caracterizan a este gobierno. La Prcuraduría General de la Nación acompañó este proceso en el marco de sus competencias y la Contraloría General de la República seguirá acompañándolo en el futuro”, afirmó el canciller Bula este mismo martes.

En todo caso, esa misma urgencia manifiesta firmada en la tarde de este martes contempla una prórroga. Y en ese punto, se exige que “subsistan las circunstancias que dieron lugar a [esta], que exista acto administrativo vigente que la declare o la extienda y que se cuente con la autorización de vigencias futuras correspondiente, y en ningún caso podrá exceder el término de dicho acto”.

Eso dependerá de la decisión de fondo que salga del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y cuya ponencia está en manos del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón, que ha planteado serias dudas sobre los términos en los que se firmó el contrato con Portugal. No son menores las controversias internas que tocan a ese mismo expediente y que han llegado a ese despacho por cuenta de las versiones cruzadas entre los participantes del nuevo modelo.

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Tan solo este lunes, un memorial firmado por el despacho de abogados que representa a Portugal se radicó en la oficina del togado y su centro es la polémica que desató un informe presentado el pasado 16 de octubre por la Casa de la Moneda y la Imprenta Nacional que avala el funcionamiento y la estabilidad de la primera fase del nuevo esquema. Aunque la orden para reportar los avances de este había sido dada por el mismo tribunal —que incluiría, entre otras cosas, las actividades ejecutadas, las fases implementadas, el cronograma y los soportes documentales— hay un cruce de versiones sobre ese mismo texto.

La Cancillería asegura que ese documento no contó con su aprobación y que ambas instituciones “indujeron al error” al haber dado a entender que así fue. La respuesta de la parte internacional fue que “el texto de dicho informe fue concertado entre las partes de manera previa a su presentación, sin embargo, en el último momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores y su Fondo Rotatorio se negaron a firmarlo, y, en esa medida, en ningún momento, se indicó en dicho informe que [ambos] hicieran parte de quienes lo presentaban”.

Y agregan que la solicitud que presentó el Palacio de San Carlos ante el tribunal para desconocer ese informe se hace “realizando previamente afirmaciones que no corresponden a la realidad y que son rechazadas por la Imprensa Nacional – Casa da Moeda, quien obró de buena fe en todo el proceso de elaboración”.

Mientras hay una decisión de fondo, Thomas Greg asumirá la expedición de las libretas hasta el 17 de diciembre de 2027. De acuerdo con la urgencia manifiesta firmada, la ejecución comprende dos etapas: una de implementación por hasta 20 días que finaliza con “la aprobación del supervisor del cumplimiento de las condiciones de implementación previstas en la propuesta” y otra de prestación de servicio, que finaliza en el plazo determinado.

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De los COP 240.000 millones que contempla ese contrato, COP 32.025 millones se destinarán para la ejecución de este año y COP 208.327 millones para 2027. La financiación está amparada bajo la disponibilidad presupuestal para los dos meses que restan de 2026 y la del próximo a partir de “la autorización del cupo de vigencias futuras ordinarias” radicado el pasado 23 de octubre. Con esos montos, Thomas se encargará de la producción, la personalización, la custodia, el aislamiento, la distribución y las etiquetas de visa de los pasaportes, que no tendrán modificación alguna en su precio.

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Esta decisión se trata de otro “reversazo” que deja en firme De la Espriella frente a su antecesor. El nuevo gobierno llegó con el discurso de cambiar el manejo del Estado que había implementado Petro, pero esta determinación termina con una de las movidas que se convirtió en una de las banderas de la administración pasada y que terminó envuelta en una disputa jurídica que habilitó el regreso de la empresa que por 20 años fue la encargada de ese proceso.

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