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Thomas Greg vuelve a expedir pasaportes con De la Espriella tras "reversazo" de nuevo modelo

La Cancillería firmó un contrato por COP 240.000 millones para que la empresa que el expresidente Gustavo Petro quiso sacar de la contratación pública retome la expedición de las libretas. Será por un plazo de 13 meses y contempla la posibilidad de abrir una nueva licitación que cierre por completo el capítulo que quiso implementar la administración pasada.

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María José Barrios Figueroa
María José Barrios Figueroa
AME9677. BOGOTÁ (COLOMBIA), 01/04/2026.- Fotografía que muestra el nuevo pasaporte de Colombia presentado en una rueda de prensa este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega
El pasaporte de Colombia bajo el esquema firmado con la Imprenta Nacional, la Casa de la Moneda de Portugal y la Cancillería.
Foto: EFE - Carlos Ortega

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Una controversia jurídica que inició por la orden del expresidente Gustavo Petro de sacar a Thomas Greg & Sons de la contratación del Estado finalizó en el retorno de esa misma empresa a la nuez de la pelea: la expedición de pasaportes. La urgencia manifiesta que declaró el gobierno de Abelardo de la Espriella el pasado 18 de septiembre concluyó este martes con la firma de un contrato por COP 240.000 millones con un plazo de ejecución de 13 meses con la compañía que había estado encargada de ese proceso por casi 20 años.

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María José Barrios Figueroa

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género. mariabarriosf mbarrios@elespectador.com
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Comentarios
  • M(87401)28 de octubre de 2026 – 12:47
    Y cual modelo es mas barato?
  • Camacho(16420)28 de octubre de 2026 – 12:40
    ….. El impresentable testaferro y la guarida de ultra derecha trabajando …… vergüenza nacional e internacional , … aplaudan , porq no aplauden!!!
  • antonio(7747)28 de octubre de 2026 – 11:53
    Pero si Petro ganó las elecciones estando esta compañía a cargo de los pasaportes.
  • LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)28 de octubre de 2026 – 11:50
    Muy sospechoso el tema, bien por la próxima licitación por 10 años donde el costo es mucho menor para el estado (la mitad). Se podría decir que ahorita estaban apagando un incendio y que el tiempo no dio para cambiar al operador pero lo cierto es que esta empresa ha estado vinculada también con Registraduría y hay muchas cosas que no cuadran.
  • alenpe(67430)28 de octubre de 2026 – 09:16
    Aquí no valen tantas explicaciones, la verdad es que le están pagando el favor que le hicieron al corroncho en su proceso de elección. Petro lo había anunciado y así ocurrió. Algo turbio hay detrás de esa decisión de volver a contratar Thomas… ¿Por qué no se busco a otra entidad?
  • horacio(17092)28 de octubre de 2026 – 07:19
    Era previsible. Hay que pagar las deudas de campaña. Pero como dijo estafardo "yo no voy a pagar…lo harán ustedes".
  • Constanza(15576)28 de octubre de 2026 – 07:01
    ¿Y las maquinas que compraron para la Imprenta Nacional, a la basura? o sirven para hacer cuadernos, por ejemplo. Fer
  • olga rebeca(01674)28 de octubre de 2026 – 06:55
    Para pagarles el favorcito y nuestra desgracia al payaso ilegítimo corrupto fascista traqueto tramposo vende patria, de ponerlo en la presidencia
  • Jairitoco(24834)28 de octubre de 2026 – 06:54
    A mi hijo le expidoerpn el.pasaporte a inicio de este mes, se demoró un día. Que ganas de volver al corrupto contrato con los hnos Bonilla…….
  • Martha(69929)28 de octubre de 2026 – 06:21
    Corruptos espriella y su bandola 😡
  • Julio(14134)28 de octubre de 2026 – 04:19
    Es muy difícil que un país avance si a una chambonada del gobierno anterior, el gobierno actual responde con otra chambonada. Cerro rigor técnico de unos y otros. Cada uno empeñado en imponer su manera de hacer las cosas, pero ambos con un factor en común: hacer las cosas a las patadas. Estas son las consecuencias de elegir a los peores.
  • Atenas(06773)28 de octubre de 2026 – 04:13
    Hasta en tan simple cosa, la renovación del contrato o licencia pa seguir expidiendo pasaportes, fracasó el criminal e inmoral ojisapo q’ también hizo de la Casa de Nariño otra Sodoma y Gomorra al tener a su servicio una necesitada muchacha/mes durante todo su cuatrenio, pa un total de 48 de prepagos bajo la modalidad "sexocontratos". De fortuna ya lo tumbamos. Atenas
  • Gabrie(17286)27 de octubre de 2026 – 23:05
    Pagando el robo de las elecciones.un payaso.bandido falaz. Paramilitar. Que desgracia
  • @HerbólogaRaquel(46037)27 de octubre de 2026 – 22:24
    El negocio otra vez a manos de la mafia de siempre. El defensor del hampa pagando favores acosta del erario estatal
  • Tayrona(31467)27 de octubre de 2026 – 22:22
    Ahí está el pago del negocio de robarse las elecciones previsto y denunciado por Petro y el Pacto Histórico. Quieren más pruebas?. Mañana las tendrán con las denuncias con documentos, y todo lo demás presentados en el debate de esta noche en el Senado de la República, respecto a la asociación, negocios y vínculos del bandido y granuja presidente con narcotraficantes, paracos y corruptos. Será tendencia a nivel internacional.
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