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De la Espriella reaccionó a victoria del presupuesto: "Mi reconocimiento especial"

El presidente Abelardo de la Espriella y su ministro del Interior, Rodrigo Lara, agradecieron a los congresistas que participaron en la votación. En horas de la madrugada, la Cámara de Representantes le dio el último visto bueno necesario para que el proyecto avanzara.

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Redacción Política
El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguran que sí hay garantías para la oposición.
El presidente Abelardo de la Espriella y el ministro del Interior, Rodrigo Lara.
Foto: Presidencia

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El gobierno del Abelardo de la Espriella obtuvo otra victoria en el Congreso con la aprobación de su presupuesto para 2027. En horas de la madrugada, la Camara de Representantes le dio el último visto bueno necesario para que el proyecto avanzara y desde el Ejecutivo celebraron la decisión que tomó cerca de 19 horas de debate en concretarse.

"Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos", aseguró el presidente desde su cuenta de X.

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Por su lado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió desde la plenaria de la Cámara a la victoria. Allí, agradeció al Legislativo por "por su esfuerzo y la seriedad" en los debates; y felicitó al equipo de su par en la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, por la "impecable presentación" del articulado.

"Quiero, en nombre del Gobierno nacional, agradecerles a ustedes no solo el trabajo que han adelantado durante los últimos dos meses en este presupuesto, que es uno de los más difíciles que haya tenido que considerar el Congreso de la República. También quiero reconocer el trabajo de la oposición, la fortaleza con la cual definieron y explicaron sus opiniones, no siempre coincidentes, pero siempre valiosas", señaló Gómez en la plenaria.

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De acuerdo con el jefe de la cartera económica, el país está en un "momento muy especial" y que la señal que el Congreso le dio hoy a la política económica del Gobierno "es de muchísima importancia". Además, apuntó que la aprobación del articulado es "el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de [la] economía y para generar crecimiento y prosperidad".

La votación en la Cámara quedó de 112 votos a favor, mientras que en el Senado —que aprobó cerca de las 10:00 p. m. de este lunes—, fue de 57 apoyos. La oposición se retiró de la votación tras anunciar que no legitimaría "un trámite que [consideraba] lesivo para el país" y una reducción en los montos destinados a 24 departamentos y a los sectores de Minas y Agricultura.

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¿Qué sigue? Al haberse aprobado el mismo texto tanto en Senado como en Cámara, no será necesario un acuerdo para unificar los textos de las dos corporaciones. Sin embargo, hay otro punto clave: el Congreso le dio 90 días al Gobierno —contados desde el momento en el que el presidente sancione la ley— para que se presente un proyecto de ajuste fiscal. El ministro de Hacienda aseguró que este se radicará una "ley de rescate" que busca hacer "un ajuste fiscal a través del gasto" y que está "prácticamente lista".

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Por Redacción Política

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Comentarios
  • Chejov(91448)20 de octubre de 2026 – 07:25
    Hablan de independencia de los poderes públicos, mientras arrodillan al Congreso de la República con mermelada. Van a dar "cupos indicativos" para los congresistas que les voten, así sobornaron a los liberales que se "resistieron" hasta la media noche, buscando sacar tajada. Por odio y sectarismo hundieron el presupuesto de Petro, pero aprobaron este con 70billones más y total/ desfinanciado. Anuncian emprestitos con la banca nal e internal, y una reforma tribut que joderá a la clase media.
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