De la Espriella reaccionó a victoria del presupuesto: "Mi reconocimiento especial"

"Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un…

El gobierno del Abelardo de la Espriella obtuvo otra victoria en el Congreso con la aprobación de su presupuesto para 2027. En horas de la madrugada, la Camara de Representantes le dio el último visto bueno necesario para que el proyecto avanzara y desde el Ejecutivo celebraron la decisión que tomó cerca de 19 horas de debate en concretarse.

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"Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso de todos", aseguró el presidente desde su cuenta de X.

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Gracias al Congreso de la República por aprobar el presupuesto. A los senadores y representantes a la Cámara que votaron a favor, mi reconocimiento especial por su patriotismo y determinación. En un momento decisivo, para el futuro de la República, Colombia necesita el compromiso… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) October 20, 2026

Por su lado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, se refirió desde la plenaria de la Cámara a la victoria. Allí, agradeció al Legislativo por "por su esfuerzo y la seriedad" en los debates; y felicitó al equipo de su par en la cartera de Hacienda, Miguel Gómez, por la "impecable presentación" del articulado.

"Quiero, en nombre del Gobierno nacional, agradecerles a ustedes no solo el trabajo que han adelantado durante los últimos dos meses en este presupuesto, que es uno de los más difíciles que haya tenido que considerar el Congreso de la República. También quiero reconocer el trabajo de la oposición, la fortaleza con la cual definieron y explicaron sus opiniones, no siempre coincidentes, pero siempre valiosas", señaló Gómez en la plenaria.

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Aprobado el Presupuesto de la Verdad. Acabamos de terminar la votación en @CamaraColombia. Quiero agradecer a todos los parlamentarios por la discusión juiciosa del proyecto. Este no es un presupuesto cualquiera, es el primer paso para corregir el rumbo de nuestra economía y… pic.twitter.com/EZmMpNwuMg — Miguel Gomez M (@miguel_gomez_m) October 20, 2026

De acuerdo con el jefe de la cartera económica, el país está en un "momento muy especial" y que la señal que el Congreso le dio hoy a la política económica del Gobierno "es de muchísima importancia". Además, apuntó que la aprobación del articulado es "el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de [la] economía y para generar crecimiento y prosperidad".

La votación en la Cámara quedó de 112 votos a favor, mientras que en el Senado —que aprobó cerca de las 10:00 p. m. de este lunes—, fue de 57 apoyos. La oposición se retiró de la votación tras anunciar que no legitimaría "un trámite que [consideraba] lesivo para el país" y una reducción en los montos destinados a 24 departamentos y a los sectores de Minas y Agricultura.

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¿Qué sigue? Al haberse aprobado el mismo texto tanto en Senado como en Cámara, no será necesario un acuerdo para unificar los textos de las dos corporaciones. Sin embargo, hay otro punto clave: el Congreso le dio 90 días al Gobierno —contados desde el momento en el que el presidente sancione la ley— para que se presente un proyecto de ajuste fiscal. El ministro de Hacienda aseguró que este se radicará una "ley de rescate" que busca hacer "un ajuste fiscal a través del gasto" y que está "prácticamente lista".

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