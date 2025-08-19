“Ni justicia ni reparación”: las voces detrás del referendo para derogar el Acuerdo de Paz

El delegado de las FARC en Cuba, Rodrigo Londoño Echeverri, alias "Timochenko" (d) y el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos (i) junto al expresidente de Cuba Raúl Castro (c) sostienen en sus manos el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC, durante la ceremonia en La Habana (Cuba) del 23 de junio de 2016, del acuerdo para el cese al fuego en Colombia. Foto: EFE - Alejandro Ernesto

Un comité que tendrá que acumular 2.056.780 firmas para llamar a las urnas un referendo fue inscrito a inicios de este mes en la Registraduría con el objetivo de derogar lo pactado en el acuerdo de paz con las extintas Farc-EP. El abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal es el vocero del movimiento y ya cuenta con el respaldo de Salvación Nacional.

El mismo director de esa colectividad, Enrique Gómez, reconoció que Rocha fue militante y candidato. Incluso, agregó que “como víctima [le] consta la inoperancia de la JEP y una parte de los desmovilizados siguen esperando que les resuelva su situación jurídica”, por lo que “tiene viabilidad constitucional y pertinencia política”.

En esa misma línea, Rocha apuntó que “los acuerdos, como política pública, han sido un fracaso” y el referendo sería “un esfuerzo de enmendar el camino para sacar de la ley y de la Constitución, para reversar todas estas arbitrariedades”. También criticó la apuesta de paz total del presidente Gustavo Petro y apuntó que no ha habido avances, sino una profundización en la crisis de violencia.

“No hemos tenido verdad ni justicia ni reparación. Colombia ha hecho su mayor esfuerzo por aguantar. Sin embargo, hoy tenemos a un líder de oposición muerto, a un líder de ese partido preso, con un juicio más político que jurídico. Y vemos a los más grandes perpetradores de la violencia completamente impunes, aun cuando se prometió algo diferente”, aseguró Rocha.

Ante la pregunta por el reconocimiento que ha tenido el Acuerdo de Paz a nivel internacional, respondió que lamentaba que lo pactado tuviera “tanto apoyo, porque internamente no lo tienen”. “La comunidad internacional tiene la posibilidad de copiar nuestros errores, pero el pueblo colombiano tiene la libertad y la capacidad de enmendarlos. A diferencia de lo que dicen, la implementación de los acuerdos fue un fracaso institucional y presupuestal”, agregó.

“Yo no hago parte del Centro Democrático en la actualidad, fui miembro en 2016, cuando hicimos campaña por el No al plebiscito. Es una iniciativa ciudadana, no tengo apoyo de nadie, no tengo respaldo financiero ni económico de nadie. Respetaremos los topes de financiación. Y vamos a jugar las reglas del Estado de Derecho en democracia”, señaló Rocha.

Además de conseguir las firmas suficientes para el llamado a las urnas, el referendo tendrá que pasar el umbral del 25 % en participación para ser aprobado, es decir, unas 10,28 millones de personas.

