“Lamentable la jugada”: así reaccionaron al debate del presupuesto de 2026

La discusión alrededor del presupuesto de 2026 ($556,9 billones) y la reforma tributaria ($26,3 billones) se tomó el Congreso y tiene a las comisiones económicas sesionando conjuntamente para debatir el monto del proyecto que financiará los proyectos del Gobierno en estos próximos meses. Este jueves, el quorum se desintegró y se volvió a aplazar el debate en el que se evalúan las posibilidades de que la partida presupuestal sea decretada.

En total, son cuatro comisiones las que integran las económicas. Desde el Senado, ambas son encabezadas por congresistas que se oponen férreamente al proyecto (Jairo Castellanos, de ASI, y Enrique Cabrales, del Centro Democrático) y es allí donde le costaría más al gobierno de Gustavo Petro conseguir los votos necesarios.

“Hay dos comisiones: la Tercera de Senado y la Cuarta de Senado en las que no cuenta con los votos. Esa sonrisa vaya quitándosela de la cara que no tiene los votos en dos comisiones de cuatro”, aseguró el senado Mauricio Gómez (Partido Liberal).

Lo cierto es que las comisiones económicas ya le hundieron, en 2024, tanto la ley de financiamiento como el presupuesto y en esta ocasión, aunque con una aliada en la Comisión Cuarta de la Cámara —la representante Gloria Liliana Rodríguez (Alianza Verde)— las cuentas todavía están complicadas. Con esos cálculos, en todo caso, se desbarató el quorum este jueves y desde la oposición ya están señalando las “jugaditas” que estaría haciendo el Ejecutivo.

La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde) afirmó que “el Gobierno no quiere ceder ni media” en la discusión. En esa línea, agregó que se quiere mantener el presupuesto en $557 billones “para imponerle a la brava y a las malas una tributaria a la gente que la friega”.

Lamentable la jugada que acaba de hacer el Gobierno, al provocar que la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes rompiera el quórum para fijar por decreto los 557 billones de pesos como monto del presupuesto, y para forzar a la ciudadanía una reforma tributaria. Se impone… pic.twitter.com/If3AQHKsx0 — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) September 11, 2025

Por su lado, el representante Christian Garcés (Centro Democrático) aseguró que el Gobierno tiene “el control de la Comisión Tercera [de la Cámara]”. Además, sacó a colación una declaración del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien había dejado claro que no se bajaría el monto.

“Aquí asistimos a un show hoy. El Gobierno quería que se aprobara el monto como estaba y para eso dañaron el quorum de la Comisión Tercera, ahora seguimos con un presupuesto inflado, como hoy mismo aceptó el ministro de Defensa, como los dos pasados, hay un nivel de irresponsabilidad total sobre las finanzas de Colombia y le quieren dejar todos los problemas económicos al próximo Gobierno”, dijo a la salida del Elíptico.

Como es de público conocimiento el Gobierno controla la Comisión Tercera de Cámara y logró que se mantenga el monto del presupuesto presentado al dañarse el quórum. Vamos para el tercer presupuesto inflado y ninguna solución a la reducción estructural de los gastos de… pic.twitter.com/EQ7MrfXEqV — Christian Garcés (@ChriGarces) September 11, 2025

A la salida de la sesión, el ministro Benedetti respondió que, si bien se hizo la propuesta de bajar el monto, indicó que el “Gobierno es claro en que quiere seguir con ese monto y se va a discutir con base en eso”. Además, insistió en que “no hubo acuerdos”.

#AEstaHora el ministro del Interior, @AABenedetti, acompaña la sesión de las comisiones económicas conjuntas sobre el Presupuesto General de la Nación. pic.twitter.com/W84dyhyJ77 — MinInterior Colombia (@MinInterior) September 11, 2025

De acuerdo con el Decreto 111 de 1996, “antes del 15 de septiembre las comisiones del Senado y Cámara de Representantes decidirán sobre el monto definitivo del presupuesto de gastos. La aprobación del proyecto, por parte de las comisiones, se hará antes del 25 de septiembre y las plenarias iniciarán su discusión el 1 de octubre de cada año”.

