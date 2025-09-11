Petro insiste en negar existencia del Cartel de los Soles: respondió al Parlamento Europeo

La posición del presidente Gustavo Petro con respecto al Cartel de los Soles es visto como un respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Foto: Ovidio González

Una ola de críticas se desató contra el presidente Gustavo Petro después de una resolución del Parlamento Europeo sobre el reconocimiento del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de la Unión Europea. Mientras el mandatario ha negado la existencia de ese grupo criminal, cuyo liderazgo se le sindica al líder del Estado venezolano, Nicolás Maduro, la oposición ha insistido en que se trata de un guiño al régimen.

La respuesta del mandatario llegó vía X y también en su discurso en el evento del Pacto Territorial Cauca, donde estuvo presente la vicepresidenta Francia Márquez y varios miembros de su gabinete. Allí, se refirió directamente a los parlamentarios europeos y aseguró que estaría dispuesto a renunciar a su ciudadanía italiana si se continuaba con el bombardeo sobre Gaza.

Que se avergüencen los gobernantes y parlamentarios de Europa y EEUU, que con su su silencio, son cómplices del genocidio palestino.



Nosotros desde América Latina construimos Razón, Poesía, Democracia y Justicia Social.



Señores de la derecha europea, ustedes tienen la fosa… pic.twitter.com/vJpp3GKzAI — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

Petro inició su discurso hablando sobre el próximo encuentro entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), de la que es presidente pro tempore, y la Unión Europea, que ocurrirá en Santa Marta en noviembre de este año. En ese punto, cuestionó “de qué pueden hablar América Latina y Europa si nos siguen insultando, si todavía piensan que aquí solo estamos para obedecer”.

“¿De qué hablamos? ¿De guerra o de paz? Pareciera que Europa quiere hablar de guerra, no ha sido capaz, con la excepción de España, de Irlanda, de Noruega, de Eslovaquia de decir la verdad sobre un tercer genocidio: el que está sucediendo en Palestina”, agregó.

Además, cuestionó que, en la mención sobre el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (Centro Democrático), se haya considerado que "la Presidencia del país ha elevado la polarización mediante un discurso agresivo y generador de división”. El mandatario criticó que le acharan a él los hechos: “No es por el discurso de Petro que mataron al senador Uribe Turbay, esos señores parlamentarios de derechas europeos, es una sinrazón, no es cierto. O los engañaron o no saben leer, no saben entender nuestro país”.

Desde el Cauca, el Presidente @PetroGustavo mencionó que dentro de poco se llevará a cabo la Cumbre CELAC–Europa en Santa Marta, preguntándose "¿de qué vamos a hablar? ¿De qué puede hablar América Latina y Europa si nos siguen insultando?", y recordó que América Latina aún espera… pic.twitter.com/PWyaH9EYBv — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 11, 2025

“Viejos derechistas cangrejos, no pueden enseñarle al mundo lo que significa la palabra democracia”, dijo. Y añadió: “Apunten a esa bandera [de libertad o muerte] bien, bien. Porque quiero mandárselas a Europa: roja, blanca y negra”.

El jefe de Estado también señaló que por el aumento del consumo de cocaína en Europa es que se están asesinando ciudadanos en el Cauca: “Está creciendo la demanda de cocaína en Europa. Aquí se está matando la gente por su consumo de coca”. Además, fue claro en que él no es “un juguete de parlamentarios europeos que no estudian la historia de Colombia” e hizo referencia a Salvador Allende, sobre el que insistió que a él también lo “quieren desaparecer porque no [se dejó] dar un golpe de Estado”.

“Aún sigo aquí vivo, y me falta un año”, enfatizó.

En las pullas que lanzó, también se dirigió al alcalde de Cali, Alejandro Eder, a quien señaló de quererlo desconocer. Precisamente este jueves la capital vallecaucana recibió vehículos blindados y con tecnología para operaciones tácticas.

Mi querido alcalde, recibido su agradecimiento al ministro de defensa y al gobierno. Gobierno cinstitucionalmente es el presidente y el ministro del sector, no lo olvide.



No le de pena.



Es nuestra obligación defender a Cali y a su pueblo. Ayúdenos a que la élite blanca y… https://t.co/K4Dey4Wt6q — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 11, 2025

“Es nuestra obligación defender a Cali y a su pueblo. Ayúdenos a que la élite blanca y poderosa de Cali, admita que llegó el momento de abrir las oportunidades a la juventud. Es hora que ayuden a financiar, a través del presupuesto, más universidades y entreguen tierras para usos diferentes, que permitan más gente dueña y próspera en los campos”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

