Arango Bacci fue el centro de un caso en el que fue acusado por supuestamente haber omitido controles en el mar Caribe para que narcotraficantes realizaran envíos…

El almirante (r) Gabriel Arango Bacci llegará al servicio diplomático del presidente Abelardo de la Espriella, quien lo respaldó en medio del caso judicial que terminó con una condena a la Fiscalía por "la privación injusta de la libertad" del exintegrante de la Armada. Su declaración de bienes y rentas y de conflicto de interés ya fue subida en las bases de datos de la Presidencia.

Arango Bacci fue el centro de un caso en el que fue acusado por supuestamente haber omitido controles en el mar Caribe para que narcotraficantes realizaran envíos de droga a cambio de una millonaria comisión. Por ese expediente, fue detenido entre el 19 de junio de 2008 y el 4 de diciembre de 2009, y luego absuelto por la Sala Penal de la Corte Suprema, que consideró que las acusaciones de la Fiscalía “carecen de un soporte suficiente para advertir responsabilidad penal del acusado”.

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En octubre de 2020, la Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General de la Nación por los daños causados al almirante retirado. Por ese fallo, el ente investigador tuvo que pagar más de COP 539 millones al "no presentar elementos que constituyeran los citados indicios graves de responsabilidad" de Arango ni la justificación adecuada de "la necesidad de privarlo de la libertad para garantizar su comparecencia".

"La privación de la libertad provocó en este caso una afectación al buen nombre y a la dignidad del demandante Gabriel Ernesto Arango Bacci de suerte que se torna en una afectación relevante a bienes o derechos convencional y constitucionalmente amparados. La Sala encuentra que la única forma de reparar este perjuicio es a través de una medida de reparación no pecuniaria y en tal sentido se dispondrá que la entidad condenada exprese disculpas a Gabriel Ernesto Arango Bacci, por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto, a través de una misiva dirigida al demandante", se lee en el fallo con fecha del 9 de octubre.

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Ahora, quien fue integrante de la Armada Nacional llegará a ocupar el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario, como jefe en una misión diplomática. Previamente, había hecho parte de la UTL de la hoy ministra de Cultura y exsenadora del Centro Democrático, Paola Holguín. A él se suman otros nombres: el médico cordobés Óscar Miguel Gómez Hernández y el abogado José Fernando Flórez Ruiz.

El primer llegará a liderar la misión diplomática en Portugal y no acredita ningún tipo de experiencia en política exterior. El segundo, sin embargo, viene de ser el director del doctorado de Estudios Políticos de la Universidad del Externado de Colombia. Además, es abogado de esa misma universidad, doctor en Ciencia Política de la Universidad Paris 2 Panthéon-Assas, de donde también obtuvo dos maestrías: una en Políticas Públicas y otra en Derecho Constitucional.

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En todo caso, ambos han ocupado cargos en el sector público. Gómez Hernández fue contratista en los ministerios de Deporte, Trabajo, e Interior, así como en la Defensoría del Pueblo y la Alcaldía de Bogotá. Por su lado, Flórez Ruiz fue director nacional de Políticas y Estrategia de la Fiscalía General de la Nación, y director nacional de Planeación de la Registraduría.

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