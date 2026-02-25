El 62 % de los colombianos creen que la democracia se está debilitando: encuesta Invamer

El primer llamado a urnas de este año será el 8 de marzo, para las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas. Foto: Mauricio Alvarado

Una encuesta de Invamer, financiada por la alianza “Cuidar la Democracia”, buscó medir la satisfacción de los colombianos con el sistema democrático. En ella, se reveló que cerca del 62 % de los encuestados cree que la democracia se está debilitando y el 65 % está totalmente de acuerdo en que la democracia “funciona mejor en otros lugares”.

Fueron 1.700 encuestas personales realizadas a través de dispositivos móviles en los hogares de las personas en 81 municipios, tanto en zonas rurales como urbanas. La medición, que se llevó a cabo entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, tiene un margen de error de 2,76 %. La iniciativa es liderada por las universidades Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB, con aliados del sector empresarial y social como SURA, Comfama y VélezReyes+.

En esa radiografía, se reveló que la corrupción (42 %), la desigualdad (39 %), los enfrentamientos políticos (34 %), la pobreza (33 %) y las protestas o marchas (31 %) son los factores que influencian el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y hay una baja satisfacción con los liderazgos políticos, pues la reacción más frecuente en la ciudadanía sobre los líderes es de decepción o tristeza (27 %), indignación o rabia (21 %), interés o deseos de saber más (21 %), esperanza o ilusión (18 %) e indiferencia (13 %).

Además, señalan que factores como compromiso ciudadano y respeto a la ley (41 %), respeto, dignidad humana y derecho internacional (40 %), igualdad socioeconómica básica (39 %), cuidado y defensa de la Constitución (36 %) y discusión libre en debate público (33 %) están en riesgo en Colombia. Y, en esa línea, detallan que la información falsa o engañosa (60 %), la falta de transparencia electoral (56 %), la voz militada por desigualdad socioeconómica (50 %), la falta de conocimiento democrático (50 %) y los intereses privados en el sistema electoral (49 %) están en el top 5 de mayores amenazas al sistema democrático.

La encuesta también revela que el 76 % de los encuestados ha votado en los últimos cinco años, con el 72 % diciendo que lo hará en las próximas elecciones. Precisamente, este 8 de marzo serán los comicios para elegir el próximo Congreso y también para definir los candidatos presidenciales del Frente por la Vida, la Gran Consulta y la Consulta de las Soluciones. El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial y el 21 de junio, la segunda.

Entre las razones que tienen los encuestados para votar están “la esperanza de un cambio” (55 %) y el deber ciudadano que implica (38 %). Incluso, el 92 % de cree que “votar es importante porque las elecciones pueden hacer una diferencia”.

Con este primer llamado a urnas del año, varios partidos están a la espera de cómo podrán superar el umbral necesario y ganarse las mayorías en el Legislativo. Mientras varias figuras esperan que la medición de su músculo electoral se haga, además, a través de las consultas interpartidistas, varios tienen puesto el ojo en cómo se decantará la organización en el Capitolio, que será clave para comenzar a buscar alianzas para las presidenciales.

