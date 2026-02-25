Publicidad

El 62 % de los colombianos creen que la democracia se está debilitando: encuesta Invamer

Una medición de la alianza “Cuidar la Democracia” sobre la satisfacción con el sistema democrático en Colombia reveló que los sentimientos de “decepción o tristeza” e “indignación o rabia” son los que más despiertan los líderes políticos en la ciudadanía.

Redacción Política
25 de febrero de 2026 - 12:59 p. m.
El primer llamado a urnas de este año será el 8 de marzo, para las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas.
El primer llamado a urnas de este año será el 8 de marzo, para las elecciones al Congreso y las consultas interpartidistas.
Foto: Mauricio Alvarado
Una encuesta de Invamer, financiada por la alianza “Cuidar la Democracia”, buscó medir la satisfacción de los colombianos con el sistema democrático. En ella, se reveló que cerca del 62 % de los encuestados cree que la democracia se está debilitando y el 65 % está totalmente de acuerdo en que la democracia “funciona mejor en otros lugares”.

Fueron 1.700 encuestas personales realizadas a través de dispositivos móviles en los hogares de las personas en 81 municipios, tanto en zonas rurales como urbanas. La medición, que se llevó a cabo entre el 28 de octubre y el 15 de noviembre de 2025, tiene un margen de error de 2,76 %. La iniciativa es liderada por las universidades Los Andes, EAFIT, Icesi, Javeriana, Rosario, La Sabana, Uninorte, Uniminuto, CESA, UTB y UNAB, con aliados del sector empresarial y social como SURA, Comfama y VélezReyes+.

En esa radiografía, se reveló que la corrupción (42 %), la desigualdad (39 %), los enfrentamientos políticos (34 %), la pobreza (33 %) y las protestas o marchas (31 %) son los factores que influencian el grado de satisfacción con el funcionamiento de la democracia. Y hay una baja satisfacción con los liderazgos políticos, pues la reacción más frecuente en la ciudadanía sobre los líderes es de decepción o tristeza (27 %), indignación o rabia (21 %), interés o deseos de saber más (21 %), esperanza o ilusión (18 %) e indiferencia (13 %).

Además, señalan que factores como compromiso ciudadano y respeto a la ley (41 %), respeto, dignidad humana y derecho internacional (40 %), igualdad socioeconómica básica (39 %), cuidado y defensa de la Constitución (36 %) y discusión libre en debate público (33 %) están en riesgo en Colombia. Y, en esa línea, detallan que la información falsa o engañosa (60 %), la falta de transparencia electoral (56 %), la voz militada por desigualdad socioeconómica (50 %), la falta de conocimiento democrático (50 %) y los intereses privados en el sistema electoral (49 %) están en el top 5 de mayores amenazas al sistema democrático.

La encuesta también revela que el 76 % de los encuestados ha votado en los últimos cinco años, con el 72 % diciendo que lo hará en las próximas elecciones. Precisamente, este 8 de marzo serán los comicios para elegir el próximo Congreso y también para definir los candidatos presidenciales del Frente por la Vida, la Gran Consulta y la Consulta de las Soluciones. El 31 de mayo será la primera vuelta presidencial y el 21 de junio, la segunda.

Entre las razones que tienen los encuestados para votar están “la esperanza de un cambio” (55 %) y el deber ciudadano que implica (38 %). Incluso, el 92 % de cree que “votar es importante porque las elecciones pueden hacer una diferencia”.

Con este primer llamado a urnas del año, varios partidos están a la espera de cómo podrán superar el umbral necesario y ganarse las mayorías en el Legislativo. Mientras varias figuras esperan que la medición de su músculo electoral se haga, además, a través de las consultas interpartidistas, varios tienen puesto el ojo en cómo se decantará la organización en el Capitolio, que será clave para comenzar a buscar alianzas para las presidenciales.

Esta es la encuesta completa:

Por Redacción Política

Guillermo(n5sqs)Hace 15 minutos
La encuesta "Fortalezas y debilidades de la democracia colombiana" (IEPRI - Universidad Nacional) relizada en 2022 dio exactamente los mismo resultados, donde a pesar de valorar el sistema, solo el 38% sentía que la democracia daba resultados reales, y un 29% percibía que esta solo servía a los intereses de los políticos. Entre Duque y Petro dieron al traste con los pocos avances que venía registrando nuestro sistema democrático. Los extremos ideológicos con dañinos para el ejercicio democrático
enriqueparra1978(84821)Hace 24 minutos
Es denigrante que el Uribismo que posa de ser Centro "Democrático", lo que menos representa es la democracia: su jefe es lider natural y fundador. Su slogan es "vote por Uribe y los de Uribe. Es decir, el es el máximo creador director y mandamás. No hace convenciones, ni sus miembros votan para escoger candidatos. Clístene: hizo consorcio con el pueblo. Lincoln: "el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no desaparecerá de la faz de la Tierra
Verónica Gómez Ceballos(6iz6l)Hace 30 minutos
As debilita la Democracia cuando las instituciones con criterio politiquero no dejan avanzar al Ejecutivo en programas sociales y a pesar de ello acata fallos judiciales y ejerce su derecho a defender su programa de gobierno por vía con acciones legales y constitucionales, pero por otro lado se fortalece, cuando el constituyente primario participa y se pronuncia en las calles y con mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución
MisterH(73471)Hace 58 minutos
¿Cómo no sentir eso cuando casi la mirad del país está bajo control de grupos criminales bajo la mirada cómplice del gobierno de turno? ¿Cómo no sentir que la democracia está debilitada cuando diariamente un sujeto que ha vivido de cargos de elección popular utiliza su posición de presidente para atacarla y repartir teorías conspirativas sin sustento alguno sólo porque sabe que sin la zozobra (y corrupción) su sucesor no va a ser elegido?
