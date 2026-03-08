8 de marzo: institucionalidad en pleno llamó a defender el proceso electoral y su resultado

Las cabezas de la institucionalidad colombiana, con sus diferencias, llamaron este domingo a defender el sistema electoral. Foto: Registraduría Nacional del Estado Civil

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La jornada electoral de este 8 de marzo arrancó oficialmente con una imagen de unidad institucional y con mensajes directos de cuidar los resultados que surjan de las urnas durante la votación por un nuevo Congreso y de tres consultas interpartidistas.

En la Plaza de Bolívar de Bogotá, y antes de las 8 de la mañana, estaban juntos el presidente Gustavo Petro, el registrador Hernán Penagos, el procurador Gregorio Eljach, la defensora Iris Marín, el contralor Carlos Rodríguez y otras cabezas de entidades del Estado que para este domingo —desde sus posturas— están vigilando la normalidad de los comicios.

Más información: Salga a votar: aquí está todo lo que se juega en las urnas este 8 de marzo en Colombia

Y fue en ese escenario en el que el mandatario reiteró que, desde óptica, hay líneas no tan claras en materia tecnológica sobre el proceso, en especial con lo relacionado en torno al software de escrutinio y la decisión del Consejo de Estado que desde 2018 ordenó que estuviera en el sector público. Todas las autoridades han dicho que ya se tiene, pero la actual Casa de Nariño dice que no.

“He hecho públicas mis afirmaciones, de las que no me retracto”, dijo el mandatario, quien agrego que “la orden es que la ciudadanía pueda aplicar técnicamente, lo cual implica varios días, el código fuente de escrutinios, de preconteo, la mayoría de países no tienen el preconteo, y eso significa instrumentos de expertos en manos de veedurías, de partidos, con el código fuente en mano dirimiendo si es transparente o si es opaco o si es peligroso”.

Es de su interés: Elecciones hoy 8 de marzo en VIVO: así arrancó la jornada electoral en la Plaza de Bolívar

Y agregó: “Demando que tengamos un código fuente propiedad del Estado, listo para auditar técnicamente; un software, dos o tres, los que sean necesarios, pero propiedad del Estado y no una tercerización privada que se ejerce desde el año 2007 de los resultados de Colombia. Eso no es lo más decente que se puede hacer con una justa electoral”.

Estas afirmaciones son claves este domingo, porque demuestran que la jefatura del Estado mantiene un relato en torno a la posibilidad de que se dé un supuesto fraude, algo que la misma institucionalidad ha desmentido reiteradas veces. Incluso, el Consejo Nacional Electoral reportó en la noche de este sábado el registro de más de un millón de testigos, siendo precisamente el Pacto Histórico de Petro la colectividad que más tiene.

Consulte aquí: “El proceso electoral es íntegro y genera absoluta transparencia”: Hernán Penagos

Justo en esa vía se pronunció el registrador Penagos, quien ratificó que los partidos sí pudieron auditar el código fuente, que los testigos electorales están para ayudar a vigilar los procesos y que, incluso, todo se hará nuevamente público para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad y sienta la transparencia de los resultados. Incluso, recordó que hay más de 860.000 jurados de votación.

“Quiero agradecer a los jurados elegidos aleatoriamente que cuentan los votos, y a mano, y diligencian las actas electorales”, precisó Penagos. Y de inmediato advirtió: “Se desplegaron auditorías internacionales que no son de esta semana, sino que desde el principio del año están haciendo su tarea, presidente, con los código fuente y todos los softwares de escrutinio y de preconteo. La participación de los auditores de los partidos y de quienes conocen de los temas de software y de programación dan fe de que esa exposición y disposición de los códigos es suficiente para dar garantías de esos softwares que se abren a las 4 de la tarde para consolidar la información”.

Comparta este contenido: “Claro que sí se van a reconocer los resultados”: ministro Armando Benedetti

Este mensaje también es determinante, porque le permite a la institucionalidad ratificar que el sistema tiene blindajes contra la posible manipulación para que los resultados que se conozcan sean fidedignos y la ciudadanía tenga tranquilidad de cómo se eligen a sus nuevos congresistas y de qué forma se depuran las tres consultas en las que compiten 16 aspirantes.

“Al final de la noche, presidente, cuado tengamos publicadas todas las actas, con mucho gusto vamos a enviarle copia de todas ellas para que también haga la tarea con su equipo de revisar de qué manera fueron publicadas y las compare con las fotografías”, fue el otro mensaje directo de Penagos o Petro.

Siga aquí el minuto a minuto de la jornada electoral de este 8 de marzo. Los colombianos acuden a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso y participar en las consultas presidenciales. Lea más aquí 👉 https://t.co/5Pn85gA37F pic.twitter.com/RmX4HJxE6K — El Espectador (@elespectador) March 8, 2026

Este 8 de marzo se eligen 285 curules, 103 en Senado y 182 en Cámara, las cuales buscan ocupar 3.081 aspirantes a través del sufragio de 41’287.084 colombianos registrados en el censo electoral. Todo se hará en 125.259 mesas que se distribuyeron en 13.746 puestos de votación; la data oficial indicó que en Colombia hay 123.314 mesas en 13.493 puestos, mientras que en el exterior –en 67 países– se instalaron 1.945 mesas en 253 puestos.

Para el buen desarrollo de toda la jornada en esos espacios es que el mensaje de unidad institucional es clave, más allá de los contrastes entre las afirmaciones del mandatario y las precisiones del registrador, por lo que el ejercicio del derecho a votar debe ratificar esa fortaleza democrática a través del sufragio entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde.

“Quienes hemos sido elegidos por este sistema estamos llamados a respetarlo; si hay irregularidades, que se denuncien, y que los canales institucionales sean los que investiguen, pero no llamemos a desconocer resultados, no deslegitimemos el sistema electoral porque de ese sistema dependemos para resolver nuestros conflictos de manera pacífica”, aseguró el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Lea también: Representantes a la Cámara por Bogotá: un eslabón perdido entre el Distrito y la Nación

Y solo unas horas antes, en entrevista con El Espectador, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que el Gobierno sí reconocerá los resultados y que las impugnaciones que piden de las mesas son parte de las garantías de transparencia que se exigen desde la Casa de Nariño.

“Claro que sí se van a reconocer los resultados. ¿Por qué no se haría, de dónde sacan eso de que no se van a reconocer los resultados?“, precisó Benedetti, quien agregó que ”si alguien ve que no están bien contados los votos en comparación com el número de votantes que asistieron a la mesa, entre otras cosas, hay que impugnar. Entre más impugnaciones se puede tener más tranquilidad y más transparencia en el conteo de votos. De eso se trata. Y no veo por qué hay susto a que haya más impugnaciones, más verificaciones, más testigos, más recuento de votos".

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.