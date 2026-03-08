¿A qué hora salen los resultados de Senado, Cámara y consultas este 8 de marzo?

Este domingo se votará el nuevo Congreso y las tres consultas interpartidistas. Foto: Mauricio Alvarado

Este 8 de marzo, a nivel nacional se abren las urnas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. para las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas. Son cerca de 283 puestos en el Legislativo los que se están disputando este domingo, sin tener en cuenta las dos curules asignadas por el Estatuto de Oposición, asumidas por la fórmula presidencial con la segunda mayor votación.

A partir de las 4:00 p. m., los puestos de votación se cerrarán y comenzará una fase clave: el preconteo. Se trata del proceso de contabilización de votos realizado por los jurados de votación inmediatamente después de que se cierran las urnas.

Es importante esta aclaración porque son resultados ni oficiales ni jurídicamente vinculantes. Es decir, se trata de un conteo preliminar que le permitirá a la ciudadanía tener una idea de cómo se están definiendo las votaciones. El resultado oficial es el del escrutinio, a cargo de jueces en las comisiones escrutadoras y el Consejo Nacional Electoral.

¿Cuándo comenzarán a conocerse los resultados del preconteo?

En 2022, los primeros resultados que salieron fueron los de las consultas. Casi 15 minutos después de que se cerraran las urnas, salió el primer boletín de esa votación, en la que más de 12 millones de colombianos participaron (12′251.669) y fueron, como en esta fecha, tres consultas las que se midieron. En 2022 fueron Coalición Equipo por Colombia, Coalición Pacto Histórico y Coalición Centro Esperanza; mientras que en 2026 son la Gran Consulta por Colombia, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones.

La cosa se complica cuando se trata de los resultados al Congreso. En ellas, hay que tener varias cosas en cuenta, como las listas cerradas, las listas de voto preferente, el umbral que tendrán que superar los partidos y la cifra repartidora que entrará a jugar, por lo que es probable que la conformación preliminar del Legislativo, con los resultados del preconteo, solo se sepa hasta muy entrada la noche.

En esa misma fecha, el primer boletín de las elecciones al Senado fue cerca de las 4:30 p. m. y los de la Cámara comenzaron a conocerse después, con horarios diferentes dependiendo del número de habitantes y el grueso de la votación en cada departamento y cada circunscripción especial.

En total, serán 283 puestos en el Capitolio los que se elegirán este 8 de marzo. En el Senado son 102 (sin contar la curul del Estatuto de Oposición), en donde están dos curules indígenas. En la Cámara son 181 (descartando la del Estatuto de Oposición), con las curules especiales de comunidades afrodescendientes (dos), indígenas (dos), exterior (una) y las transitorias especiales para la paz (16).

