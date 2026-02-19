Ágora #UniandesDeCaraAlPaís: se abre diálogo entre candidatos y comunidad universitaria

Votación para las elecciones legislativas 2022 (Senado - Cámara) y consultas interpartidistas. Foto: Mauricio Alvarado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo espacio de diálogo se abrirá entre los candidatos al Congreso y la comunidad universitaria. La Universidad de los Andes, en alianza con Caracol Televisión, Blu Radio y El Espectador, prepara para este 26 de febrero una cita para que los aspirantes al Legislativo hablen directamente con estudiantes universitarios.

El Ágora #UniandesDeCaraAlPaís comenzará a partir de las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. Allí, los candidatos contarán con un espacio de 30 minutos para dirigirse a los estudiantes e intercambiar preguntas.

Sugerimos: Registraduría anuncia el traslado de 22 puestos de votación en Córdoba por la ola invernal

Incluso, podrán recorrer el campus de la Universidad durante la jornada para compartir sus propuestas y dialogar con la comunidad. Lo único que tiene que hacer, si es candidato, es inscribirse haciendo click aquí. En ese link podrá reservar el espacio en el que participará y tendrá que incluir algunos datos sobre su candidatura.

Este 8 de marzo, la ciudadanía elegirá a su próximo Congreso. Este está compuesto por 182 curules en la Cámara de Representantes y 103 en el Senado, incluyendo los dos puestos asignados por el Estatuto de Oposición a la segunda mayor votación en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo.

Le puede interesar: En vivo: Así van las marchas convocadas por el Gobierno para defender el salario mínimo

Además, en esa fecha también se votarán tres consultas: la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones. La primera, que agrupa a la derecha y centroderecha, está compuesta por Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, David Luna, Juan Manuel Galán y Mauricio Cárdenas. La segunda, en la que están figuras de la izquierda y centroizquierda, tienen a Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Lucio Torres y Héctor Pineda. Por último, está la del centro, en la que participan Claudia López y Leonardo Huerta.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.