Felipe Córdoba entró al abanico de precandidatos del Conservador y se agitaron divisiones

Son cinco los aspirantes a la Presidencia entre los que el Partido Conservador tendrá que elegir a su candidato para la consulta del 8 de marzo. El nombre de uno de ellos, el excontralor Felipe Córdoba, ha generado diferencias en el interior de la colectividad, pero llegó oficialmente este miércoles a la contienda, como lo anunció en su momento El Espectador, y se medirá con el senador Efraín Cepeda, quien se ha resistido a su inclusión.

No son, en todo caso, los únicos nombres. La representante Juana Carolina Londoño (quien ha insistido que el método de selección sea con una convocatoria a la convención nacional), el exministro Rubén Darío Lizarralde y el coronel Carlos Velázquez son las otras figuras que integran la contienda.

Con esos personajes definidos, queda la decisión sobre el Directorio Nacional del partido, el que definirá el mecanismo de selección del candidato o candidata que se dispute luego en una consulta del próximo 8 de marzo. Sin embargo, las divisiones internas en las toldas azules siguen en la mirada por el golpe que significó el respaldo a Córdoba.

Este martes, un sector mayoritario de los representantes de la bancada le dio el guiño para su aspiración presidencial. En una carta firmada por 16 de ellos, señalan que “su experiencia en el servicio público y su carácter dialogante, moderno y conciliador, lo posicionan como un liderazgo capaz de unir a las distintas expresiones del conservatismo, y ofrecer al país una opción seria, responsable y coherente con los principios que nos representan”.

Previo a su aterrizaje en la colectividad, había sido el expresidente del Congreso quien había tenido el respaldo generalizado del partido. Precisamente con la posibilidad de que Córdoba entrara a la disputa, envió una carta a la Dirección Nacional en la que señalaba a quienes apoyaban al excontralor de ser cercanos al petrismo y querer inclinar la agrupación a ese espectro político.

Petro se quiere tomar al Partido Conservador y no lo voy a permitir pic.twitter.com/ATnPOiCDbK — Efrain Cepeda (@EfrainCepeda) November 10, 2025

Esas peleas internas, aunque terminarán decantándose con el método de selección escogido por el partido, podrían significar un golpe para la unión que busca la derecha de cara a 2026. Ya en otras colectividades, como Centro Democrático, se habló en su momento de la posibilidad de que no todos respaldaran a un único precandidato, por lo que se podría fragmentar el voto en la consulta que se busca.

