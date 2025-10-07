Cuestionan demoras para agendar ley de jurisdicción agraria por “disputas políticas”

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo y la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, han señalado las demoras en la discusión. Foto: Mininterior

La semana en la que la atención está enfocada en varios proyectos del gobierno de Gustavo Petro, entre ellos la reforma a la salud que podría ser materia de otra convocatoria a una consulta popular, hay cuestionamientos alrededor de las demoras para debatir la ley ordinaria de la jurisdicción agraria. Desde sectores del oficialismo han cuestionado que el proyecto no haya sido agendado.

Este lunes, cuando se desarrolló la plenaria citada en la Cámara de Representantes, se hizo un llamado para que la iniciativa fuera citada para debate. El articulado fue aprobado en comisiones primeras conjuntas en diciembre del año pasado, por lo que solo faltaría su aprobación en el pleno de ambas cámaras.

En ese momento, fue aplaudido el logro de acuerdos entre todas las partes involucradas, pero ese entusiasmo inicial fue decayendo en los meses siguientes. Aunque hubo reuniones a inicios de este año para continuar el proceso de concertación para las plenarias, pasó a segundo plano con la discusión de las reformas y, ahora, del presupuesto para 2026.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien fue parte de ese diálogo para la aprobación en primer debate, señaló que “las disputas políticas en el Congreso no pueden llevar al hundimiento” de la iniciativa. Además, cuestionó que ya se fuera a cumplir un año de ese primer debate.

Las disputas políticas en el Congreso no pueden llevar al hundimiento de la ley de jurisdicción agraria que fue aprobada por consenso a finales del año pasado por las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara. Por qué no las agendan en las plenarias de estas dos… — Juan Fernando Cristo (@CristoBustos) October 7, 2025

Para mediados de septiembre, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, instó al Legislativo a discutir “el procedimiento, competencia y principios" de la jurisdicción agraria. E invitó a los presidentes de Senado, Lidio García, y Cámara, Julián López, a darle celeridad al trámite.

Desde la cámara baja, el representante Heráclito Landínez (Pacto Histórico) señaló que solo con esa ley se “le dará herramientas a los jueces, a los magistrados para abordar los conflictos agrarios”. En esa línea, calificó como “imperativo” el agendamiento de la discusión.

En respuesta, la congresista Piedad Correal (Partido Liberal) instó a realizar una mesa técnica "para aclarar que cualquier conflicto que se genere sobre tierras en el país debe ser resuelto por esta jurisdicción y no con facultades administrativas a la Agencia Nacional de Tierras". El tema ha generado críticas por los poderes que se otorgan a la entidad dirigida por Juan Felipe Harman, también cuestionada por el alto gasto en pauta publicitaria.

🏛️ Hoy dejé claridad en la Plenaria de la Cámara de Representantes que antes del agendamiento del proyecto de Ley de la Jurisdicción Agraria, debe hacerse una mesa técnica para aclarar que cualquier conflicto que se genere sobre Tierras en el país debe ser resuelto por esta… pic.twitter.com/yPHBFxyyIl — Piedad Correal Rubiano (@piedadcorrealru) October 6, 2025

Por el momento, la atención se mantiene sobre la reforma a la salud y el presupuesto general. La primera está agendada para continuar su discusión en la Comisión Séptima del Senado y el segundo pasará a debate en ambas plenarias tras su aprobación en las comisiones económicas.

