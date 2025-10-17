Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política
Elecciones 2026

Estos son los beneficios de votar y ser jurado en elecciones de Consejos de Juventud

Los comicios tendrán lugar este 19 de octubre y convocan colombianos desde los 14 hasta los 28 años. Estas ocurrirán en 1.099 municipios.

Redacción Política
18 de octubre de 2025 - 12:21 a. m.
Hay más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar.
Hay más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar.
Foto: Registraduría
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Este 19 de octubre se abrirán las urnas para que cerca de 11 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años voten para elegir a sus consejeros de juventud. En los comicios participarán 1.099 municipios en todo el país.

Votar en las elecciones y ser jurado de votación tiene ciertos beneficios, como en todos los comicios que transcurren en Colombia. Aquí le contamos a cuáles puede aplicar.

Vínculos relacionados

Gobierno Petro pide veedurías internacionales por “grupos de choque” en protestas
Gobierno premió a sus alfiles y castigó a sus opositores con varias partidas del presupuesto 2026
Video de Santos sobre el centro en 2026 desató polémica con Uribe y precandidatos

Sugerimos: “La embajada se cuidó como prometí”: Petro rechazó ataque con flechas a policías

Si es jurado de votación

Son dos los beneficios a los que puede acceder. El primero es un día compensatorio y el segundo es, en caso de que esté en el colegio, el derecho a 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio.

Son tres las funciones de esta figura en las elecciones: “atender el proceso de las votaciones, realizar los escrutinios y consignar los resultados de la votación en los documentos electorales", según la Registraduría. El día para ellos comienza desde las 7:00 de la mañana, desde cuando deben estar en los puestos de votación para verificar el kit y sellar las urnas, entre otras cosas. Deben quedarse hasta finalizar el escrutinio, que comienza desde las 4:00 p. m.

Le puede interesar: Volvió a subir el salario de los congresistas y quedó en COP 52 millones

Si vota en las elecciones

Son al menos seis los beneficios si tiene el certificado de que depositó su voto para elegir Consejos de Juventud. El primero es que puede tener un descuento del 10 % en cuatro procesos: en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior, el valor de expedición del pasaporte, el trámite inicial y duplicados de la libreta militar y duplicados de la cédula de ciudadanía.

Además, cuenta con medio día compensatorio, en caso de que trabaje, y la rebaja de un mes en el tiempo del servicio militar obligatorio. Si vota, también tiene prevalencia entre procesos: en caso de igualdad de puntaje en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior; en igualdad de puntaje en lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado; y en la adjudicación de becas educativas y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, de acuerdo con la Registraduría.

Lea también: Cancillería dejó en firme la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios

Si quiere saber dónde puede ejercer su derecho al voto, pues ingresar al siguiente link: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion. Allí podrá conocerlo, poniendo únicamente el tipo y número del documento de identidad.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Registraduría

Consejos de Juventud

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.