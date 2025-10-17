Estos son los beneficios de votar y ser jurado en elecciones de Consejos de Juventud

Hay más de 11 millones de jóvenes habilitados para votar. Foto: Registraduría

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este 19 de octubre se abrirán las urnas para que cerca de 11 millones de jóvenes entre los 14 y los 28 años voten para elegir a sus consejeros de juventud. En los comicios participarán 1.099 municipios en todo el país.

Votar en las elecciones y ser jurado de votación tiene ciertos beneficios, como en todos los comicios que transcurren en Colombia. Aquí le contamos a cuáles puede aplicar.

Sugerimos: “La embajada se cuidó como prometí”: Petro rechazó ataque con flechas a policías

En reunión con observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y del Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL), el registrador nacional, Hernán Penagos, explicó los aspectos técnicos de las elecciones de Consejos de Juventud y el avance de la… pic.twitter.com/nfOsq5mZbe — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) October 18, 2025

Si es jurado de votación

Son dos los beneficios a los que puede acceder. El primero es un día compensatorio y el segundo es, en caso de que esté en el colegio, el derecho a 20 horas de servicio social estudiantil obligatorio.

Son tres las funciones de esta figura en las elecciones: “atender el proceso de las votaciones, realizar los escrutinios y consignar los resultados de la votación en los documentos electorales", según la Registraduría. El día para ellos comienza desde las 7:00 de la mañana, desde cuando deben estar en los puestos de votación para verificar el kit y sellar las urnas, entre otras cosas. Deben quedarse hasta finalizar el escrutinio, que comienza desde las 4:00 p. m.

Le puede interesar: Volvió a subir el salario de los congresistas y quedó en COP 52 millones

Si vota en las elecciones

Son al menos seis los beneficios si tiene el certificado de que depositó su voto para elegir Consejos de Juventud. El primero es que puede tener un descuento del 10 % en cuatro procesos: en el costo de la matrícula en instituciones oficiales de educación superior, el valor de expedición del pasaporte, el trámite inicial y duplicados de la libreta militar y duplicados de la cédula de ciudadanía.

Además, cuenta con medio día compensatorio, en caso de que trabaje, y la rebaja de un mes en el tiempo del servicio militar obligatorio. Si vota, también tiene prevalencia entre procesos: en caso de igualdad de puntaje en exámenes de ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior; en igualdad de puntaje en lista de elegibles para un empleo de carrera del Estado; y en la adjudicación de becas educativas y subsidios de vivienda que ofrezca el Estado, de acuerdo con la Registraduría.

Lea también: Cancillería dejó en firme la creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios

Si quiere saber dónde puede ejercer su derecho al voto, pues ingresar al siguiente link: https://eleccionesjuventudes.registraduria.gov.co/identificacion. Allí podrá conocerlo, poniendo únicamente el tipo y número del documento de identidad.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.