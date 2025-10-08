Así se está moviendo la derecha para tener un frente unido en 2026

Precandidatos Miguel Uribe Londoño y Vicky Dávila. Foto: Vicky Dávila

La derecha está analizando cómo tender lazos internamente para no generar divisiones en su electorado de cara a 2026. Reuniones entre precandidatos y congresistas han marcado esos primeros acercamientos con los que se busca un frente antipetrista que logre presentar un candidato único para las próximas elecciones.

Pero las dudas se mantienen sobre la falta de acuerdos concretos para avanzar en esa dirección. Por el momento son los encuentros organizados por los mismos precandidatos y la cumbre parlamentaria que se dará la próxima semana (15 de octubre) entre Cambio Radical y Centro Democrático hacia donde están enfocados los esfuerzos.

Colombia necesita verdaderos líderes, seguridad y un rumbo claro.



El próximo 15 de octubre, Cambio Radical y Centro Democrático, en la Cumbre Parlamentaria de la Oposición, hablarán de las garantías electorales y del compromiso de reconstruir a Colombia#OposiciónParlamentaria pic.twitter.com/cbrzHV0IKA — Centro Democrático (@CeDemocratico) October 7, 2025

En estos dos partidos se espera que se escoja un candidato para finales de este año. El partido del expresidente Álvaro Uribe lo hará a través de una encuesta entre María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Paola Holguín, Andrés Guerra y Miguel Uribe Londoño antes del 8 de diciembre, cuando se cierran las inscripciones para el Congreso.

Del lado de Cambio Radical, han sido varios los llamados desde sectores a su líder natural, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, para que se lance. Pero la decisión todavía no está tomada y el político está analizando su candidatura a la luz de los problemas de salud que tuvo a inicios de este año.

Mientras eso ocurre, no han sido pocas las reuniones entre los precandidatos independientes. Y quien más ha buscado estos encuentros ha sido Vicky Dávila, que en las últimas semanas ha dado a conocer, a través de sus redes sociales, sus encuentros con el exministro Daniel Palacios y el excontralor Felipe Córdoba, incluso con precandidatos con el respaldo de partidos como Cabal, Uribe Londoño y Mauricio Gómez Amín (senador del Partido Liberal).

Los que amamos a Colombia con el alma tenemos que luchar por un país mejor para todos, seguro y que enfrente a los criminales y a los corruptos con firmeza. Qué buena conversación con Juan Carlos Pinzón. @PinzonBueno pic.twitter.com/qrMEzPW2TV — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) September 24, 2025

Otro de los que llegó a avanzar en este tipo de diálogos es Juan Carlos Pinzón. El exministro lanzó su candidatura hace poco y aseguró que buscará el respaldo partidista. Mientras eso ocurre, ya se ha visto con Uribe Londoño y la misma Dávila.

Ahora, desde los que quieren un espacio en el centro, los integrantes de Fuerza de las Regiones han buscado acercar candidaturas “independientes” con el mismo objetivo. A través de un comunicado que se dio a conocer este fin de semana, los exmandatarios regionales pidieron a Maurice Armitage, Mauricio Cárdenas, Felipe Córdoba, David Luna, Juan Daniel Oviedo y Daniel Palacios participar en una consulta el próximo 8 de marzo.

En todo caso, no hay todavía nada firmado en piedra. En estos acercamientos también están midiéndose los conservadores, los liberales y el Partido de la U, pero no se ha tomado una decisión, especialmente en medio de las tensiones en el interior de esas colectividades.

