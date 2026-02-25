Centro Democrático responde a José Félix Lafaurie por renuncia y “reitera su agradecimiento”

José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y miembro fundador del Centro Democrático. Foto: El Espectador - Andrés Cárom

A través de un comunicado, el Centro Democrático le respondió a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegan y esposo de la senadora María Fernanda Cabal, tras la carta que envió a la dirección nacional ratificando su renuncia a la colectividad. De acuerdo con el partido del expresidente Álvaro Uribe, Lafaurie ya había dimitido el pasado 23 de enero.

“Decisión que fue ratificada y reiterada en declaraciones públicas ante diferentes medios de comunicación los días 26 y 27 de enero. La dirección nacional del Centro Democrático aceptó la renuncia al Dr. Lafaurie como lo dio a conocer el partido mediante comunicado del 27 de enero del presente año”, se lee en el comunicado.

Incluso, la colectividad respondió a las declaraciones de Lafaurie sobre una falta de respuesta a los interrogantes que había planteado alrededor del proceso de selección de candidata presidencial, en el que resultó ganadora la senadora Paloma Valencia. El Centro Democrático respondió que “se le han respondido más de 8 derechos de petición que ha interpuesto desde el 19 de diciembre de 2025″.

“El Centro Democrático reitera su agradecimiento al Dr. Lafaurie por sus años de servicio al partido”, finaliza la carta.

¿Qué dijo Lafaurie en su renuncia al Centro Democrático?

En una misiva, el presidente de Fedegan aseguró que en la colectividad persisten intereses que “van en contravía de sus principios fundacionales”. De acuerdo con él, quien fue miembro fundador de la colectividad uribista, “no existe una sola actuación [suya] que haya vulnerado los estatutos o principios del partido. Sin embargo, ante requerimientos legítimos y respetuosos, la única respuesta fue dar por presentada una renuncia inexistente”.

Lo que viene ahora para Lafaurie también se dejó claro en ese mensaje: regresará a Salvación Nacional. Ese partido, en cabeza de Enrique Gómez Martínez, le dio el aval al abogado Abelardo de la Espriella para su candidatura a la Presidencia, que se sumó al respaldo que recibió con su movimiento presentado por firmas.

La movida fue vista como un guiño explícito para la candidatura de este último. En todo caso, el mismo Lafaurie dijo que “no [pretende] alterar un ambiente político ya tenso, ni generar afectaciones a la candidatura de Paloma Valencia, quien no tiene relación alguna con [sus] desacuerdos”.

Por el momento, no es claro cuál será el camino que tomará la senadora Cabal. Mientras expresó claramente sus dudas en torno a la encuesta que perdió frente a Valencia, uno de los compromisos de las aspirantes del Centro Democrático era apoyar a la ganadora. Frente a las decisiones de Lafaurie, Cabal no se ha pronunciado directamente.

