Así puede cambiar su puesto de votación para las elecciones de 2026

Desde la Registraduría anunciaron que hay abiertos puntos de inscripción de ciudadanos, así como campañas móviles de inscripción. Estos están disponibles para quienes hayan cambiado su lugar de residencia o no estén en el censo electoral.

Redacción Política
18 de noviembre de 2025 - 01:05 a. m.
Siguen las fechas para el cambio de puesto de votación para las fechas de 2026.
Foto: Registraduría
Las elecciones legislativas se acercan y la Registraduría puso en marcha una estrategia para reducir el abstencionismo electoral. Entre las cosas que se están ampliando, son los espacios para cambiar el lugar de votación, dirigidos a quienes cambiaron su lugar de residencia, hayan regresado al país de forma permanente o no estén en el censo electoral.

La primera forma de hacerlo es a través de los puntos de inscripción de ciudadanos, que son 400 en todo el país. Estos fueron habilitados desde el pasado 1 de septiembre y estarán hasta el 31 de marzo de 2026. Su ubicación se pensó para que fueran lugares estratégicos como centros comerciales o con alta afluencia de público, y están abiertos de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m. Para conocer más, puede acceder a este link.

También puede acercarse a las campañas móviles de inscripción que están en sitios como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todo el país. Puede acceder a este link y consultar los lugares más cercanos a usted.

La Registraduría ha habilitado, además, jornadas de inscripción a ciudadanos en puestos de votación, cuya próxima fecha será del 27 al 30 de noviembre. Están en todo el territorio nacional, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los puestos disponibles pueden conocerse aquí.

Y la última posibilidad es acercarse a sedes de la Registraduría, que tendrán las puertas abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Si reside en el exterior, puede ir a consulados de Colombia hasta dos meses antes de las elecciones.

“Próximamente, la Registraduría Nacional habilitará en su página web, www.registraduria.gov.co, un código QR que direccionará directamente a la aplicación donde los ciudadanos residentes en el exterior podrán actualizar su puesto de votación para las elecciones de 2026, accediendo desde un dispositivo con internet y utilizando la biometría facial como método de validación de identidad y mitigación de la suplantación”, anunció el órgano electoral.

Por Redacción Política

