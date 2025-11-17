Así puede cambiar su puesto de votación para las elecciones de 2026

Siguen las fechas para el cambio de puesto de votación para las fechas de 2026. Foto: Registraduría

Las elecciones legislativas se acercan y la Registraduría puso en marcha una estrategia para reducir el abstencionismo electoral. Entre las cosas que se están ampliando, son los espacios para cambiar el lugar de votación, dirigidos a quienes cambiaron su lugar de residencia, hayan regresado al país de forma permanente o no estén en el censo electoral.

La primera forma de hacerlo es a través de los puntos de inscripción de ciudadanos, que son 400 en todo el país. Estos fueron habilitados desde el pasado 1 de septiembre y estarán hasta el 31 de marzo de 2026. Su ubicación se pensó para que fueran lugares estratégicos como centros comerciales o con alta afluencia de público, y están abiertos de lunes a sábado de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. o de 11:00 a. m. a 8:00 p. m. Para conocer más, puede acceder a este link.

También puede acercarse a las campañas móviles de inscripción que están en sitios como universidades, plazas y centros comerciales de ciudades capitales e intermedias de todo el país. Puede acceder a este link y consultar los lugares más cercanos a usted.

La Registraduría ha habilitado, además, jornadas de inscripción a ciudadanos en puestos de votación, cuya próxima fecha será del 27 al 30 de noviembre. Están en todo el territorio nacional, en el horario de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. y los puestos disponibles pueden conocerse aquí.

Y la última posibilidad es acercarse a sedes de la Registraduría, que tendrán las puertas abiertas desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m. Si reside en el exterior, puede ir a consulados de Colombia hasta dos meses antes de las elecciones.

“Próximamente, la Registraduría Nacional habilitará en su página web, www.registraduria.gov.co, un código QR que direccionará directamente a la aplicación donde los ciudadanos residentes en el exterior podrán actualizar su puesto de votación para las elecciones de 2026, accediendo desde un dispositivo con internet y utilizando la biometría facial como método de validación de identidad y mitigación de la suplantación”, anunció el órgano electoral.

