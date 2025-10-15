Se definió fecha para discutir ley ordinaria de jurisdicción agraria: así está el pulso

En la Cámara de Representantes ya se determinó que el próximo 28 de octubre se debatirá el proyecto. Foto: Óscar Pérez

Varias semanas de advertencias precedieron la decisión de citar a las plenarias para debatir el proyecto de ley ordinaria de la jurisdicción agraria. Tras ser aprobadas el pasado diciembre en comisiones primeras conjuntas, solo 10 meses después comenzará el debate en las plenarias de Senado y Cámara de Representantes.

Se conoció que las cabezas de ambas cámaras —el senador Lidio García (Partido Liberal) y Julián López (Partido de la U)— se comprometieron a agendar la discusión en las próximas semanas. Al menos en la Cámara ya tiene fecha: el próximo martes 28 de octubre se citará a los representantes.

Como coordinador ponente del proyecto de Jurisdicción Agraria en la @CamaraColombia, he sido informado por el presidente @JulianLopezTe que este será agendado para el martes 28 de octubre.



Presidente @petrogustavo, confiamos en que, como en las comisiones primeras conjuntas, sea… https://t.co/U7me4sSMVY — Gabriel Becerra - 4️⃣3️⃣ Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 15, 2025

Si bien el articulado tuvo un amplio respaldo multipartidista en ese momento, no se sabe qué tanto tendrá en esta ocasión. Dos de los ministros que lograron esos acuerdos —Juan Fernando Cristo (Interior), quien ha hecho varios llamados para que se discuta, y Ángela María Buitrago (Justicia)— ya no son titulares de cartera.

Y parte de esas dudas también vienen de un documento que presentó la Agencia Nacional de Tierras ante la Corte Constitucional para que tumbe 13 artículos del decreto 902 del 2017 que, según el gobierno de Gustavo Petro, quitan facultades a esa entidad para definir procesos agrarios a través de la vía administrativa.

Desde la oposición, la senadora Paloma Valencia ya calificó el hecho como abrirle la puerta a la “apropiación exprés” a predios identificados como baldíos y a aquellos calificados improductivos en los tres años anteriores, sin intermediación de un juez. A esta denuncia, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, le dijo a este diario que se debe asumir estos procesos ante la inexistencia de la jurisdicción agraria.

“Se tiene una necesidad de asumir en fase administrativa los procesos agrarios en clarificación y recuperación de baldíos, porque desde que el decreto 902 judicializó todos los procesos agrarios y ante la inexistencia de la jurisdicción agraria, hay un vacío que tiene trancadas muchas de las decisiones que afectan al campesinado y el patrimonio de la nación”, apuntó.

En todo caso, será en las plenarias donde se definirán las cargas para el articulado. Ya el mismo jefe de Estado se pronunció al respecto y aseveró que no discutir la iniciativa sería una violación al Acuerdo de Paz firmado con las extintas Farc-EP.

“Tendría que acudir a la próxima sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas e informarlo como un cabal incumplimiento del Estado colombiano a la declaración unilateral que nuestro propio Estado presentó a esa entidad y que lo hace obligatorio. Le solicito a los presidentes de Senado y Cámara proceder con diligencia para no producir un incumplimiento con consecuencias sancionatorias por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”, dijo en su cuenta de X.

El congreso al no aprobar el proyecto de jurisdicción agraria se iría de frente a incumplir el acuerdo de paz entre el Estado y las Farc, que son declaración unilateral de estado.



Tendría que acudir a la próxima sesión del consejo de seguridad de las Naciones Unidas e informarlo… https://t.co/wDJYreCjPo — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 15, 2025

