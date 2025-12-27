Registraduría avanza con la verificación de las firmas para las elecciones, ¿en qué va?

Registrador Hernán Penagos con tarjetón electoral. Foto: Registraduría

Con el 21 de enero como la fecha límite para que la Registraduría verifique todas las firmas que fueron presentadas para las elecciones a la Presidencia y al Congreso, la organización electoral avanza con el proceso. Fueron en total 31 millones de apoyos los que tendrá que analizar en estos 25 días.

De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, fueron en total 22 candidatos a la Casa de Nariño los que inscribieron sus nombres, con 28 firmas entre todos. Hace cuatro años, fueron ocho aspirantes, con cerca de 10 millones, por lo que en esta fecha fueron “tres veces más de las que se han recibido en la última vez”.

El funcionario también fue claro en que varios de los que hicieron esta inscripción le informaron al Consejo Nacional Electoral (CNE) si querían participar en las consultas del 8 de marzo, cuando también se escoge el nuevo Congreso. En todo caso, dejó claro que tras el 21 de enero, con la certificación de la Registraduría, esos grupos podrán, de manera oficial, “inscribirse como candidatos a la Presidencia de la República o participar en las consultas”.

“El 31 de enero, fecha muy importante, inicia la fecha de inscripción de aquellas personas que quieran aspirar a la Presidencia de la República. Luego, quienes quieran hacerlo por el mecanismo de firmas, ya para esa época tienen definida por parte de la Registraduría si cumplieron o no el requisito”, apuntó.

En el Congreso fueron tres millones de firmas las radicadas para certificar candidaturas. Entre ellas, las de los movimientos de los precandidatos presidencial Juan Daniel Oviedo (Con Toda por Colombia) y Juan Carlos Pinzón (Partido Oxígeno), ambos para la circunscripción del distrito capital de la Cámara de Representantes.

Más de 221 mil firmas, meses de trabajo en todo el país y un mismo propósito: cambiar la forma de hacer política. ¡Les presento #LaListaDeOviedo! ⚡️



Después de recorrer las localidades y muchos municipios de Colombia, hoy dimos un paso histórico: inscribimos oficialmente… pic.twitter.com/AWwrfANBdA — Juan Daniel Oviedo (@JDOviedoAr) December 3, 2025

¿Cómo se verifican las firmas?

Penagos explicó que cuentan con tres métodos de verificación. El primero es una herramienta de software de análisis de datos y de inteligencia artificial “que cruza los nombres y los números de cédulas con el Archivo Nacional de Identificación y contra el censo electoral”. Con ella se logra una depuración inicial.

A ellos se suman dos equipos: uno de grafólogos que entra a revisar de forma manual las alertas que se presenten, así como un grupo de cerca de 400 supernumerarios “que están también revisando y digitalizando el número de apoyos que se llegan”.

“Vamos a trabajar muy fuerte, estamos prácticamente de tiempo completo trabajando para poder cumplirle al país, para poder verificar de manera muy juiciosa esas firmas y certificar a aquel que supere el número de ellas y obviamente negarle la certificación a quienes no lo cumplan. Vamos a estar prácticamente todos los días de aquí al 21 de enero revisando las firmas”, aseguró el registrador.

