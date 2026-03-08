¿Cuántas curules tiene el Senado y cómo se reparten en 2026? Esto debe saber

El Senado estará compuesto de 103 curules. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Este domingo se escogerá un nuevo Congreso y son 26 listas las que están en la contienda para llegar al Senado. De un total de 1.071 candidatos, menos del 10 % llegará efectivamente al Legislativo.

En total, son 103 escaños los que conformarán la cámara alta a partir del 20 de julio. El número solía ser mayor, pues se contaban los cinco escaños que tenía Comunes como parte de lo negociado en el Acuerdo de Paz. Pero en esta elección entraron a competir con el resto de partidos en las urnas.

¿Cómo se distribuye el Senado?

Los 103 escaños no se eligen este 8 de marzo. Uno de ellos está reservado para la fórmula presidencial que haya sacado la segunda mejor votación, por ello, solo el 31 de mayo —o, en su defecto, el 21 de junio, día de la segunda vuelta—, se conocerá efectivamente quién lo ocupará.

Esto hace parte del cumplimiento del Estatuto de la Oposición. En 2022, por ejemplo, ese puesto lo ocupó el fallecido Rodolfo Hernández, quien se retiró tan solo dos meses después de haber asumido su cargo. Lo propio hizo su fórmula vicepresidencial, Marelen Castillo, pero en la Cámara de Representantes.

Además, dos de esas 103 curules son para la circunscripción especial indígena, cuyo tarjetón es diferente al de la circunscripción nacional para esa misma cámara. Actualmente, ese puesto lo ocupan Aida Quilcué (Mais) y Richard Fuelantala (AICO), y ninguno de los dos está buscando actualmente la relección.

¿Cómo fueron los resultados para Senado en 2022?

El proceso de escrutinio en las elecciones pasadas ubicó al Pacto Histórico como el movimiento más votado, con 20 curules. En ese momento, era una coalición integrada por varios partidos, mientras que ahora se presenta como partido unitario (integrado por el Polo Democrático, el Partido Comunista, Progresistas, la Unión Patriótica y, recientemente, la Colombia Humana), mientras que algunas de las agrupaciones más pequeñas se presentan por la lista de Frente Amplio Unitario.

En número de curules, le siguió el Partido Conservador (15), el Partido Liberal (14), el Centro Democrático (13), Cambio Radical (11), el Partido de la U (10), Alianza Verde (8), la Alianza Social Independiente (4), MIRA (3) y Colombia Justa Libres (1).

Actualmente, varias cosas cambian. Centro Democrático va, en esta ocasión, con una lista cerrada, al igual que el Pacto Histórico. Cambio Radical va en alianza con Colombia Justa Libres en la coalición ALMA, mientras que la ASI se suma a Alianza Verde para presentar una lista en coalición.

