¿Cuántas curules tiene la Cámara de Representantes y cómo se reparten?

La Cámara de Representantes está integrada por 182 curules. Foto: José Vargas

Este domingo se escogerá un nuevo Congreso y son 491 listas las que están en la contienda para llegar a la Cámara de Representantes. De un total de 2010 candidatos, menos del 9 % llegará efectivamente al Legislativo.

En total, son 182 escaños los que conformarán la cámara baja a partir del 20 de julio. El número solía ser mayor, pues se contaban los cinco escaños que tenía Comunes como parte de lo negociado en el Acuerdo de Paz. Pero en esta elección entraron a competir con el resto de partidos en las urnas y será, además, la última de las 16 curules transitorias para la paz, que también se amparan bajo lo pactado en La Habana.

¿Cómo se distribuye la Cámara de Representantes?

Los 182 escaños no se eligen este 8 de marzo. Uno de ellos está reservado para la fórmula vicepresidencial que haya sacado la segunda mejor votación, por ello, solo el 31 de mayo —o, en su defecto, el 21 de junio, día de la segunda vuelta—, se conocerá efectivamente quién lo ocupará.

Esto hace parte del cumplimiento del Estatuto de la Oposición. En 2022, por ejemplo, ese puesto lo ocupó Marelen Castillo, quien era la fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández, que también llegó al Senado bajo la misma norma.

Además, dos de esas curules son para la circunscripción especial para las comunidades afro, actualmente ocupadas por Ana Rogelia Monsalve (Partido Demócrata) y Miguel Polo Polo. Una es de la curul indígena, que hoy es ocupada por Norman David Bañol (Mais) y otra es de los colombianos en el exterior (Carmen Ramírez, del Pacto Histórico). Todas estas sí se elegirán este 8 de marzo, con un tarjetón diferente al de las circunscripciones territoriales.

¿Cómo fueron los resultados para Cámara en 2022?

El proceso de escrutinio en las elecciones pasadas ubicó al Partido Liberal como el más votado, con 33 curules. A ese le siguió el Pacto Histórico (29), Partido Conservador (27), Cambio Radical (19), Centro Democrático, el Partido de la U (ambos con 15), Alianza Verde (14), Liga de Gobernantes Anticorrupción (3), Nuevo Liberalismo (2), MIRA, Colombia Renaciente, Dignidad & Compromiso, Gente en Movimiento, Fuerza Ciudadana, MAIS (todos con un solo escaño).

Actualmente, varias cosas cambian. El Pacto Histórico llega como partido unitario, separado de Mais. En algunas listas, el Centro Democrático hizo coalición con el MIRA, que hizo lo propio con Dignidad & Compromiso, por ejemplo, en Bogotá. Además, el Nuevo Liberalismo irá solo en Bogotá, mientras que en otras circunscripciones irá en coalición.

