Política
Elecciones 2026

Paloma Valencia y sector de “La Gran Consulta” entran en diálogos, ¿en qué van?

Después de un encuentro este jueves, la candidata del Centro Democrático volverá a hablar este viernes con los aspirantes a la Presidencia que se irán a las urnas el 8 de marzo. Previamente, el expresidente Álvaro Uribe había dicho que analizarían la posibilidad de participar en una encuesta.

Redacción Política
18 de diciembre de 2025 - 09:54 p. m.
Paloma Valencia se reunió este jueves con algunos de los integrantes del sector de "La Gran Consulta", en la que participan Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria y Juan Manuel Galán.
Foto: El Espectador
Conversaciones se están alistando para que más nombres se sigan sumando a ”La Gran Consulta” que anunciaron seis precandidatos a la Presidencia. Aunque el exministro Daniel Palacios ya dio el guiño este jueves, ya se han dado diálogos con la senadora Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático.

Todos, según supo este diario, ocurrieron previo a su elección como la elegida del partido del expresidente Álvaro Uribe para llevar las banderas de la colectividad en las elecciones. Según supo El Espectador, con la senadora han ocurrido tres llamadas telefónicas con miembros de ese bloque para hablar de eso. La última habría sido la semana pasada.

Y el mismo día que el exministro Mauricio Cárdenas, el exsenador David Luna, la exdirectora de Revista Semana Vicky Dávila, el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exgobernador Aníbal Gaviria y el exsenador Juan Manuel Galán anunciaron su alianza, también se hizo la invitación a otros precandidatos para que dieran el sí.

Este jueves, precisamente, hubo un encuentro presencial con la senadora del Centro Democrático, en el que se tocó el tema; y este viernes ocurriría otro diálogo en esa vía, por medio telefónico, como pudo confirmar El Espectador. Eso sí, no se ha confirmado la participación de Valencia en “La Gran Consulta” y desde el Centro Democrático ya se ha esgrimido la posibilidad de que se participe en un mecanismo diferente.

El expresidente Álvaro Uribe fue quien abrió la puerta a que su candidata participara en una encuesta calificada en lugar de una consulta. Esta medida ya la había propuesto el abogado Abelardo de la Espriella y el exgobernador Sergio Fajardo, pues, inicialmente, el Centro Democrático apoyó de frente irse a las urnas el 8 de marzo para elegir candidato presidencial con otros sectores.

Otras personas que esperan que se sumen a esta consulta son el exministro Juan Carlos Pinzón, quien ya ha dejado claro que participará en un mecanismo de selección, aunque no ha dado el guiño para este, y el exalcalde Enrique Peñalosa, a la espera de un aval para reafirmar su intención de llegar a la Presidencia.

Por Redacción Política

