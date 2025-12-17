Logo El Espectador
Política
Elecciones 2026

Registraduría reportó más de 3.000 candidatos al Congreso: así va la contienda de marzo

Más de 1.000 buscan llegar al Senado y 2.000 a la Cámara de Representantes. Los partidos ya definieron cabezas de lista y en dos casos, el Pacto Histórico y el Centro Democrático, será cerrada para el Senado.

Redacción Política
17 de diciembre de 2025 - 11:48 a. m.
Carolina Corcho (Pacto Histórico), Andrés Forero (Centro Democrático), Carlos Motoa (Cambio Radical), David Barguil (Partido Conservador), Lidio García (Partido Liberal) y Juan Felipe Lemus (Partido de La U) son las cabezas de lista al Senado de algunos partidos.
Foto: El Espectador
Se acabó el periodo de modificación de candidaturas al Congreso para las elecciones de 2026 y varios partidos ya entraron en definiciones de campaña para lograr alcanzar el umbral. La Registraduría reportó que son en total 3.144 candidatos inscritos para los comicios del próximo 8 de marzo.

Al Senado, son 1.078 aspirantes distribuidos en 26 listas. A nivel nacional, son 16 listas, y para la circunscripción indígena, 10, con 24 aspirantes. Aquí es donde los partidos delinearon sus apuestas de cabezas de lista con figuras clave. En las dos listas cerradas, la del Pacto Histórico y el Centro Democrático, quedaron la exministra Carolina Corcho —quien fue elegida para ese puesto tras ser la segunda con más votos en la consulta del movimiento en octubre— y el representante Andrés Forero, respectivamente.

Otros partidos se decidieron por nombres ya conocidos. El Partido Liberal seleccionó al senador Lidio García, quien fue el más votado de esa colectividad; la coalición de Cambio Radical y ALMA dejó al senador Carlos Motoa (quien hace parte de la agrupación de oposición) y el Partido de la U llegará con Juan Felipe Lemos.

En el Partido Conservador, será una cara que ya ha pasado por la cámara alta, David Barguil. Del lado de la coalición entre Alianza Verde y En Marcha, fue seleccionado el exalcalde Luis Eduardo Garzón, y en la lista de Frente Amplio Unitarios, el exviceministro Gustavo García.

Por el lado de la Cámara, son en total 2.066 candidatos en 498 listas. A nivel territorial son 302, la circunscripción indígena tiene 10 (22 candidatos), la afrodescendiente tiene 46 (124 candidatos), la internacional 17 (43 candidatos) y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 123 listas integradas por 246 candidatos.

De acuerdo con la Registraduría, ese listado de candidatos ya fue remitido al Consejo Nacional Electoral, la Procuraduría y la Contraloría. Sin embargo, todavía puede estar sujeto a cambios hasta el 8 de febrero, pero solo podrá ocurrir por “revocatoria de la inscripción por causas constitucionales o legales, inhabilidad sobreviniente o evidenciada con posterioridad a la misma”.

Para esas mismas fechas se conocerá, además, quiénes harán parte de una consulta interpartidista de cara a la primera vuelta presidencial. Por el momento, el frente amplio de la izquierda y la centroizquierda, así como la que integrarán nombres como el exconcejal Juan Daniel Oviedo, el exsenador David Luna, el exgobernador Aníbal Gaviria, el exministro Mauricio Cárdenas y el exsenador Juan Manuel Galán, están trabajando hacia eso. Del lado del Centro Democrático, el Partido Conservador, el abogado Abelardo de la Espriella y el exgobernador Sergio Fajardo, estarían pensando en participar en una encuesta calificada.

Por Redacción Política

