Más de 3.000 candidatos se medirán en urnas este 8 de marzo: Registraduría

Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República. Foto: El Espectador - Luis Ángel

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves la Registraduría dio a conocer que el 8 de marzo se medirán en urnas un total de 3.081 candidatos al Congreso. En Cámara serán exactamente 2.010 candidatos y en Senado un total de 1.071.

“Al Senado de la República, los 1.071 candidatos componen 26 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.048 candidatos y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 23 aspirantes”, precisó el ente registrador.

Además, en la Cámara de Representantes aseguraron que de los 2.010 candidatos que están distribuidos “491 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 298 listas integradas por 1.588 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 21 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 16 listas formadas por 40 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 121 listas integradas por 237 candidatos”.

Lea: Así se mueve el dinero en las consultas: esto han gastado los candidatos en campaña

Además de candidatos al Congreso, este 8 de marzo se medirán también los candidatos de las consultas interpartidistas de precandidatos presidenciales, que está compuesta por una de derecha, una de centro y una de izquierda. En la primera, denominada la Gran Consulta por Colombia participan: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. En la segunda, la Consulta de las Soluciones: Claudia López y Leonardo Huerta. En la tercera, el Frente Amplio: Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda y Lucio Torres.

Le puede interesar: ¿Todas las personas pueden votar en Corferias?: estos son los requisitos y las implicaciones

Por su parte, los candidatos que puntean en las encuestas y que no participarán en consultas son: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.