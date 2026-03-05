Publicidad

Más de 3.000 candidatos se medirán en urnas este 8 de marzo: Registraduría

El ente registrador informó que serán un poco más de mil candidatos al Senado los que se disputarán en las urnas. Para Cámara serán alrededor de 2.000.

Redacción Política
05 de marzo de 2026 - 04:41 p. m.
Elecciones para los nuevos integrantes del Congreso de la República.
Foto: El Espectador - Luis Ángel
Este jueves la Registraduría dio a conocer que el 8 de marzo se medirán en urnas un total de 3.081 candidatos al Congreso. En Cámara serán exactamente 2.010 candidatos y en Senado un total de 1.071.

“Al Senado de la República, los 1.071 candidatos componen 26 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.048 candidatos y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 23 aspirantes”, precisó el ente registrador.

Además, en la Cámara de Representantes aseguraron que de los 2.010 candidatos que están distribuidos “491 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 298 listas integradas por 1.588 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 21 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 16 listas formadas por 40 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 121 listas integradas por 237 candidatos”.

Además de candidatos al Congreso, este 8 de marzo se medirán también los candidatos de las consultas interpartidistas de precandidatos presidenciales, que está compuesta por una de derecha, una de centro y una de izquierda. En la primera, denominada la Gran Consulta por Colombia participan: Paloma Valencia, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Carlos Pinzón y Enrique Peñalosa. En la segunda, la Consulta de las Soluciones: Claudia López y Leonardo Huerta. En la tercera, el Frente Amplio: Roy Barreras, Daniel Quintero, Martha Bernal, Héctor Pineda y Lucio Torres.

Por su parte, los candidatos que puntean en las encuestas y que no participarán en consultas son: Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo.

Por Redacción Política

Guillermo(n5sqs)Hace 34 minutos
En 2022 votamos 18 millones de ciudadanos, si ahora votamos al menos 25 millones se verá un cambio real en nuestra democracia.
