¿Consulta 2.0? Gobierno Petro analiza vías para destrabar la reforma a la salud

En la semana en la que no habrá, todavía, una decisión sobre la reforma a la salud del gobierno de Gustavo Petro en la Comisión Séptima del Senado, se está ventilando la posibilidad de una consulta popular 2.0. La idea no vendría de la Casa de Nariño, sino de proyectos políticos afines que quieren mover el articulado.

Así lo ha dicho el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien ha señalado que el proyecto lleva cinco meses sin votarse en esa célula legislativa. De acuerdo con él, “dos dirigentes políticos que no hacen parte del Gobierno, que no [le] han autorizado decir sus nombres, apoyarían una consulta popular y sería sobre la reforma a la salud".

“Llevamos cinco meses en que la reforma llegó a la Comisión Séptima de Senado y no se ha debatido nada. La vez pasada hundieron de forma rápida y burda la laboral, y esta vez la estrategia es dilatar”, dijo en su cuenta de X.

Aunque reconoció que es una idea que no se ha descartado, también aseguró que lo que sí se ha propuesto en reiteradas ocasiones desde el Ejecutivo es una constituyente. El mismo jefe de Estado ha dicho que no sería este Congreso el que votaría la convocatoria, que sería para “profundizar las reformas sociales”.

Desde la Casa de Nariño mantienen que no trata de una “amenaza” para el Legislativo, pues es el llamado a la población para decidir sobre los proyectos que impulsa el “Gobierno del cambio”. Eso sí, han enfatizado en que el Capitolio sigue bloqueando las iniciativas oficialistas.

Se esperaba que el pasado miércoles la Comisión Séptima comenzara a tomar decisiones sobre la reforma, pero la sesión fue aplazada y no tiene fecha para retomar el debate. Son tres ponencias las que aguardan decisión: la negativa del Centro Democrático, la positiva del Pacto Histórico y la alternativa, presentada por la senadora Norma Hurtado (Partido de la U).

