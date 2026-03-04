Gobierno matiza petición sobre impugnar votación y registrador habla de no llegar a extremos

Registrador Hernán Penagos; ministro del Interior, Armando Benedetti y ministro de Defensa, Pedro Sánchez. Foto: Ministerio del Interior

Este miércoles 4 de marzo, faltando menos de cuatro días para las elecciones, se llevó a cabo la séptima y última Comisión de Garantías Electorales entre Registraduría, Procuraduría, Contraloría, Consejo Nacional Electoral (CNE), Gobierno y entes de veeduría electoral.

Durante el encuentro, se pusieron sobre la mesa las tensiones entre el Gobierno y los entes electorales, especialmente la Registraduría. Estos asuntos están especialmente relacionados con las garantías de transparencia de cara a la primera medida en urnas, pues el presidente Gustavo Petro ha manifestado en repetidas ocasiones un presunto fraude electoral que se estaría gestando.

Tras la alocución presidencial de ayer, en la que Petro pidió impugnar los puestos de votación que presenten irregularidades durante las elecciones legislativas, el ministro del Interior, Armando Benedetti, suavizó la postura del Gobierno en relación con estas declaraciones. “El presidente dice que se debe impugnar cada vez que haya una falla, [...] siempre que haya una diferencia entre el número de votos y la persona que se votó, en que hay dos X, en que el E-14 no está debidamente con base en las personas que votaron por ese partido”, precisó Benedetti.

Por su parte, el registrador Hernán Penagos, afirmó que “el software que utiliza la Registraduría es el mismo que ha elegido los presidentes de las últimas décadas, incluyendo el actual”. Y agregó: “También entiendo la preocupación, porque la política es así, pero no lleguemos a extremos”, precisó Penagos respecto a cuestionamientos en relación al software de preconteo y escrutinio -que fue congelado el día de ayer por el ente registrador-. Por esta razón desde la Registraduría se han hecho llamados a la pedagogía para dejar claridad sobre cómo funcionan estos procesos, que además, competen al CNE y a otros organismos.

En medio de esas tensiones, la Misión Observación Electoral (MOE) intervino en el encuentro y advirtió sobre presiones y aumento de riesgos en diferentes municipios. “El número de municipios en riesgo consolidado por coincidencia de factores indicativos de fraude y de violencia aumentó a 185 (frente a los 170 que se presentaron el 4 de febrero, fecha de lanzamiento de los Mapas y factores de riesgo electoral. Elecciones 2026). De estos, 94 municipios están en riesgo extremo", se lee en la misiva entregada por la MOE.

“La MOE llama especialmente la atención sobre los departamentos del Cauca y de Antioquia, donde 21 y 20 municipios, respectivamente, están en riesgo extremo. Es absolutamente necesario que las autoridades se articulen para adoptar medidas que garanticen un ejercicio libre del voto en esos territorios”, agregó Alejandra Barrios Cabrera, directora de la MOE.

