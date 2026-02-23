Registraduría y CNE ultiman detalles para desarrollo de las elecciones

Registrador Hernán Penagos, durante la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales. Foto: Registraduría Nacional

En medio del debate que se ha generado alrededor de las elecciones por las declaraciones que han venido desde la Presidencia de Gustavo Petro, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral (CNE) han insistido en la transparencia de los procesos electorales y han remarcado que hay una amplia observación internacional sobre el próximo llamado a urnas. En esa línea, se anunció este lunes que los softwares de los comicios serán auditados por el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (CAPEL).

Según informó el ente que dirige Hernán Penagos, es una “institución con amplia experiencia regional en el fortalecimiento democrático y procesos electorales”, especialmente en América Latina. El instituto verificará y evaluará “la eficiencia, la eficacia y la seguridad” de los softwares de jurados de votación, de preconteo, de escrutinio y de consolidación y divulgación nacional.

“Este miércoles 25 de febrero se llevará a cabo la exposición del código fuente en presencia de organismos de control, misiones de observación internacional y partidos políticos”, recordó el registrador. Y agregó: “Permitirá esto llevar a cabo procesos de integridad, seguridad y funcionalidad de ese código fuente. Se dispondrá de una sala de auditoría con puntos de acceso a este código auditado para que los representantes de los partidos puedan navegar entre todas las estructuras de código y realizar la auditoría como le estimen pertinente”.

Este fin de semana, además, se realizó un segundo simulacro nacional de preconteo, en el que estuvieron presentes entes de control, observadores internacionales, auditores y miembros de los partidos que participarán. En los próximos días habrá simulacros sobre los formularios E-14 y auditorías a los sistemas de información.

“La Registraduría está preparada para estas elecciones”, afirmó el registrador nacional, Hernán Penagos, al término del segundo simulacro nacional de preconteo en el que participaron entes de control, la observación internacional, auditores y miembros de las agrupaciones… pic.twitter.com/Nm9yFqH1Nx — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) February 21, 2026

Desde sus redes sociales, el presidente Petro ha pedido “que se entregue al escrutinio público el código fuente completo del software de conteo de votos de la firmas Thomas Greg & Sons, que no es firma extranjera, sino privada colombiana”. De acuerdo con el mandatario “no [le] interesa sembrar dudas”.

“La Registraduría durante estos últimos diez años ha desacatado el fallo, porque no ha cambiado el software vulnerable que contrató con Thomas Greg and Sons. Un expresidente fue copropietario de esta firma y algunos participaron en la junta directiva de la nueva EPS”, señaló.

No me interesa sembrar dudas, solo exijo como presidente de Colombia que se entregue al escrutinio público el código fuente completo del software de conteo de votos de la firma Thomas greg & sons, que no es firma extranjera sino privada colombiana.



Cuál es el temor a entregar el… https://t.co/EyuyxhLLSk — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 22, 2026

Como lo ha contado El Espectador, el software que fue objeto de ese fallo del Consejo de Estado sí fue cambiado. Desde 2021, el software de escrutinio está en manos del Estado colombiano, tras la compra a la firma Indra, y fue puesto en marcha en las elecciones de 2022, en las que la primera fórmula de izquierda obtuvo una victoria en la Presidencia. Ese programa es manejado únicamente por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y es el que registra las votaciones oficiales de los comicios.

Quedan menos de dos semanas para las elecciones al Congreso. En ellas no solo se elegirá al próximo Legislativo, también se podrá votar en las consultas: la Gran Consulta, el Frente por la Vida y la Consulta de las Soluciones.

