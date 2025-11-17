Petro defiende compra de aviones ante polémica por primera dama: “Que la UIAF publique mis cuentas”

El presidente Gustavo Petro ha dicho que lleva "años" separado de la primera dama, Verónica Alcocer. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales para defender no solo el negocio con el Gobierno de Suecia para la compra de los aviones Gripen, sino también a Verónica Alcocer. El mandatario negó que el acuerdo firmado este viernes tuviera sobrecostos y enfatizó en que, si bien ha estado separado de la primera dama “hace años”, ha tratado de mantener su vida personal separada de su labor.

El mandatario aseguró que el contrato comprende “aviones nuevos con ofset (sic) y mantenimiento incluido”, así como “repuestos y transferencia tecnológica”. Además, recordó que “la negociación de los Gripen ha durado [todo] su gobierno” y las propuestas “de diversos países, vienen del anterior gobierno”. “Se seleccionó con apoyo técnico de la [Fuerza Aérea Colombiana] la que es más conveniente”, dijo.

“También son públicas las reuniones que el dueño de Saab celebró con funcionarios del Gobierno y conmigo donde siempre advertí de no caer en pago de comisión a funcionarios corruptos. Quiero enseñarle al pueblo que estos grandes negocios con dinero público pueden hacerlos los estados sin corrupción. Suecia es un ejemplo de transparencia y quiero que Colombia lo sea. Me dicen ingenuo por ello y sé que tendré problemas económicos cuando salga de Presidencia como cuando salí de la Alcaldía pero esa fue mi apuesta”, aseguró en una publicación en X.

Ni siquiera se leyeron el contrato. Se olvidaron que son aviones nuevos con ofset y mantenimiento incluído, con repuestos y transferencia tecnológica.… https://t.co/Mm7F6EJseW — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2025

En ese punto, el jefe de Estado subrayó que ha “separado [su] vida pública de la privada desde que comenzó [su] lucha política” y anunció que decidió que “toda [su] vida financiera, larga pero frugal se publique”.

“Dada la grosería del presidente Trump de integrarme a mi y a mi familia en la lista Clinton sin que ninguno sea narco o tenga relaciones con narcos, (...) que la UIAF [Unidad de Información y Análisis Financiero] publique mis cuentas desde que se creó esa entidad. Se que la grosería de Trump, también sobre Clinton, parte del lobby de Bernie Moreno y que este simplemente se venga de mis debates contra sus hermanos que he decidido publicar”, apuntó.

Y agregó que Alcocer es “una ciudadana europea”, por lo que “puede reunirse allá con quien se le dé la gana”. Previamente, el mandatario había dicho que ella “está separada de [él] hace años”, pero han buscado perjudicarla.

Desde inicio de 2025, la primera dama ha estado alejado de los eventos públicos, pero retomó su agenda interna para la recta final del Gobierno. Así fue que retomó un proyecto relacionado con las personas privadas de la libertad en los últimos meses con visitas a varias cárceles en el país. Su trabajo fue defendido por el mismo jefe de Estado.

