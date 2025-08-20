CNE entra en fase definitiva para la campaña Petro: retiran voto clave para el Pacto

La magistrada Alba Lucía Velásquez fue recusada de la votación de la violación de topes por haber hecho parte de la campaña Petro. Foto: Óscar Pérez

La investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro tuvo este miércoles una movida clave para la votación de la ponencia que impondría sanciones por una presunta violación de topes. Se determinó que la magistrada Alba Lucía Velásquez será apartada de esa decisión.

La raíz de esa recusación se debe a que la magistrada fue testigo electoral durante la campaña del Pacto Histórico a la Casa de Nariño. Aunque ya se había votado previamente esa decisión, con cinco a favor de apartarla y tres en contra, esta no alcanzó una mayoría exigida por el Consejo Nacional Electoral (CNE) —de seis votos mínimo— y se tuvo que llamar a dos conjueces para desempatar.

Con esto, se perdió un voto clave para la ponencia que impone las sanciones que, en todo caso, todavía no se conoce. Los magistrados investigadores de la campaña Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) no han radicado el texto, que tendría más de 500 páginas y respaldaría la tesis de que sí se violaron los topes.

Desde la campaña argumentan que ya vencieron los términos para la investigación, pues ya pasaron más de tres años desde las votaciones para las presidenciales en 2022. Sin embargo, los magistrados investigadores señalan que por las suspensiones que tuvo la investigación por cuenta de la Corte Constitucional sobre si el CNE podría o no investigar al presidente, el tiempo se extendió.

¿Cómo quedan las cargas en el CNE?

Con esto, queda una sola magistrada nominada por el Pacto, Fabiola Márquez. El recientemente elegido Álvaro Echeverry, quien fue clave para la coalición oficialista en el escrutinio y nominado por el MIRA, también votaría a favor de desestimar las sanciones por los tiempos, así como el magistrado Altus Baquero (Partido Liberal). Del lado a favor de las sanciones estarían Alfonso Campo (Partido Conservador), Cristian Quiroz (Alianza Verde) y Maritza Martínez (Partido de La U).

En ese órgano electoral también están otros procesos claves para la izquierda. En específico, dos que están estrechamente relacionados con las elecciones de 2026: la escisión de MAIS y la fusión del Pacto Histórico en un partido único.

