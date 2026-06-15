“He sido crítica de este Gobierno y seré crítica del Gobierno que venga”: Jennifer Pedraza

La representante Jennifer Pedraza resaltó los logros de su paso por la Cámara y el futuro de los logros sociales durante el próximo gobierno. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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¿Cómo analiza el escenario de segunda vuelta habiendo participado de la campaña de Sergio Fajardo?

De entrada no me siento cómoda en la segunda vuelta. Ninguna de las dos candidaturas presidenciales representa lo que yo quiero para Colombia. Desde ya puedo anunciar que seré una crítica de oposición en el Congreso. Sin embargo, no puedo evitar decir que sí me siento en una tusa, no solo porque Sergio Fajardo no pasó la segunda vuelta, que era mi candidato, sino también por el hecho de ver el tono en el que está el debate democrático en Colombia, ver lo normalizada que está la violencia política, las noticias falsas, y la inteligencia artificial en elecciones mal utilizada.

También confieso que como mujer me siento muy amenazada, en particular por la propuesta presidencial de Abelardo de la Espriella. Hay gente que está votando por él, no porque se identifique necesariamente con su estilo, con su forma de proponer o con Trump, Milei o Bukele, sino porque está preocupada ante el aumento de la extorsión, por la crisis del sistema de salud, indignada por los escándalos de corrupción de este gobierno y eso también hay que reconocerlo.

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A términos de propuestas, ¿cómo analiza esa campaña?

Lo que propone este candidato presidencial [Abelardo de la Espriella] me parece que ni resuelve esos problemas y por el contrario amenaza fuertemente cosas que dábamos por sentadas como la naturaleza laica del estado colombiano; sus propuestas de defender “por la razón o por la fuerza” su candidatura; sus amenazas de dolarizar la economía, renunciando a la posibilidad de tener una política monetaria soberana en Colombia. Además, lo más angustiante es la visión que tiene este candidato sobre las mujeres como si fuéramos un accesorio que se compra o que se venda, o una extensión de los hombres. Para mí es realmente crítico.

Y si no fuera por el contexto internacional que estamos viviendo quizás yo estaría más relajada, pero sabiendo que en la región está ganando Keiko Fujimori, que está ganando Milei en Argentina, Kast en Chile, Trump en Estados Unidos, todo ese tipo de cosas hacen que yo sienta una amenaza a la democracia colombiana.

Hay gente que está diciendo que va a votar por Abelardo porque defiende la Constitución. No es cierto, la Constitución dice Colombia es un estado laico y todas las propuestas, por ejemplo, de educación, insisten en imponer un tipo de una fe específica en los colegios. Y cómo puede decir uno que defiende la Constitución si está proponiendo eliminar la consulta previa en los proyectos de desarrollo minero energético, ahorrar en dólares o dolarizar la economía. Si un presidente de un país no confía en su propia moneda, ¿quién va a confiar en la moneda de esa economía?.

¿Este panorama da cuenta de un voto castigo contra el presidente Petro?

Sí hay un amplio voto castigo al aumento de la inseguridad o la generalidad de la extorsión. Este fue un gobierno que minimizó durante cuatro años los llamados de atención por la crisis de derechos humanos también. Es decir, por un lado el asesinato de líderes sociales, las masacres en ascenso, el control territorial de grupos armados al margen de la ley y fue un gobierno que no fue capaz de rechazar con contundencia esas prácticas a pesar de que muchos se lo pedimos y se lo exigimos.

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Además, tener un presidente que nombraba gestores de paz y que fue creando un llamado de la gente a no más impunidad, llamado que a Abelardo de la Espriella le cayó “de papayita”. Porque él [Abelardo] defendía el acuerdo de paz, defendía que hubiese firmantes de paz en el Congreso, o sea miembros de Comunes siendo congresistas, pero con muchas de sus posturas se voltearon y cambiaron porque le da un electorado mayor insistir en la violencia.

Por eso digo que tampoco me siento representada por la propuesta de paz total. He sido crítica de este Gobierno, seré crítica del gobierno que venga de aquí en adelante, pero la desconfianza que siento claramente por esa candidatura es muy alta.

Ahora, no es solamente la inseguridad. También es la crisis de la salud, la instrumentalización y el manoseo de las causas sociales. Es Benedetti, Juliana Guerrero y un montón de traiciones a ese mandato social de cambio. Hay que reconocerlo sobre todo para no volver a repetir esos errores, no para justificar a Abelardo, sino para no volver a cometer esos errores y también para conectar con el votante de Abelardo. Ojalá Iván estuviera en esa tónica, no lo veo, pero habría que conectar con el votante de Abelardo y de Paloma para decirles y de Fajardo para decirles hay una alternativa que propone resolver esos problemas que no es la de Abelardo de la Espriella.

Hablando de Fajardo, ¿en qué van esos diálogos y cuál es la postura del partido Dignidad y Compromiso?

Dignidad y Compromiso tomó la decisión de dejar libertad a sus votantes. Fajardo yo creo que ha sido muy contundente en sus declaraciones de que jamás votaría por Abelardo de la Espriella. Y quedan otras dos opciones: votar en blanco o votar por Iván Cepeda.

De entrada, pienso que como partido nos declararemos en oposición o en independencia. No seremos un partido de gobierno, gane quien gane. Pasa algo y es que Dignidad es un partido que tiene concejales en municipios muy afectados por el conflicto. Nosotros tenemos la alcaldía de Calamar, Guaviare, en este momento; concejales en Cartagena del Chairá; un trabajo muy fuerte en San Vicente del Caguán, entonces como partido tenemos que cuidar mucho a nuestros militantes que están en esas regiones que también son víctimas de violencia política en esos lugares. Por eso tomamos la decisión de dejar libertad.

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No sé qué vaya a hacer Fajardo. Creo que hay que preguntarle a él también directamente. Yo sé que no votaré por Abelardo de la Espriella y que me gustaría que la candidatura de Iván Cepeda se pronunciara sobre seis temas fundamentales.

¿Cuáles son esos temas?

Uno, desistir de la paz total como método de negociación. Me gustaría que revisara el programa del plan guardián de Fajardo que es muy muy riguroso sobre el control territorial especialmente en zonas de frontera.

Dos, energía. No es posible que sigan insistiendo en no explorar reservas de hidrocarburos. Y yo no estoy hablando de fracking, estoy hablando de explorar, defender Ecopetrol, nuestra empresa pública, evitar que siga en manos de Ricardo Roa. Aquí hay un punto muy importante que ya se lo he hecho saber al candidato presidencial Iván Cepeda: les propusimos que convocaran un puesto de mando unificado con todos los actores del sector de energía para ver cómo atender la crisis de energía. No es verdad que se vaya a atender sólo con energía solar como dice el presidente Petro.

El tercer punto tiene que ver con las causas de las mujeres. No es suficiente ponerse la pañoleta verde y criticar a las mujeres que van a votar por Abelardo. Aida Quilcué, por ejemplo, no está hablando de nada concreto para las mujeres. Hay que enfrentar la violencia intrafamiliar. Pero esa es una gran diferencia entre Francia y Aida respecto a hace cuatro años.

Como cuarto punto que le plantamos a Iván es una apuesta por el mérito. Es necesario que se le diga a la gente que ese gobierno va a respetar los concursos de méritos, mandato constitucional que reconocemos y no desde una perspectiva excluyente, sino desde una perspectiva de que las personas más formadas administran el Estado colombiano.

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Y por último, quizás lo más importante, hay que despetrificar la campaña presidencial de Iván Cepeda. quizás ya es muy tarde y ellos no han querido hacerlo. ¿Despetrificar la campaña qué implica? Conlleva un compromiso real por respetar la Constitución. Obvio, la Constitución plantea la posibilidad que haya una constituyente, pero eso es diferente a que un presidente la impulse, y a que el texto que presentó el presidente Petro el primero de mayo concentra más poder político en el presidente.

Esto es tan irónico que si ganara Abelardo de la Espriella, estoy segura de que a él le encantaría ese texto. Tan loco está este país, que Abelardo podría decir “qué chévere este texto de constituyente que concentra poder en el Presidente”.

¿Ya hubo diálogo directo con Iván?

Yo tuve la posibilidad de conversar con Iván y con la campaña de él. Nosotros le presentamos estos puntos para que él los tuviera en cuenta por escrito y estamos a la espera de una respuesta pública de su parte. La verdad no fue una conversación tan optimista. Me hubiera gustado salir mucho más cómoda de esa conversación, pero no fue lo que yo encontré en su candidatura.

Aún así, con todas esas diferencias, pienso que hacerle crítica y oposición a Cepeda es mucho más probable y seguro que hacerle oposición y crítica a Abelardo de la Estrella.

Este espectro de centro y de izquierda no petrista es muy buscado, pero ¿no cree que en los últimos cuatro años se les maltrató demasiado?

La violencia política sistemática en contra de mis compañeros y compañeras en el Congreso: Daniel Carvalho, Cathy (Juvinao), contra Sergio Fajardo e incluso contra la familia de él ha sido demasiado doloroso. Pienso que eso es consecuencia del estilo y del tono que el presidente Gustavo Petro ha utilizado para tramitar las contradicciones y las diferencias, incluso con sus mismos ministros. Tener consejos de ministros en donde el señor iba tratando como un zapato a cualquiera que pensara distinto, que le cuestionara, es lo que ha hecho que ante cualquier diferencia el presidente Petro automáticamente te declare como un enemigo.

Y ahora él está tomando su propia medicina. Esta misma táctica que él utilizó para recoger votos en las elecciones del Congreso y para repuntar su popularidad, ahora la está utilizando Abelardo de la Estrella. ¿Qué lección creo que podemos aprender de esto? No convertir cualquier diferencia en una diferencia de principios, en una diferencia que hay que tramitar a través de la violencia, sobre todo si estamos en disputa electoral o en disputa de modelo de país.

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¿Qué logros destaca en su paso por la Cámara?

En el Congreso hemos sacado la prohibición del matrimonio infantil, la ley para erradicar la mutilación genital femenina. Con esos avances, creo que Aida Quilcué debería tener una agenda concreta que le hable a las mujeres. Eso también se lo propusimos a Iván.

De mi autoría también está la reforma a la ley 30 en los artículos 86 y 87. Para mí es muy importante porque da un mandato congresional, por unanimidad también, es decir, votado por los que van a votar por Abelardo y por los que van a votar por Cepeda, de financiar dignamente las universidades públicas. Ese proyecto responde a una desfinanciación crónica durante 30 años que hace que las universidades estén en crisis.

Y otra ley que fue importante para mí es la ley de lucha contra la trata de personas. Colombia tuvo en el 2025 el año con más registros de casos de trata de personas. Es evidente lo que ha pasado en Antioquia, pero no solo allá. Cartagena, Guaviare y Cúcuta, en el Norte de Santander, son los departamentos que más reportan casos de trata.

¿Qué está haciendo Milei en Argentina?, él no se dedicó a tumbar las leyes que ya existían en favor de los derechos de las mujeres, pero sí se dedicó a desfinanciar esos programas. Entonces, todas estas leyes se van a quedar en el papel si no tienen un gobierno comprometido a ejecutarlas, a financiarlas y a reglamentarlas, porque muchas de ellas aún requieren reglamentación. Desde el Congreso también haremos control político para que esas leyes salgan adelante.

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¿Cómo van a ser estos nuevo cuatro años en el Congreso ahora que llega al Senado?

Depende de quién gane la Presidencia, aunque de entrada van a ser muy difíciles. Vamos a tener un país dividido en dos. Ahora hasta la selección Colombia, que supuestamente es motivo de unidas, tiene a un candidato intentando embolsillársela y presentarla como propia. Pero también hay otro diciendo que no se puede usar la camiseta de la selección para votar.

Nos están dejando sin terreno en común las cosas que nos unifican como país. Están a punto de decir que Betty la fea es del Pacto y que jamás un abelardista puede ver a Betty la fea. Nos dejan sin terreno en común y esa es una apuesta muy peligrosa. En Colombia, que estamos acostumbrados a la violencia política entre liberales y conservadores; a la violencia guerrilla contra paracos, es una apuesta muy riesgosa.

¿Ya tiene algún proyecto listo para presentar en el Senado?

En campaña hablamos de presentar una propuesta para endurecer un poco las sanciones a los deudores de cuota alimentaria. Hace poco vi una noticia que decía que en Colombia más del 60 % de personas creció en un hogar sin papá. Y esto está tan normalizado que hasta Petro salió a decir “Yo no lo crie” con el caso de Nicolás Petro y un montón de gente le pareció normal.

Queremos impulsar una propuesta para que las personas que deben cuota alimentaria no puedan entrar a conciertos pagos, ni a estadios de fútbol hasta que no paguen su cuota. Realmente este proyecto busca fortalecer el registro de deudores alimentarios moros, el REDAM, con el propósito de que en serio haya incentivos a que paguen la cuota, Y ojo, esto no es mandarlos a la cárcel porque creemos que mandarlos a la cárcel no resuelve la cuota.

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¿Algo que decir a Petro ahora que culmina su mandato?

Yo le exijo al presidente Gustavo Petro que respete los resultados electorales de la segunda vuelta presidencial. No sé quién vaya a ganar. Llevo toda esta entrevista diciendo que mi mayor deseo es que Abelardo no gane, pero si gana, pues me toca aceptar esos resultados y en democracia oponerme.

Finalmente, ¿de qué va su libro “Manual para no obedecer”?

Es el primer libro que escribí, o más bien, que escribimos. Hablo en plural porque la mayoría del libro es la historia colectiva de cómo terminé llegando al Congreso a los 25 años y cómo pasé de ser abstencionista, que no quería votar por nadie porque estaba furiosa con todos los partidos políticos, a ver en la política electoral una herramienta para defender las causas en las que creo.

Cuento la historia de mi familia, y se llama “Manual para no obedecer” porque es un libro que tiene mucha interacción con el lector. Tiene espacios para rayar, códigos QR que llevan a listas de música, vídeos, a notas de prensa -muchos de El Espectador también que nos acompañaron en esas protestas-, y precisamente lo que pretende es invitar a la gente un poco a la desobediencia en el sentido de cuestionar las cosas que damos por sentadas.

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