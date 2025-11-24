Coalición Ahora Colombia tiene cabeza de lista al Senado: será Juan Sebastián Gómez

La alianza entre el MIRA, el Nuevo Liberalismo y Dignidad & Compromiso eligió como cabeza de lista del Senado al representante Juan Sebastián Gómez. Foto: Archivo Particular

La coalición de Ahora Colombia ya tomó una decisión sobre quién será la cabeza de su lista al Senado, después de discusiones internas que tomaron en cuenta otros nombres conocidos. El seleccionado fue el representante Juan Sebastián Gómez del Nuevo Liberalismo, quien es actual vicepresidente de la Cámara.

Previo a esa selección, se habló de la representante Jennifer Pedraza (Dignidad & Compromiso) y el exministro Alejandro Gaviria. La primera fue impulsada por su propio partido, según lo contó el mismo Jorge Robledo —quien también estará en la lista—, mientras que el segundo fue propuesto por el Nuevo Liberalismo y, sin ese apoyo, se bajaría por completo del partido que lidera Juan Manuel Galán.

Reporteros de este diario pudieron confirmar que había un delegado entre Galán y Gaviria para ese puesto, pero la oferta que se le hizo al abogado Mauricio Gaona terminó por generar una división. Además, no se pudo concretar un diálogo entre el exministro y Pedraza.

Sumado a eso, el argumento principal del Nuevo Liberalismo para mantener ese puesto es que tienen tanto la Alcaldía de Bogotá, con Carlos Fernando Galán, como el Concejo, por lo que no estaban dispuestos a soltarlo.

De acuerdo con la coalición, la selección de Gómez “por consenso” y se debe a que el congresista tiene “más de 24 años de trayectoria en el servicio público” y “encarna un liderazgo regional que integra desde la diversidad, defiende la Constitución y promueve un ejercicio político respetuoso de las diferencias”.

“Ahora Colombia avanza unida con la convicción de que el país se transforma desde las regiones, mediante el pluralismo, la confianza institucional y una visión de futuro que ponga en el centro a las personas y sus territorios”, se lee en el comunicado emitido.

#Atención | Agradezco la confianza de la coalición Ahora Colombia y asumo con responsabilidad el reto de encabezar la lista al Senado, representando a las regiones, defendiendo la Constitución y uniendo desde la diferencia. @NvLiberalismo @PartidoMIRA @dignidadycomp… pic.twitter.com/22bAap0Fow — Juan Sebastían Gómez (@jua11se) November 24, 2025

Esa lista, además de Gómez y Robledo, también la integrará la actual senadora Ana Paola Agudelo, del MIRA. Aunque su nombre sonó para liderar a los partidos en el Senado, decidió no participar en esa discusión. En todo caso, esa colectividad, va por los puestos 2, 3 y 5.

De los otros partidos, estarán Federico Restrepo (D&C), viejo conocido de Sergio Fajardo; así como Tulio Gómez, Juan Fernando Reyes Kuri, Gloria Díaz, el concejal Juan Baena, Ricardo Díaz Granados, María Angarita y Daniel Gómez.

Aunque ya está definido el tema del Congreso, en el tema presidencial parecen ir separados. Sergio Fajardo es el candidato de Dignidad & Compromiso, mientras que Juan Manuel Galán es el del Nuevo Liberalismo. El primero ha dicho que va solo en la primera vuelta, pero el segundo está en diálogos con otros sectores —como Mauricio Cárdenas y David Luna— para hacer una coalición.

