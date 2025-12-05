Pacto Histórico, Fuerza Ciudadana y Unitarios: así van las listas de la izquierda al Congreso

Iván Cepeda, el candidato presidencial del Pacto Histórico, invitó a la conformación del frente amplio de la izquierda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La fecha límite para inscribir listas al Congreso se está acercando y el progresismo presentará al menos tres apuestas para lograr las mayorías en ambas cámaras. El Pacto Histórico presentará una propia este viernes, y a ella se suman las coaliciones de Unitarios y Fuerza Ciudadana, que ya definieron los nombres que las representarán.

La apuesta inicial, de acuerdo con el llamado que había hecho el presidente Gustavo Petro, era que toda la izquierda se uniera en una sola colectividad. Eso más o menos se cumplió con el partido del Pacto Histórico, al que aterrizaron el Polo Democrático Alternativo, el Partido Comunista, la Unión Patriótica y, recientemente, Progresistas. A ellos se sumará la Colombia Humana en coalición, pues si bien también había aceptado fusionarse, por líos jurídicos no pudo hacerlo.

Trabajamos por construir un país donde todas y todos podamos vivir con dignidad y esperanza, trabajamos por consolidar el movimiento político del pueblo más grande en la historia de este país. Este viernes, junto a nuestro candidato presidencial Iván Cepeda Castro, inscribiremos… pic.twitter.com/MDKyyu1VXT — Carolina Corcho (@carolinacorcho) December 3, 2025

En ese caso, las listas al Senado y en los departamentos donde hay un 15 % de apoyo al Pacto se decidieron a través de la consulta del 26 de octubre y todas ellas serán cremallera y cerradas. Encabezará la de la cámara alta la exministra Carolina Corcho, quien recibió la segunda mayor votación en la consulta presidencial, seguida del senador Pedro Flórez, Patricia Caicedo y Walter Rodríguez, más conocido como “Wally Opina”. En Bogotá, estará la representante María Fernanda Carrascal.

Pero precisamente entre esos nombres que encabezarán la lista del Pacto está uno que genera ruidos, pues viene del clan Caicedo, cuyo líder presentará otra lista y se ha distanciado del mandatario. El exgobernador del Magdalena Carlos Caicedo actualmente lidera Fuerza Ciudadana y está buscando apoyos para su candidatura presidencial por firmas. A través de una coalición con Comunes y otros movimientos sociales, presentarán una lista propia al Senado.

“El presidente ha sido poco a poco secuestrado por una cúpula de políticos del Pacto que lo rodean, dentro de los cuales hay personas venidas de la derecha, camaleones políticos como Armando Benedetti, como Roy Barreras, que no representan ninguna izquierda auténtica”, aseguró Caicedo hace algunas semanas.

De acuerdo con el precandidato presidencial, se trata de una “coalición de izquierda independiente que surge del pueblo”. Aunque los nombres que integrarán esa lista no se conocen, ya invitaron a que las personas interesadas se inscriban, todo a tres días del cierre de las inscripciones.

Nace una coalición amplia, plural y profundamente regional.

Una fuerza que pone en el centro lo que por décadas fue ignorado: la dignidad de las regiones y de su gente.



Es la oportunidad histórica de construir un país distinto desde abajo, desde donde nace la vida, la… pic.twitter.com/nWrnKTPdHw — Carlos Caicedo (@carlosecaicedo) December 4, 2025

Y otra coalición ya se había anunciado: la que incluye a La Fuerza, de Roy Barreras, y Unitarios, donde aterrizaron movimientos como Todos Somos Colombia, de la senadora Clara López. Esa lista al Senado, será encabezada por el exviceministro del Interior Gustavo García, y también incluirá a personas como Fabio Arias, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, y Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud. Esta será abierta y aparecerá bajo el nombre de Frente Amplio Unitario.

Inscripción lista al Senado pic.twitter.com/CrU2JWG2iX — Clara López Obregón (@ClaraLopezObre) November 28, 2025

El acuerdo que se presentó ante la Registraduría fue suscrito por Luis Evelis Andrade Casamá (MAIS), Ricardo José Castro Iragorri (Partido La Fuerza), Nohra Patricia Buriticá Céspedes (Partido Esperanza Democrática), Marcelo Torres Benavides (Partido del Trabajo de Colombia) y Ney Gregorio Navarro Jaramillo (Partido Ecologista Colombiano), quienes representan partidos.

De lado de los movimientos sin personería jurídica, estuvieron Óscar Gutiérrez Guáqueta (Todos Somos Colombia), Angélica María Monsalve García (Somos Justicia), Óscar de Jesús Zapata Guapacha, Óscar Vicente Zapata Borja, Eddy Santiago Gil Rojas (Participación Nacional Unificada) y Gustavo García Figueroa (Movimiento Político Social y Comunal - MPSC).

En estos días, en todo caso, también ocurrirá otra movida fundamental: la intención de participación en una consulta del frente amplio, que ocurrirá en la misma fecha de las elecciones Legislativas. Tanto el senador Iván Cepeda como el exembajador Roy Barreras, la senadora Clara López y el exministro Juan Fernando Cristo han estado en diálogos para definir ese aterrizaje.

