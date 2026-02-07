“Por qué votar por”: Daniel Gómez, candidato al Senado

Daniel Gómez es candidato al Senado. Va por la coalición Ahora Colombia. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Llevar al Senado mi formación, experiencia en políticas públicas, y mi capacidad de escuchar y trabajar con todos los actores de la sociedad para poder tener mejores leyes y mejor control político. El Congreso debe volver a ser el escenario por excelencia de la discusión de ideas, del debate de visiones de país, y del ejercicio de persuasión, convencimiento, y logro de acuerdos mínimos para avanzar.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Ley de fortalecimiento y modernización de la educación media (10 y 11) para mejorar las oportunidades de tránsito a la educación técnica y tecnológica, universitaria, empleo y emprendimiento de manera que todo joven en Colombia pueda realizar su proyecto de vida. La ley ampliará la oferta de formación incluyendo formación dual, para esta etapa crítica para la creación de oportunidades.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La baja productividad porque las empresas no pueden crecer, los salarios no pueden aumentarse, y muchas personas quedan excluidas de la economía formal. Se requiere un nuevo impulso a la agenda de competitividad con nuevas leyes de simplificación y modernización normativa, de eficiencia del gasto, de formación y educación pertinente, entre otros temas, y un control político riguroso a la agenda del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.

Sugerimos: Uribe y Petro vuelven a chocar en público: ahora fue tras el asesinato de Santiago Gallón

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No. La Constitución del 91 fue un gran logro de concertación y fue el punto de llegada de un proceso amplio de diálogo. Se debe defender y hacer realidad la promesa de la constitución.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

No. La reelección rompe los pesos y contrapesos. Se deben fortalecer proyectos políticos y partidos que puedan representar continuidad de proyecto.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

No, fue un completo fracaso. Hay que replantear la política de seguridad y justicia y diálogo. Este enfoque ha empoderado a bandas criminales y debilitado a las fuerzas públicas.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sólo si es parte de una estrategia integral de lucha contra el crimen y en la etapa final de desarticulación y desmovilización total con sometimiento a la justicia. No con todo grupo ilegal.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la legalización total de todas las drogas. La política de lucha contra las drogas ha sido un fracaso en términos de sus objetivos y de los efectos colaterales en justicia, seguridad, credibilidad de las normas, cohesión social.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Si, completamente de acuerdo. La libertad individual es el valor político fundamental. El sector salud debe acompañar los deseos de finalizar la vida con los procesos y procedimientos apropiados.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, pero una reforma definitiva, que no que se cambie en 18 meses y que dé seguridad jurídica a los empresarios, emprendedores e inversionistas. El estatuto tributario es excesivamente complejo, desincentiva la inversión, el crecimiento y sobrecarga a las empresas. Debemos tener una reforma que minimice distorsiones, reduzca tarifas, y pueda así mejorar la administración, cumplimiento y recaudo.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

La remuneración de los funcionarios del Estado debe garantizar poder atraer a las mejores personas posibles. La escala de salarios del Estado debe revisarse de acuerdo a sus responsabilidades.

Le puede interesar: Se revivió el debate sobre la necesidad de reformar o acabar al Consejo Nacional Electoral

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

En la medida en la que las iglesias tengan actividades comerciales y económicas equivalentes a otras instituciones, sí deben pagar impuestos.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Hay que hacer una reforma política que fortalezca la disciplina de partidos cambiando umbrales, modificando reglas electorales, y de financiación de partidos.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

La inequidad de la mujer viene de la economía del cuidado y las diferencias en uso del tiempo entre actividades remuneradas y no remuneradas. El sistema del cuidado debe ser parte del sistema de protección social y se debe modificar la licencia de maternidad para que esté en cabeza del bebé y no de la mamá de modo que se puede compartir equitativamente entre hombres y mujeres.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

La corrupción no es solo un problema moral. Es también un problema de incentivos, instituciones y reglas del juego.Cuando las reglas son confusas, discrecionales y cambiantes, se abren espacios para rentas, favores y atajos. No porque la gente “sea peor”, sino porque el sistema premia el comportamiento indebido.

La corrupción crece cuando: hay demasiados trámites y permisos; las decisiones dependen de la firma de un funcionario; no hay trazabilidad ni evaluación; el castigo es improbable o tardío. Por eso, combatir la corrupción no es solo denunciar moralmente. Es diseñar mejores procesos: simples, reglas claras, información pública, controles automáticos y competencia. Estados que funcionan reducen oportunidades de corrupción. Más discrecionalidad, más corrupción. Mejores incentivos, menos corrupción. La lucha real contra la corrupción se gana con una combinación de cambio ético, y de principios y con cambio de reglas para eliminar oportunidades de captura de rentas.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La confianza en el Congreso se recupera teniendo mejores leyes y de control político con transparencia y participación. Se debe mejorar el proceso de evaluación de leyes ex-ante y ex-post, el proceso de incorporación de comentarios ciudadanos y expertos, y el proceso de cabildeo.

Lea también: “La comunicación con el presidente es cero”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Las relaciones internacionales deben orientarse de acuerdo a los intereses de largo plazo del país con un enfoque claro en principios básicos de derecho internacional, el diálogo multipartidista y el profesionalismo del cuerpo diplomático. Con Estados Unidos se debe proteger el TLC y la cooperación. Con Venezuela se debe proteger la frontera y ayudar a que haya una transición democrática pronta y sólida.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

El tope de financiación por campaña al Senado es de 1350 millones de pesos. Mi campaña es apegada a la ley y todas las cuentas estarán disponibles en cuentas claras. Estoy financiando la campaña con ahorros personales y familiares, aportes vía una vaki, y estoy concretando aportes particulares vía el partido.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Juan Manuel Galán, director de mi partido, Nuevo Liberalismo.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Se debe acabar la paz total que empoderó grupos criminales y debilitó a las fuerzas armadas y de policía. Debe continuar la consolidación de la política del sistema del cuidado.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.