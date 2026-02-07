“Por qué votar por”: Mario Andrés Cárcamo Angulo, candidato al Senado

Mario Andrés Cárcamo Angulo es candidato al Senado. Va por Alianza Verde. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación para llegar al Congreso de Colombia es representar a quienes tienen voz, pero nunca han sido escuchados. Quiero abrir las puertas de la política a las comunidades olvidadas, llevar sus necesidades al debate nacional y transformar esas voces en leyes que generen justicia y oportunidades. Soy del Caribe, de un territorio que le ha dado mucho a este país: cultura, turismo, trabajo y talento, pero que muchas veces no recibe lo justo a cambio. Este es el momento de construir un país donde todos cuenten, donde cada voto sea un paso hacia la dignidad y la inclusión.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Turismo: Dinamizador de economía sostenible. La Ley Única de Turismo: Unificar las normas vigentes para consolidar un marco regulatorio claro y moderno.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

La crisis en el sistema de salud, agravada por déficit fiscal, inflación e informalidad laboral y por supuesto por corrupción y desviación de fondos, que se puede solucionar con una reforma integral de salud por regiones, descentralizando y dando autonomía regiones para permitir que los departamentos gestionen mayores recursos en salud, crear un fondo de equidad sanitaria para las regiones pobres financiada por una tasa adicional a las grandes farmacéuticas.

Sugerimos: Uribe y Petro vuelven a chocar en público: ahora fue tras el asesinato de Santiago Gallón

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, porque el país está en una gran polarización y no hay madurez ni conciencia de lo que esto significa y muchas cosas aún no funcionan como debería, mucha idolatría a la corrupción que se ha sentado por décadas en el poder.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

Lo extendería a 2 años, es decir 6 años, pero sin reelección.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

Sí, creo que es una oportunidad para reconstruir territorios como el Caribe colombiano ya que esta política se alinea con mi visión de equidad regional. La paz no es solo ausencia de guerra, sino también inclusión económica y social. Siempre que se vincule con inversión real como el deporte y el turismo para que la juventud no sea reclutada.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, con quienes tengan disposición, siempre y cuando se sometan a la justicia y paguen por sus crímenes porque al final aunque haya perdón deben asumirse las consecuencia de los errores.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

Apoyo la legalización regulada de marihuana para uso medicinal, industrial y recreativa para adultos. Rechazo las drogas duras como la cocaína, la heroína y fentanilo porque agravarían.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Sí, activa y pasiva para adultos con enfermedades terminales con consentimiento estricto como lo regula la Corte Constitucional.

Le puede interesar: Se revivió el debate sobre la necesidad de reformar o acabar al Consejo Nacional Electoral

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

Sí, de hecho está en mi agenda legislativa acompañada de jornada de formalización. Sin embargo, más que otra reforma es ordenar lo que existe. Objetivo: Descentralización administrativa y mayor autonomía financiera. Acciones: permitir a departamentos y municipios retener un mayor porcentaje de recaudos tributarios; crear un Fondo de Equidad Territorial para compensar regiones con menor capacidad fiscal; establecer indicadores de gestión para garantizar uso eficiente de los recursos.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí, incluso un 20 % más de lo que ha bajado, eso es dar ejemplo de austeridad y coherencia con la realidad económica del país.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

Sí.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Sí, es necesaria una reforma a la justicia y reestructuración departamental.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Beneficios tributarios para las empresas que garanticen vinculación laboral a mujeres y cupos garantizados en estudios presencial o virtual. Reforma al Código Nacional de Policía: incorporar medidas de protección inmediata y patrullas barriales con enfoque de género. Fortalecimiento de leyes vigentes: Ley 1257 de 2008, Ley 1719 de 2014, Ley1761 de 2015. Fondo de Emprendimiento Femenino: apoyo económico y capacitación reales para mujeres cabeza de hogar y emprendedoras. Seguridad barrial: protocolos de atención inmediata y tecnología comunitaria para prevención de la violencia.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Históricamente las estancias creadas para esto han fracasado: el DAS, la SIJIN, el ejército y la comisión anticorrupción, es un reto para estudiar con profundidad. Es un problema de instituciones y de la estructura del estado desde la constituyente. Habría que retomar la ley orgánica de regiones en Colombia que se hizo en el 19 que no desarrolló 2 principios básicos ya que no tuvo en cuenta la autonomía y la administración de los recursos.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

Reducir el número de congresistas; bajar el salario; rendición de cuentas en períodos más cortos; crear indicadores de gestión; por inasistencias de más de 3 veces al mes injustificadas que vaya sujeto a la baja de salario; limitar las reelecciones a no más de 2 periodos; usar tecnología blockchain para las auditorías en tiempo real.

Lea también: “La comunicación con el presidente es cero”: Rafaela Cortés, gobernadora del Meta

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Manejar las relaciones de manera independientes y netamente comerciales con cada uno, con negociaciones y acuerdos de inversiones, intercambios tecnológicos, educativos, investigativos, colaboración de temas migratorios y tratados que convengan mutuamente según las características de cada país.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Recursos propios y donaciones de amigos y simpatizantes. A la fecha mucho menos de 100 millones, pero una campaña básica y austera como esta puede estar estimada alrededor de los 500 millones COP.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A nadie en estos momentos.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Seguiría: empleo, salario, reforma agraria, matricula cero y transición energética y del medio ambiente, porque es necesario apostarle al fortalecimiento de empleos y salarios justos, ya que ha disminuido el índice de desempleo y el poder adquisitivo ha aumentado, a la reforma agraria y rural porque la entrega de las 800 hectáreas a campesinos, mujeres y víctimas permite productividad en la tierra para fortalecer la seguridad alimentaria; matrícula cero para que se siga fortaleciendo la universidad pública y con ello garantizar el acceso a educación y por último la transición hacia permitido aumentar la capacidad de energías renovables en el país tales como energía solar y eólica, además la deforestación la cual ha disminuido el 30 %, lo que amortigua el impacto ambiental de los gases efecto invernadero siendo referente por ejemplo en la protección del Amazonas.

La que tendría que entrar en consideración o terminarse sería la política de seguridad, porque no ha funcionado

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👀Si quiere saber más sobre las movidas detrás de las elecciones de 2026 y lo que se juega el país en los próximos comicios, entre aquí

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.