“Por qué votar por”: Michelle Obando, candidata a la Cámara

¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Quiero ser congresista porque vengo de una vida de trabajo social. Estoy motivada a legislar para resolver problemas reales, especialmente para transformar el sistema de salud pensando siempre en el paciente y así atender las necesidades sociales y territoriales que he vivido y acompañado como líder comunitaria.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?

No.

De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

Establecería un proyecto en el que toda persona tenga derecho a una primera atención rápida, priorizando la prevención y el diagnóstico temprano. La demora no puede seguir siendo la causa de que las enfermedades se agraven o se vuelvan irreversibles.

A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?

El sistema de salud presenta fallas y falta de capacidad operativa en relación a la cantidad de pacientes. Esto se debe a una desconexión entre el sistema y las necesidades de la gente. Esto se puede solucionar estableciendo a las personas al centro del Estado, transformando de manera profunda el sistema de salud, siendo preventivo, oportuno y transparente.

¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?

No, pese a que la Constitución colombiana presenta muchas oportunidades de mejora. En este momento para el Estado esto no debería ser una prioridad.

¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?

La figura de la reelección inmediata puede presentar problemáticas con la rotación de poder en el país, así como el balance de poderes. Por otra parte, extender el periodo presidencial permitiría que muchas administraciones presidenciales tengan un mayor plazo para materializar sus objetivos.

¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?

La paz total presenta la necesidad de una revisión metodológica, puesto que pese ha mostrado resultados positivos en ciertos territorios, en otros no ha sido efectiva de la forma esperada. Para darle continuidad, hay que hacer ajustes.

¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?

Sí, el diálogo es importante, pero es más importante el cumplimiento de los compromisos adquiridos en los diálogos.

¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?

El asunto de drogas lícitas o no, debe tener un enfoque de salud pública, antes que de legalización o prohibición. Sin embargo, las decisiones que ha tomado el Estado en torno a consumo, tráfico y venta me parecen positivas.

¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?

Estoy de acuerdo en los casos en que un paciente presenta un sufrimiento elevado y de forma consciente toma la decisión de solicitarla al Estado.

¿Se requiere o no otra reforma tributaria?

En este momento es más prudente el fortalecimiento del empresario emergente, así como el pequeño y gran empresario. Sin embargo, en este momento no es una prioridad inmediata, pero si debe ser revisada.

¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?

Sí.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?

No.

¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?

Colombia necesita una reducción en la polarización, esto implica un diálogo real entre todas y cada una de las partes, tal y como cualquier democracia requiere.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

El primer paso se da en la educación, puesto que a partir de esta podemos prevenir prácticas que fomenten la desigualdad, adicional a esto es importante dar mayor presupuesto (es decir un aumento) a las políticas con enfoque de género.

La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Debemos implementar un mayor número de iniciativas de participación y veeduría ciudadana para así fomentar una cultura de transparencia entre la ciudadanía y las instituciones.

Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?

La imagen desfavorable está directamente vinculada a la falta de sensación de representación de los intereses de los ciudadanos. Siendo así, los procesos de veeduría y rendición de cuentas deberían tener una mayor importancia para identificar, quien está cumpliendo y quién no, así el Congreso podría mejorar su favorabilidad por medio de la transparencia.

¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?

Colombia y Estados son aliados estratégicos, siempre y cuando haya un respeto de la soberanía, se deben mantener como ha sido de forma tradicional, es decir, cooperación. Ahora bien, en el caso de Venezuela, se debe establecer un mecanismo de cooperación con el régimen de transición y fortalecer los vínculos diplomáticos con el gobierno que resulte de la transición.

¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?

Es una campaña alternativa austera, digital y de redes sociales. Recursos propios en su mayoría, representó una organización que de manera colectiva ayuda a impulsar el mensaje político.

¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?

A Roy Barreras, él es el único que puede establecer canales de comunicación y acción reales con todos los poderes políticos de este país.

De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?

Paz total debe transitar a seguridad total, diálogo sí, pero diferenciado territorialmente. Grupo que no se acoja, debe ser.

